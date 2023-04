El fuerte testimonio de Felipe Pettinato en medio de su internación: “Creía que iba a morir drogado”

Felipe Pettinato habló tras su adicción a las drogas (Instagram)

Ya pasó casi un año desde aquel 16 de mayo de 2022 cuando, por la noche ocurrió un incendio en el departamento de Felipe Pettinato, ubicado sobre la calle Aguilar al 2390, en el barrio de Belgrano. Durante ese incidente, murió Melchor Rodrigo, un médico amigo del hijo de Roberto Pettinato.

El fuego arrasó con gran parte de lo que había en el interior de la unidad “F” del piso 22. El incendio se desató en el interior del living comedor y las llamas rápidamente se propagaron a los demás ambientes, que quedaron cubiertos de hollín. Las fotos del interior del lugar tras el siniestro mostraron los destrozos en la cocina, el baño y el balcón. Sólo pareció salvarse una habitación.

Los resultados preliminares de las pericias realizadas por efectivos del cuerpo de Bomberos de la Ciudad, que cooperaron con sus pares de la Policía Federal Argentina (PFA), señalaron que el fuego se habría originado con un “elemento ígneo capaz de generar una llama libre”, como podría ser “un encendedor, un fósforo o papel previamente acondicionado para ser encendido”.

Después de este grave hecho, Felipe fue internado en la Fundación Eira, una clínica de recuperación de adicciones de la localidad bonaerense de Tortuguitas, para someterse a un tratamiento de rehabilitación. Así las cosas, el joven comenzó a lograr buenos resultados, de a poco.

En este contexto fue que, debido a la buena conducta y que hace meses no consume sustancias, el actor logró el beneficio de salidas transitorias los fines de semana para revincularse con su familia. Hace dos meses, en febrero, pidió autorización y decidió viajar a Pinamar para disfrutar con amigos, según la información que había brindado Juan Etchegoyen en Nosotros a la mañana. “Esto está confirmado desde la Fundación, viajó dos días el pasado fin de semana”. aseguró el panelista en aquel momento.

Pero los que planeaban ser días placenteros y de reencuentros afectivos, dentro del programa de rehabilitación que lleva adelante, terminaron teñidos por un hecho polémico. Según Etchegoyen fue detenido por la policía cuando circulaba en un auto conducido a excesiva velocidad. “No manejaba él. Felipe estaba dentro y no hubo multa, solo una advertencia por parte de los oficiales de turno”, explicó, a la vez que aclaró que “después de estar unos minutos demorado, el auto en el que se encontraba de copiloto siguió su rumbo”.

Ahora, la que habló a través de sus redes sociales fue su hermana, Tamara Pettinato. La columnista del programa radial Un día perfecto (Metro 95.1) escribió: “Hoy cumple 30 años uno de mis ídolos: mi hermanito Felipe Juan. Alguien que me enseña desde que nació que ser diferente esté IGUAL DE BIEN que ser uno más. Alguien que no se dejó destruir por el bullying (cosa que todavía le hacen incluso desde los medios) aunque estuvo muy cerca de perder la batalla”.

Acto seguido, la expanelista de Intrusos agregó: “Hoy pelea por salir adelante y los que lo amamos y conocemos su sufrimiento no lo vamos a dejar solo”. “Comparto sus palabras de hoy (con su permiso) porque sé que pueden ayudar a otros que sufren adicciones o padecimiento mental. Feliz cumple. Te amo”.

De esta manera, las fotos que publicó la periodista dejaban ver a Felipe cuando era un nene y también dos mensajes que él envió. “Mi mamá me mandó esta foto de mi cumpleaños con mi hermano (Homero Pettinato) y sobrino para recordarme cuán agradecido debo estar hoy, un año después”, empezó.

“Las drogas se habían apoderado de mi vida, no podía vivir con ellas o sin ellas... fue muy triste cómo decidí a último momento prender el teléfono y aceptar juntarme con mi familia, después de haber dormido tres días y con una nueva megadosis de por medio”, continuó Felipe.

Finalmente, el joven reconoció, muy dolido: “Me apena verme a los ojos y recordar que había perdido la esperanza, no podía elegir pero creía que iba a morir drogado. Le pedía perdón a mi hija. Pero hoy elijo vivir limpio, se lo puedo demostrar. Ya no vivo de la culpa, sino del amor ¡Gracias!”.

En la tercera imagen que mostró Tamara se lo puede ver a su hermano junto al director de la Fundación E.I.R.A (Centro Emocional e Interactivo de Resiliencia Argentina), con esta leyenda: “Gracias a E.I.R.A hoy comparto 11 meses y 11 días limpio de alcohol y drogas. Acá con su director fundador”.

