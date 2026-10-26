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Arkane Lyon gana un mes para salvar ‘Marvel’s Blade’ tras la decisión de Microsoft

La negociación, que vencía el 13 de noviembre, continuará hasta el 13 de diciembre

Marvel's Blade
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Microsoft extendió hasta el 13 de diciembre el periodo de consultas para evitar el cierre de Arkane Lyon, el estudio francés que desarrolla Marvel’s Blade. La decisión concede un mes adicional para encontrar un comprador o socio que financie el trabajo pendiente. En paralelo, Helen Chiang dejó Microsoft con efecto inmediato apenas tres meses después de convertirse en la primera directora de operaciones de Xbox.

Un mes adicional para encontrar un socio

El plazo original para definir el futuro de Arkane Lyon terminaba el 13 de noviembre. Ante una consulta de PC Gamer, un representante de Xbox confirmó que las conversaciones seguirán durante otro mes mientras se analizan posibles salidas para el equipo.

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“Hemos ampliado el periodo de consulta un mes más mientras exploramos diversas opciones, incluida la búsqueda de un socio que apoye al estudio durante el trabajo de desarrollo que aún queda por delante”, explicó el representante. Microsoft agregó que la extensión tiene una fecha definida y que mantendrá informado al comité de empresa durante el proceso.

La prórroga evita un cierre inmediato, pero no garantiza la continuidad del estudio. Arkane Lyon todavía necesita un comprador, una editora o un inversor capaz de sostener su actividad y completar el proyecto de Blade. Hasta ahora, Microsoft no anunció un acuerdo ni identificó públicamente a posibles interesados.

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Arkane Lyon había quedado entre los equipos afectados por la reorganización de Xbox. Es la división operativa que permanece de Arkane después del cierre de Arkane Austin, responsable de Redfall. Microsoft también impulsó ventas, independizaciones y fusiones que afectaron a estudios vinculados con Xbox, Bethesda y Activision Blizzard.

Algunos equipos encontraron caminos alternativos. Double Fine y Undead Labs lograron separarse de Microsoft, mientras que el futuro de Ninja Theory, estudio de Hellblade, también depende de conseguir respaldo para sus próximos proyectos, según los reportes citados.

Marvel’s Blade queda en el centro de la negociación

Marvel’s Blade fue anunciado hace tres años y todavía no mostró gameplay, es decir, material que permita ver el juego funcionando en condiciones cercanas a su versión final. La falta de novedades públicas impide conocer cuánto avanzó el desarrollo o cuánto trabajo queda pendiente, aunque la declaración de Microsoft confirma que el proyecto aún necesita tiempo y recursos.

Marvel’s Blade
Marvel’s Blade

La licencia de Marvel y los acuerdos con Disney son factores relevantes en cualquier negociación. Un socio tendría que hacerse cargo del estudio y, al mismo tiempo, obtener las autorizaciones necesarias para continuar un juego basado en un personaje controlado por terceros. Microsoft no confirmó que estos contratos hayan motivado la extensión, pero su existencia vuelve más compleja una cancelación o transferencia.

El proceso laboral francés también establece instancias de consulta con los representantes de los trabajadores. Esa estructura ayuda a explicar por qué Microsoft debe mantener informado al comité de empresa antes de ejecutar una decisión definitiva. Los reportes iniciales de medios franceses habían situado el primer límite de las negociaciones en noviembre.

Arkane Lyon cuenta con una trayectoria reconocida por juegos como Dishonored y Deathloop. Ese historial y el desarrollo en curso de Blade forman parte de los activos que podrían interesar a una editora o inversor. Sin un acuerdo antes de la nueva fecha límite, el estudio seguirá expuesto al cierre.

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