La Montada en las tribunas y “palos para todos”: cuando la dictadura detuvo a la hinchada de Nueva Chicago por cantar la marcha peronista

El testimonio de Jorge Caporale y José Paladino, dos hinchas de Nueva Chicago que estuvieron en la cancha aquel día. El segundo terminó preso en Villa Devoto

Guardar

El 24 de octubre de 1981, hace hoy 45 años, 49 hinchas del club Nueva Chicago fueron detenidos tras entonar la marcha peronista en su estadio en el barrio de Mataderos de la ciudad de Buenos Aires, durante un partido frente a Defensores de Belgrano. Nueve de ellos permanecieron detenidos durante 30 días y fueron trasladados a la cárcel de Villa Devoto, la misma que por esos días dejó de funcionar. “Después de tantos años voy a seguir cantando la marcha peronista y voy a morir peronista”, asegura a Infobae José Paladino, uno de los simpatizantes del Torito detenidos en aquella jornada.

El barrio de Mataderos fue históricamente un bastión del peronismo y Nueva Chicago siempre fue el club principal de la zona que, además, se identificó desde siempre con el justicialismo. Mataderos es también una barriada donde Eva Perón en 1949 fue en persona a inaugurar el mítico barrio Los Perales, un complejo que se diseñó bajo una estética racionalista de “barrio jardín”. Consta de 45 monoblocks que albergan 1.068 departamentos y, junto con las viviendas, en septiembre de 1949 también se inauguró la Escuela Justicialista, además de un centro cívico, locales comerciales, biblioteca y un polideportivo con pileta.

PUBLICIDAD

Mataderos, en aquellos años, era un barrio con cientos de fábricas y frigoríficos, un lugar de trabajadores, pleno paisaje barrial, lo que en la Argentina de los 50 se identificaba como un barrio peronista. Incluso, durante los años de la resistencia peronista, sus vecinos protagonizaron distintos episodios históricos como la toma del Frigorífico Lisandro de la Torre. Se trató de una histórica huelga y ocupación obrera realizada entre el 14 y el 21 de enero de 1959 en el barrio de Mataderos atrás de la cancha de Nueva Chicago.

El barrio también está ligado con los sindicalistas Saúl Ubaldini y Sebastián Borro. Además, Mataderos es uno de los escenarios populares de la resistencia peronista. Su club, Nueva Chicago, contó con la particularidad de ser el primer club de fútbol presidido por un sindicalista, Paulino Niembro, de la Unión Obrera Metalúrgica y padre del periodista Fernando Niembro.

PUBLICIDAD

La identificación del club Chicago y Mataderos con el PJ se consolidó porque en esa cancha se realizó el primer espectáculo masivo donde se entonó la marcha “Los muchachos peronistas”, luego de la caída del gobierno justicialista en marzo de 1976.

De los 49 detenidos, nueve terminaron en Villa Devoto

La marcha peronista que terminó en detenciones

El 24 de octubre de 1981, hace 45 años, en ese mismo barrio se disputaba un partido de fútbol entre Nueva Chicago y Defensores de Belgrano, ambos equipos pertenecientes a la Primera B. Lo que ocurrió durante ese partido se convirtió en uno de los episodios más recordados de la historia del fútbol argentino. El clima festivo de un típico cruce futbolístico se vio empañado por un hecho que involucró a la Policía Federal.

PUBLICIDAD

La cancha se vino abajo con la presencia del líder de la UOM y de las 62 Organizaciones Peronistas, Lorenzo Miguel, que se encontraba entre el público, liberado poco tiempo antes de su prisión domiciliaria en Villa Lugano. Los hinchas de Nueva Chicago estaban eufóricos con la presencia del histórico líder gremial. “Tres días antes habían largado a Lorenzo Miguel”, cuenta Jorge Barros Caporale. “Empezamos a cantar la marcha peronista y enseguida se enganchó toda la cancha, hasta los simpatizantes del bajo Belgrano”, rememora.

El comisario Quintana, a cargo del operativo policial de la jornada, les advirtió a los hinchas que, si volvían a cantar la marcha, iban a ser reprimidos. Los seguidores del Torito no hicieron caso. Fue entonces cuando la Policía Federal ingresó y reprimió a varios simpatizantes locales. Desde el palco de prensa no se alcanzaba a observar lo que estaba sucediendo, pero mientras los efectivos retiraban a los detenidos, el resto del público comenzó a gritar: “Que los larguen”.

PUBLICIDAD

Caporale era uno de los hinchas de Chicago que se encontraba aquel día en la cancha del equipo verde y negro. Todavía recuerda que los golpes alcanzaron a distintos sectores del público, sin distinción de edad o género. “Empezamos a recibir palazos. Empezó a haber problemas en la tribuna. Una represión total, le pegaban a la gente grande, a los pibitos, a las mujeres, palos para todos”. Según recuerda, también hubo incidentes en la platea. “La hinchada se empezó a pelear con la Policía, que cobró a lo loco; la platea también”, cuenta.

En aquel momento, los agentes utilizaban los largos bastones y usaban una protección que los hinchas, en la jerga de cancha, llaman “cabeza de tortuga”. Caporale aún recuerda la violencia de los golpes y asegura que, durante los primeros enfrentamientos, la Policía también recibió una fuerte resistencia dentro del estadio. “Te daban cada palazo, pero cobraron acá adentro de la cancha”, afirma.

PUBLICIDAD

Jorge Caporale, Juan Chávez (presidente del club Cárdenas), José Paladino y de gris un hincha de Nueva Chicago que se sumó a la foto

Pero el contexto de la dictadura militar hizo que la situación escalara rápidamente. Ante los disturbios, la Policía pidió refuerzos y comenzaron a llegar al estadio carros de asalto y efectivos de la Policía Montada. “El problema es que como era plena dictadura militar llamaron refuerzos. Y empezaron a venir los carros de asalto y muchos más caballos de la Montada”, relata Caporale.

El partido continuó y Chicago se impuso con un contundente 3 a 0 por la 34ª fecha del certamen del ascenso, con tres goles de Mario Franceschini. Una vez finalizado el encuentro, los detenidos, con las manos contra la pared, fueron ubicados en la vereda opuesta a la del estadio. Como la cantidad de detenidos superaba a los móviles policiales disponibles, la Policía Montada trasladó a muchos de ellos trotando a la seccional 42ª y en doble fila por la calle Bilbao. Durante el trayecto, la Policía ordenó a los detenidos mantener el ritmo de marcha a lo largo de las seis cuadras que separaban el estadio de la comisaría. A su paso, los vecinos se acercaban para intentar averiguar qué estaba ocurriendo, pero la Policía Montada los obligaba a regresar a sus casas.

PUBLICIDAD

Entre los policías que participaron de aquel operativo estaba Juan de Dios Velaztiqui, quien años más tarde sería condenado por la masacre de Floresta, ocurrida en 2001, en la que asesinó a tres jóvenes hinchas de All Boys en una estación de servicio. Según los testimonios sobre aquel episodio de 1981, Velaztiqui fue quien llevó al trote a los hinchas del Torito a la comisaría. Años más tarde, “el trotador” Velaztiqui, como se lo conocía desde aquel día, pasó a ser el “carnicero de Floresta”, por el asesinato de los hinchas del equipo blanco y negro, paradójicamente el eterno rival de Nueva Chicago.

Si dentro de la cancha la represión había sido fuerte, para Caporale lo peor llegó al momento de salir. Afuera del estadio se encontraron con un enorme despliegue policial y comenzaron las detenciones. “Acá adentro se la llevaron mal, pero afuera nos tocó perder a nosotros. Cuando salimos era un hormiguero de la policía y nos pusieron a los que pudieron manotear”, recuerda.

PUBLICIDAD

La tapa de Clarín reflejando lo ocurrido en Mataderos. El periodista Alejandro Fabbri cubrió aquel episodio para el diario. "Al otro día, todo el país hablaba del absurdo policial, en medio del miedo y la resistencia a un gobierno nefasto", recordó en un artículo

Un partido y 9 detenidos

A las pocas horas, algunos detenidos, en su mayoría menores de edad, recuperaron la libertad. Otros, en cambio, no corrieron la misma suerte y fueron trasladados a la cárcel de Devoto, donde permanecieron 30 días. Los detenidos fueron Vicente Escola, Raúl Enrique, Rubén Parapodio, Samuel Lío, Nicolás Rearte, Daniel Sánchez, José Paladino, Jorge Capelo y Miguel Aquino. “Yo zafé, pero lamentablemente hubo muchachos que no pudieron zafar y estuvieron presos 30 días”, agrega Caporale sobre esta situación.

El subcomisario Quintana estaba a cargo de la Seccional 42.ª, ubicada en la intersección de las avenidas De los Corrales y Tellier. Tras las detenciones, Quintana declaró en aquel momento: “De los demorados, 40 recuperarán su libertad, ya que fueron traídos para ser identificados y no hay ningún cargo contra ellos. Nueve personas quedarán detenidas por infringir el edicto que reprime los desórdenes en espectáculos deportivos”. El jefe policial negó que las detenciones estuvieran relacionadas con los cánticos de una marcha partidaria. “Unos fueron arrestados por desórdenes y el resto, simplemente para ser identificados”, aseguró.

PUBLICIDAD

José Kuka Paladino, uno de los hinchas que terminó en Devoto, repasa lo ocurrido en aquella jornada: “Recuerdo que estábamos toda la gente en la tribuna y, de pronto, se abre el portón y entra toda la Infantería con los palos a pegarnos”. Aquel día, en las tribunas, había muchas familias. Paladino relata que intentó proteger a un hombre que estaba junto a un niño: “Quise cubrir a un señor que estaba con una criatura y me dan un palazo y me llevan al trote a la comisaría, a mí y a unos cuantos”.

José Paladino, Juan José Chávez y Jorge Barros Caporale junto a la estatua de Juan Domingo Perón en Los Perales

Luego de que lo llevaron a Devoto, los policías los provocaron por haber cantado la marcha peronista durante el partido: “Si son tan guapos que la cantaron, ¿por qué no la cantan entre nosotros?”. “Éramos como cinco”, entre ellos el histórico guardaespaldas de José Rucci, Jorge Corea, recuerda Kuka Paladino. Y, lejos de retroceder, volvieron a cantarla. A la semana de los incidentes, la hinchada de Nueva Chicago volvió a pasar por la comisaría 42ª y, de forma simbólica, cantó el arroz con leche, descolocando a los policías que se preparaban para repetir lo ocurrido días atrás.

“Después de 45 años voy a seguir cantando la marcha peronista y voy a morir peronista”, concluye Paladino. Aquella jornada permanece en la memoria de los hinchas del Torito como el episodio en el que Nueva Chicago, Mataderos y la resistencia peronista quedaron unidos para siempre. Caporale y Paladino hoy caminan como en los años 80, por las mismas baldosas de su amado barrio y se paran a charlar con el presidente del club Cárdenas, Juan José Chávez, ferviente peronista quien les entrega un recordatorio por el aniversario de lo ocurrido hace casi medio siglo.