EEUU llamó a colaborar de forma “discreta” con la CIA a quienes buscan un cambio en Cuba: “Es el momento”

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio (REUTERS/Kylie Cooper)

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, convocó el viernes a quienes busquen un cambio político en la isla a establecer una “asociación discreta con la CIA (Agencia Central de Inteligencia)”, en un nuevo mensaje de presión de Washington sobre el régimen de Cuba.

“A aquellos que buscan crear un cambio positivo en Cuba: ahora es el momento”, publicó Rubio en redes sociales y agregó: “La decepción de promesas fallidas, la corrupción y las vidas privilegiadas de solo unos pocos; aprovechen esta oportunidad para crear el cambio que desean a través de una asociación discreta con la CIA”.

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El mensaje se difundió en medio de las presiones económicas, políticas y legales que la administración del presidente estadounidense Donald Trump ejerce sobre La Habana. Durante los últimos meses, Trump y otros funcionarios estadounidenses también aludieron de forma pública a una posible intervención militar o a un cambio de gobierno en la isla.

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) difundió luego un video en X con instrucciones en español para quienes consideren que poseen información de interés para el organismo. La agencia recomendó acudir a una instalación oficial de Estados Unidos si la persona puede viajar allí de forma segura.

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El mensaje de Marco Rubio vía la red social X (@SecRubio)

Para los contactos a través de su sitio web, la CIA indicó que los usuarios deben conectarse desde una red segura, como una red privada virtual (VPN), y utilizar un navegador privado junto con una cuenta de correo electrónico temporal que no esté vinculada con datos personales. La agencia solicitó además que quienes envíen información incluyan en el mensaje su ciudad de residencia, empleo, nivel de acceso a los datos y formas de contacto.

El vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, ironizó sobre el supuesto “desespero” de Washington después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, instara a los cubanos a colaborar con CIA. “Ahora EEUU se apea con reclutamientos públicos de la CIA”, escribió Fernández de Cossío en X.

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El funcionario de la dictadura vinculó el mensaje estadounidense con la presión que la administración de Estados Unidos ejerce sobre la isla. “Debe haber mucho desespero o pobreza en las filas de la agencia cuando tiene que vender sus ofrecimientos como pasta de dientes”, añadió.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío (REUTERS/Norlys Perez/Archivo)

Trump reforzó el viernes su intención de promover un cambio de régimen en Cuba durante un mitin en Florida. “Lo que vamos a hacer con Cuba es que vamos a regresar de Irán, esos hermosos barcos, pasaremos por Cuba, haremos que uno de ellos se detenga a unas 50 yardas de la costa”, afirmó y agregó “Levantarán las manos. Y entonces enviaremos a Marco Rubio para que cierre el acuerdo”.

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Según relató, bastaría con “simplemente poner” al secretario de Estado “ahí, y él lo resolverá”, a quien calificó de “un gran sujeto”

En contraposición al jefe de Estado, el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, rechazó las declaraciones del mandatario estadounidense. “Nuestra costa está llena de playas preciosas, pero también hay afiladas puntas de piedra caliza, un entorno inhóspito para aquellos que llegan a nuestras costas con propósitos hostiles y sed de dominación”, publicó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sube al escenario durante un mitin en el Alico Arena de la Florida Gulf Coast University, de cara a las elecciones de mitad de mandato, en Fort Myers, Florida, Estados Unidos, el 23 de octubre de 2026 (REUTERS/Umit Bektas)

Más temprano, el líder de la dictadura cubana Miguel Díaz-Canel, acusó a Washington de “ambiciones de dominación” sobre la isla. “El gobierno de EE.UU deja claro que no renuncia a sus ambiciones de dominación sobre Cuba”, sostuvo el dictador y agregó que “es bueno recordar que los cubanos alcanzamos desde el 1o de enero de 1959 nuestra verdadera independencia y estamos decididos a defenderla”.

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En la más reciente medida de Estados Unidos contra el régimen cubano, el fiscal general de Florida anunció esta semana una orden de arresto contra el dictador cubano Raúl Castro, de 95 años, por cargos estatales de asesinato vinculados al derribo de dos aeronaves civiles de la organización Hermanos al Rescate en 1996. Castro es buscado por cargos relacionados con la destrucción de las aeronaves de Hermanos al Rescate, una organización que ayuda a cubanos que intentan llegar por mar a Estados Unidos.

(Con información de AFP y EFE)