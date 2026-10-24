La tristeza del participante de MasterChef Junior, que sufrió hate en redes, tras quedar eliminado: “Sigo teniendo fe”

Toto y Emilia se despidieron de MasterChef Junior tras una fuerte experiencia en la cocina

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En una prueba atravesada por la temática de terror, los 14 participantes de MasterChef Junior (Telefe) tuvieron 45 minutos para elaborar tres cookies decoradas. Cada uno debió trabajar sobre una consigna asignada —fantasmas, murciélagos, calaveras o calderos mágicos— y presentar preparaciones que combinaran sabor, cocción y diseño.

Durante la emisión del viernes 23 de octubre, Maru Botana, Ian Lucas y Damián Betular, quien participó como jurado invitado, evaluaron los platos antes de definir a los destacados de la jornada y a los dos concursantes que dejarían la competencia. La eliminación había quedado pendiente la semana anterior, cuando ningún participante abandonó el certamen.

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Antes del anuncio, Vero Lozano buscó calmar a los chicos. “Es necesario dejar claro que nadie es mejor que el otro, que todas las cookies han sido excelentes. Han trabajado, se han divertido, han sido todos muy creativos, pero claramente el jurado ha tomado una decisión”, les dijo.

Lucas también valoró el desempeño general: “Fue una noche hermosa, son todos ganadores, todos cumplieron con la consigna, les salió riquísimo, hicieron un gran trabajo”.

La emoción de Toto tras quedar eliminado de MasterChef Junior

Betular agradeció la invitación al programa y destacó la dificultad de la prueba. “Nos han hecho muy difícil el trabajo. Todas han sido espectaculares y en 45 minutos, que es poco tiempo, han hecho maravillas”, sostuvo. Luego precisó que dos preparaciones se habían destacado por su decoración y su humedad.

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Giulietta y Teo fueron los autores de las mejores cookies de la noche. El chef anticipó que ambos recibirán un beneficio para la próxima semana, aunque deberán volver a cocinar en vez de subir directamente al balcón.

Tras esa definición, Botana anunció quiénes no continuarían en el concurso. “Las cookies estaban épicas, pero siempre a alguna le falta alguna cosita; a todos nos pasa, a mí me pasa todavía un montón. Pero esta noche dos de ustedes vuelven a sus casas”, expresó antes de nombrar a Toto y Emilia.

Los demás participantes se acercaron a abrazarlos. Emilia señaló que lo más difícil sería alejarse de sus compañeros y de la cocina: “Me llevo los recuerdos, los aprendizajes, me llevo un poco de todo”. Toto, por su parte, agradeció la oportunidad y dejó un mensaje de confianza: “Messi perdió un montón de finales, pero sin embargo terminó ganando algunas, así que yo sigo teniendo mucha fe”.

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Toto, un niño de 9 años, compartió un video llorando luego del estreno del programa (Video: Instagram)

La salida de Toto del certamen ocurrió después de que el participante atravesara una situación compleja tras su debut en el programa. Semanas antes, recibió críticas en redes sociales por una prueba grupal que compartió con Ámbar, quien se quebró durante la devolución al expresar su temor a quedar eliminada.

La tensión se originó cuando el jurado cuestionó el grosor de una hamburguesa presentada por la dupla y Toto señaló que esa parte de la preparación había quedado a cargo de su compañera. Ese comentario generó reproches en X y en el perfil de Instagram que administra su familia. Entre los mensajes que circularon hubo acusaciones de que había sido “mal compañero” y cuestionamientos por haber responsabilizado a Ámbar.

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Aunque el niño, de 9 años, no utiliza redes sociales ni tiene teléfono propio, quiso conocer la repercusión de su participación. Según contó su madre, esperaba encontrar mensajes sobre su primera aparición televisiva, pero las reacciones negativas lo afectaron y decidió grabar un video para pedir que cesaran los ataques.

“Me están hateando y la verdad que me está afectando mucho. Yo ya le pedí disculpas a Ámbar, pero si no se hizo público, me gustaría pedirle disculpas ahora”, dijo Toto, visiblemente conmovido. Luego pidió: “No me gusta que me hagan hate. Por favor, pueden parar de hacerlo. Acá detrás hay una persona”.

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La madre del participante remarcó que él no administra cuentas propias y explicó que quiso leer los comentarios por interés en saber qué opinaba el público. También afirmó que, tras la emisión, Toto se acercó a abrazar a Ámbar y le dedicó palabras de apoyo, una escena que, según sostuvo, no apareció al aire.

Ante un usuario que cuestionó la educación del niño, la mujer respondió que Toto tiene altas capacidades intelectuales y atribuyó su reacción durante la prueba a los nervios y a su intención de justificar lo ocurrido. “Duele ver esto”, escribió.