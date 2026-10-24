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Scaloni define la primera lista de convocados de la era post Messi: ausencias obligadas y notables, y dos grandes dudas

El técnico de la Selección prepara los últimos dos partidos del año, frente a Uruguay y Costa Rica, a la espera del anuncio oficial sobre la renovación de su contrato

Scaloni ya piensa en los próximos amistosos mientras hay expectativa por la renovación de su contrato (Foto REUTERS/Agustín Marcarian)
Scaloni ya piensa en los próximos amistosos mientras hay expectativa por la renovación de su contrato (Foto REUTERS/Agustín Marcarian)
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La primera lista de convocados de la era post Messi. Eso es lo que está preparando Lionel Scaloni mientras se consumen los pocos días que quedan para que firme la renovación de su contrato como entrenador de la Selección hasta el Mundial 2030. En contacto permanente con los integrantes de su cuerpo técnico, el entrenador proyecta los últimos dos partidos del año, contra Uruguay el 13 de noviembre y frente a Costa Rica el 17. Scaloni tiene algunas certezas: ya no podrá citar al mejor futbolista del mundo y tampoco a otros dos líderes de su equipo que -casualmente- tienen el mismo apellido: Emiliano, el Dibu, y Lautaro Martínez. El arquero y el centrodelantero sufrieron distintas lesiones y no podrán estar ni en la cancha de Boca ante los uruguayos ni en el Mario Alberto Kempes de Córdoba frente a los costarricenses.

Esta vez, el armado de la lista no es lo que se dice una tarea sencilla para el entrenador. Además de las lesiones y de los jugadores que están en duda porque se están recuperando de lesiones, como Lisandro Martínez, Scaloni tiene que definir qué hace con la convocatoria de Leonel Flores, el juvenil atacante de Boca, ya que el día después del clásico con Uruguay se jugará la semifinal de la Copa Argentina entre el Xeneize y Banfield. Otro detalle: en el radar del técnico también está Facundo “Jagger” Herrera, el joven marcador central de Boca que atraviesa un gran presente futbolístico.

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En los últimos días tuvieron trabajo extra los médicos de la selección argentina, Daniel Martínez, Pablo Capuchetti, Luis García y Walter Insaurralde, entre otros. No solo por la operación en la mandíbula que le realizaron en Inglaterra al Dibu por el fuerte golpe que sufrió al chocar su cabeza con la de Jarrad Branthwaite en el partido entre el Chelsea y el Everton, por la Premier League, y por la distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo que padeció Lautaro en el partido entre Inter y Brujas, de Bélgica, por la Champions League.

El último partido de Lionel Messi con la selección argentina - Argentina vs Benin
Nico Paz parte como gran favorito a adueñarse de la 10 de Lionel Messi tras su retiro de la selección argentina (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

Hay otros dos jugadores importantes del equipo que sufrieron lesiones y que llegarían con lo justo a los amistosos del equipo: Cristian Romero y Lisandro Martínez. El Cuti sufrió una distensión en el aductor en el partido entre Atlético de Madrid y Espanyol de Barcelona, mientras que Lisandro se recupera de la distensión muscular que lo afectó en el encuentro entre Manchester United y Leeds.

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“La lista saldrá a fines de la próxima semana o principios de la siguiente”, dijo a Infobae una fuente del seleccionado. Los entrenamientos del equipo comenzarán el 9 de noviembre y cuatro días más tarde se jugará el clásico ante Uruguay, un rival que en las Eliminatorias para el último Mundial le ganó 2 a 0 al conjunto albiceleste, en la cancha de Boca. Aquel duelo tuvo lugar el 26 de noviembre de 2023 y los “celestes”, entonces dirigidos por Marcelo Bielsa (hoy el técnico es Diego Forlán), ganaron con los goles de Ronald Araújo y Darwin Núñez.

Gerónimo Rulli, el primer suplente del Dibu, tendrá la chance de mostrarse en el arco argentino cuanto menos en el choque ante los uruguayos. Tanto a él como a Juan Musso les juega en contra la inactividad que arrastran en Manchester City y Atlético de Madrid, respectivamente, pero lo más probable es que sean citados por Scaloni.

Santiago Beltrán, el arquero de River, está en el radar también para esta nueva convocatoria. Y el entrenador analiza la posibilidad de sumar a otro arquero: ¿será Walter Benítez, quien está adquiriendo continuidad en el Crystal Palace inglés?

Es muy posible que se produzcan varios regresos en la próxima convocatoria: Juan Foyth, Tomás Palacios y Thiago Almada. Tobías Andrada, uno de los que quedó desafectado de la última convocatoria por una lesión, está entre los juveniles que cuentan con serias posibilidades de ser convocados, mientras que Leonel Flores y “Jagger” Herrera, de Boca, continúan bajo la mirada atenta del cuerpo técnico de Argentina. Deberá resolver Scaloni si los cita teniendo en cuenta que Boca jugará el 14 del mes próximo, entre ambos partidos del seleccionado, su semifinal de la Copa Argentina contra Banfield.

Leonardo Balerdi y Marcos Senesi tienen altas posibilidades de ser citados, en tanto que el gran interrogante es qué pasará con las situaciones de Rodrigo De Paul y Giovanni Lo Celso, quienes en la convocatoria anterior solamente estuvieron citados para el partido despedida de Messi, ante Benín. De todos modos, Scaloni aclaró que ambos siguen teniendo las puertas abiertas del conjunto nacional.

Nicolás Paz, uno de los nuevos “niños maravilla” del fútbol europeo a caballo de sus grandes actuaciones en el Como italiano, volverá a estar naturalmente entre los convocados. El enganche nacido en Tenerife pica en punta para heredar la camiseta número diez que dejó vacante Messi y, en ese sentido, se espera por la postura de Scaloni: ¿se la dará al volante ofensivo que se destaca cada vez más en el conjunto italiano dirigido por Cesc Fábregas?

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