Ridley Scott prepara otra ‘Alien’ conectada con ‘Prometheus’ y ‘Covenant’

Ridley Scott no pudo llegar a un acuerdo con Paramount para dirigir la cinta de los Bee Gees. (Créditos: REUTERS/David)

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Ridley Scott prepara una nueva película de Alien junto con el guionista Aaron Guzikowski. El proyecto buscaría conectar con las precuelas dirigidas por Scott mediante David, el androide interpretado por Michael Fassbender, pero se encuentra en una fase temprana: todavía no tiene director, fecha de estreno ni detalles confirmados sobre su argumento.

Un reencuentro después de Raised by Wolves

Guzikowski ya trabajó con Scott en Raised by Wolves, serie de ciencia ficción creada por el guionista y producida por Scott. Aquella colaboración también giró alrededor de androides, supervivencia humana, creencias religiosas y conflictos vinculados con la creación de vida, temas cercanos a los que el cineasta exploró en sus entregas más recientes de Alien.

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El guionista es conocido además por Prisoners, el thriller dirigido por Denis Villeneuve sobre la desaparición de dos niñas y la investigación que sigue al caso. La película se apoyaba en una estructura de misterio y tensión sostenida, aunque todavía se desconoce qué tono tendrá el nuevo proyecto de ciencia ficción.

Scott participará como productor junto con Michael Pruss mediante Scott Free, su productora. Nada indica hasta ahora que vaya a dirigir la película. Su función confirmada se limita a la producción, mientras Guzikowski tiene a cargo un libreto que todavía debe ser desarrollado.

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Esa etapa inicial explica la falta de un reparto anunciado. Fassbender aparece vinculado al proyecto por la posible presencia de David, pero su regreso aún no cuenta con una confirmación formal del estudio. El actor interpretó también a Walter, otro modelo sintético con una personalidad y una relación con los humanos diferentes.

David sería el puente con las precuelas

La película retomaría ideas presentadas en Prometheus y Alien: Covenant, las dos precuelas que Scott dirigió antes del estreno de Alien: Romulus. Ambas se alejaron parcialmente de la fórmula de persecución y supervivencia de las primeras entregas para investigar el origen de la vida, la ingeniería biológica y el papel de la inteligencia artificial.

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David quedó en el centro de esa línea argumental. El personaje es un ser sintético creado para asistir a los humanos, pero desarrolla sus propios objetivos y experimenta con formas de vida relacionadas con los xenomorfos. Las fuentes citadas por The Hollywood Reporter señalan que podría funcionar como vínculo entre las precuelas y la nueva historia.

Scott ya había adelantado que le interesaba continuar el recorrido del personaje y mostrar su intento de crear un mundo propio. La incorporación de Guzikowski apunta a que esa idea sigue activa, aunque no está confirmado si la película será una secuela directa de Alien: Covenant o una historia distinta conectada mediante David.

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La recuperación de esa trama abre otra vez una de las divisiones internas de la saga. Prometheus y Alien: Covenant ampliaron las preguntas sobre los creadores de la humanidad y el origen de las criaturas, mientras una parte del público esperaba un regreso al terror espacial más directo. Sin una sinopsis disponible, todavía no es posible determinar cuál de esas líneas tendrá mayor peso.

Imagen de 'Alien: Covenant'

Qué ocurre con la secuela de Alien: Romulus

El desarrollo de esta película transcurre en paralelo con la continuación de Alien: Romulus, dirigida por Fede Álvarez. Esa producción recuperó elementos de las entregas iniciales, con una historia centrada en un grupo de jóvenes atrapados en una instalación espacial y enfrentados a distintas amenazas de la franquicia.

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Los primeros reportes sobre el nuevo proyecto de Scott generaron dudas acerca del futuro de esa secuela. También circularon versiones que indicaban que Álvarez habría dejado la dirección por desacuerdos con Scott sobre el uso de David. Esa información no recibió confirmación oficial.

20th Century Studios desmintió los rumores sobre una supuesta cancelación de la continuación de Alien: Romulus. Por ahora, los dos proyectos permanecen en desarrollo y podrían explorar caminos diferentes dentro de la misma saga. La nueva película producida por Scott sigue sin director, reparto oficial ni calendario de estreno.

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