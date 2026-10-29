‘The Grimm Reapress and the Drearytale Monster’ llegará a PlayStation 5, Switch 2, Switch y PC en 2027

The Grimm Reapress And The Drearytale Monster presenta su tráiler.

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NIS America anunció que The Grimm Reapress and the Drearytale Monster llegará a occidente el 13 de mayo de 2027 para PlayStation 5, Switch 2, Switch y PC mediante Steam. La aventura narrativa para un jugador contará con voces en japonés y subtítulos en inglés; por ahora, la distribuidora no informó una traducción al español.

Fecha, plataformas y antecedentes

La edición occidental estará disponible de manera simultánea en las cuatro plataformas anunciadas. La versión japonesa ya se estrenó el 30 de abril en PlayStation 5, Switch 2 y Switch, mientras que el lanzamiento de PC está incluido entre las novedades de la publicación internacional.

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El anuncio de la fecha estuvo acompañado por un nuevo tráiler y otra selección de imágenes. NIS America presentó el juego como una aventura con apariencia de libro ilustrado, construida alrededor de la exploración de cuentos, la resolución de acertijos y los combates contra jefes.

El proyecto procede del equipo responsable de The Liar Princess and the Blind Prince y The Cruel King and the Great Hero, dos títulos que también combinaron relatos de fantasía oscura con una dirección artística inspirada en ilustraciones hechas a mano. El nuevo juego recupera ese enfoque visual, pero plantea una historia independiente y un sistema basado en las habilidades de una criatura acompañante.

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La información sobre los idiomas resulta especialmente relevante para el público hispanohablante. NIS America confirmó audio japonés y textos en inglés, sin mencionar subtítulos en español ni otras localizaciones para el lanzamiento occidental del 13 de mayo.

Una enfermedad que transforma a sus víctimas

La protagonista es Mono, una joven cuya hermana ha sido la única persona que la trató como parte de una familia. Cuando ella contrae Paper Mortis, Mono inicia un viaje para encontrarla e intentar salvarla.

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La enfermedad tiene un proceso particular y mortal. Las chicas infectadas primero se transforman en libros de cuentos llamados Grimmoires y después se convierten en monstruos. La hermana de Mono permanece en el Libratarium, el lugar que la protagonista deberá recorrer durante su búsqueda.

Para entrar y avanzar por ese espacio, Mono establece un contrato con Mar, una criatura fantástica que la acompaña durante la aventura. Su poder permite atacar enemigos, romper elementos del escenario de papel y manipular partes de los niveles para resolver acertijos.

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El recorrido lleva a Mono al interior de distintos libros. Cada uno cuenta la historia de otra joven afectada por Paper Mortis y permite conocer su pasado y su estado psicológico antes de la transformación. Estos capítulos terminan en enfrentamientos contra jefes vinculados con las tragedias de sus protagonistas.

La misión principal parte de una contradicción deliberada: Paper Mortis es presentada como una enfermedad incurable, pero Mono está dispuesta a atravesar cada relato para recuperar a su hermana. Los detalles sobre el desenlace y las posibles consecuencias del contrato con Mar no fueron revelados.

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The Grimm Reapress and the Drearytale Monster

Combates, acertijos y nuevas habilidades

Mar es la herramienta central para la exploración y el combate. El jugador puede ordenarle que muerda a los enemigos, destruya partes del mundo de papel o active mecanismos necesarios para abrir nuevas rutas. Sin embargo, utilizar sus poderes con demasiada frecuencia puede hacer que pierda el control y entre en un estado agresivo.

Esa limitación obliga a administrar su intervención durante los enfrentamientos y los acertijos. La descripción oficial no detalló indicadores, tiempos de recuperación ni castigos concretos relacionados con ese estado, pero sí confirmó que el riesgo de que Mar se descontrole formará parte de la jugabilidad.

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Completar cada libro desbloqueará nuevas habilidades para la criatura. Estas mejoras permitirán regresar a escenarios anteriores y alcanzar recompensas que no estaban disponibles durante la primera visita, una estructura que incentiva revisar los capítulos ya superados.

Entre los poderes confirmados se encuentran la capacidad de escupir fuego y la posibilidad de volar. Esas herramientas servirán para continuar investigando los misterios del Libratarium cuando The Grimm Reapress and the Drearytale Monster llegue a occidente el 13 de mayo de 2027.

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