El último adiós a Ricardo Iorio en Coronel Suárez: seguidores de todo el país lo despidieron cantando el himno

Velatorio de Ricardo Iorio (Captura La Nueva Radio Suárez)

La muerte de Ricardo Iorio el martes a la mañana causó conmoción en la opinión pública y profunda tristeza entre sus seguidores. El líder de V8, Hermética y Almafuerte, figura clave del heavy en Argentina, falleció víctima de un paro cardíaco en su casa de Coronel Suárez, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Desde ese momento, la patria metalera lloró a su caudillo haciendo sonar sus canciones y le dio el último adiós en una ceremonia íntima y sentida.

El velatorio tuvo lugar en la Cooperativa Eléctrica de Pueblo San José, una localidad de Coronel Suárez. Allí se acercó un grupo de seguidores en un clima íntimo y respetuoso montando una escenografía de riguroso negro acorde a la liturgia metalera. Esa ruta que tantas veces remontaron con alegría y entusiasmo para ver en vivo a su referente, hoy se teñía por ese sentimiento encontrado de tristeza y gratitud.

En las paredes linderas a la cooperativa colgaban banderas con su rostro o los clásicos logos de las bandas que marcaron a fuego a diferentes generaciones del metal. En cada abrazo o apretón de manos surgía una anécdota de tantos años de convide rutero.

Los fanáticos llegaron de ciudades cercanas como Bahía Blanca o de otras situadas a varios kilómetros de distancia como Ramos Mejía, Ituzaingó o Merlo, en el Oeste del conurbano, esa región a la que el músico tanto le cantó a lo largo de su carrera. “Siempre fue el mismo, el que estaba arriba del escenario y el que estaba abajo. Le puso voz a los desclasados y la clase obrera y representó un movimiento cultural no reconocido en Argentina”. “Iorio deja un legado. La cuestión es no perderlo. Que se diga lo que se siente, de eso se trata el rock and roll”. “Nos quedamos con lo mejor de él. Es un dolor tremendo que tenemos todos los metaleros”, fueron algunos de los testimonios recogidos por La Nueva Radio Suárez.

Banderas en la despedida a Iorio (Captura La Nueva Radio Suárez)

“En Rosario estuvimos con él y nos firmó la bandera. Nos hizo una broma, lo encontramos de muy buen humor”, contó emocionado otro seguidor oriundo de Florencio Varela y mostrando con orgullo el autógrafo de Ricardo en el trapo con los colores patrios. El concierto en la ciudad santafesina, diez días antes de su fallecimiento, adquirió ribetes proféticos: “Tal vez sea la última vez que nos veamos porque la gente se muere”, dijo el músico sobre el escenario , en palabras que todavía dan vueltas entre sus fans.

Durante la emotiva ceremonia, realizada en horas de la tarde y bajo un inmenso cielo celeste, se escucharon las estrofas del Himno Nacional Argentino en la voz de Iorio, acompañado con sus voces y respetuosos aplausos. Esos que se replicaban en cada uno de sus conciertos y aún resuenan en cada corazón metalero.

Ricardo Iorio murió en la mañana del martes 24 de octubre a los 61 años. Estaba en su casa, ubicada en una zona rural de Coronel Suárez, cuando sintió un fuerte dolor en el pecho. La noticia la confirmó su abogado, Juan Ignacio Vitalini, a la radio Rock&Pop, y minutos después se conoció el parte oficial.

El letrado informó además que el fallecimiento se produjo mientras era trasladado a un hospital de la zona para su reanimación. “Empezó a correr el rumor en Bahía Blanca -contó Vitalini-. Intenté hablar con algunos familiares, la mujer me confirmó la triste noticia. Empezó a sentirse mal en la casa, un fuerte dolor en el pecho, se acostó, llamaron a la ambulancia y falleció en el trayecto, cuando ella llegó ya había fallecido. Se desconocía si había tenido algún problema anterior; la señora me dice que no. Es muy sorpresivo todo. Estaba todo bien, solo sintió ese dolor en el pecho. Una locura. Es una triste noticia”.