De calar bolsas de cereales a ser el único periodista argentino que cubrió la épica definición Lauda vs. Hunt, con Fangio de comentarista

La emoción de Caíto Legnani al revivir su histórico relato en la definición del título de Fórmula 1 entre James Hunt y Niki Lauda

Guardar

A sus 87 años, Carlos Alberto Legnani mantiene una lucidez que le permite contar sus historias con todos los detalles. El querido “Caíto”, lleva 68 años vinculado al automovilismo y hace 63 que fundó Campeones, la organización periodística cuyo multimedio cubre el deporte motor a nivel nacional e internacional. El 24 de octubre de 1976, el pampeano fue el único periodista argentino que cubrió la dramática definición del título de Fórmula 1 entre James Hunt y Niki Lauda en Fuji, Japón, que fue la primera vez que la Máxima corrió en Asia. Para llegar hasta allí el de Winifreda tuvo un periplo que comenzó semanas antes y terminó bajo la lluvia torrencial en una tribuna, donde relató una de las carreras más recordadas en la historia de la Máxima.

En el marco de un reconocimiento que se le brindó esta semana en la sede de la Asociación Argentina de Volantes (AAV), la mutual de los pilotos fundada en 1931, Infobae habló con Legnani, que es una leyenda viva del periodismo especializado. Su pasión por el automovilismo nació desde muy chico cuando a sus nueve años escuchó la mítica Buenos Aires-Caracas, la carrera más emblemática del Turismo Carretera. “Comencé a soñar con que algún día transmitiría carreras de autos, que era mi pasión. Mi gran ídolo era Oscar Alfredo Gálvez. A mis amigos del pueblo les fabricaba ‘catangas’ con las latas de aceite y rulemanes y los hacía correr alrededor de la plaza del pueblo, que era de tierra. Yo ataba a un hilo dos latitas de paté de foie y le pedía a un amigo que me prestara el oído y yo jugaba a que transmitía las carreras. Y allí comenzó mi amor por todo esto”, recuerda.

PUBLICIDAD

Cerca de la adolescencia tuvo muy claro lo que quiso para su vida y en el horizonte ratificó su sueño de relatar carreras de autos, aunque antes dio una mano en el negocio familiar. “Mi padre era comprador de cereales y feriero y me dijo: ‘Bueno, si no querés estudiar, a trabajar’. Comencé calando bolsas de cereales en las planchadas al aire libre, con unos tremendos calores de cuarenta y cinco grados. Lo hacía siempre soñando con transmitir carreras de autos”.

Cuando su padre falleció, su familia se trasladó a Buenos Aires. “Me quedo con la representación de las vacunas Paul y Rosenbusch en aquellos años, que mi padre era distribuidor en La Pampa, sur de Córdoba y provincia de Buenos Aires. A mí me gustaba mucho el boxeo también y en una de esas intervenciones en el Luna Park conozco a Eugenio Ortega Moreno, que era un gran relator de la época de fútbol, automovilismo y boxeo. Le dije de dónde era, qué hacía y que me gustaría transmitir carreras de autos. Yo tendría 19 años. Y me dice: ‘Bueno, algún día te vamos a llamar’. Pasó un tiempo cuando se corre la Vuelta de Tres Arroyos (TC), me llama Ortega Moreno y me dice: ‘Te voy a mandar el técnico, vas a hacer el móvil ahí en Winifreda, allí en tu pueblo’”. Con esa cobertura en la carrera el 7 de septiembre de 1958, comenzó su gran aventura.

PUBLICIDAD

Caíto Legnani comenzó a relatar carreras de autos hace 66 años y Campeones lleva 63 de vida (Campeones)

Siguió relatando carreras hasta que un día Ortega Moreno lo incorporó al equipo en Radio Porteña. Al poco tiempo conoció a un referente histórico de los medios en nuestro país y vivió una bisagra que lo encaminó para plasmar su empresa. Aprendió un oficio en base al sacrificio y en tiempos en el que un comunicador podía ser su propia “PyMe”. “Por entonces se licitaban las radios. El papá de Julio Ricardo y el cantor Rufino, lograron la licencia de Radio Libertad. Se hacen cargo de la emisora, se lo llevan a Ortega Moreno como gran figura y él me lleva a mí también. Un día en la galería Güemes, me lo presentan a Alejandro Romay, quien aceptó contratarme. Cuando le pregunto ‘¿cómo voy a cobrar?’, me dice ‘¿vos querés ganar plata? Gracias que te doy micrófono y te voy a hacer famoso’. Cuando le recordé que yo estaba dejando muchas cosas de lado me aclaró ‘si querés ganar plata, salí y vendé publicidad. Andá a la oficina, que te den las tarifas, salí a la calle a golpear puertas y a vender publicidad’. A los seis meses era el vendedor número uno y me di cuenta de cómo era el negocio”.

Ese punto de quiebre lo llevó a querer emprender su propia producción y en 1963 nació Campeones del Camino, la denominación original de su empresa. “Compro los espacios en el viejo Canal 7. Incorporamos en esa ocasión a Alberto Salotto, porque yo no me animaba bajo ningún punto de vista a hacer periodismo de esa índole, y Jorge Beiliar. Ellos hicieron la conducción, me daban a morder algo, y llevábamos los coches del Turismo Nacional al estudio. Pasó un tiempo y compro los espacios en Radio Belgrano, que era un monstruo realmente. Ahí comenzamos con tiras de Campeones y arrancamos a difundir el automovilismo de forma diaria”.

PUBLICIDAD

Su medio se consolidó y en 1970 comenzó a seguir la campaña internacional de Carlos Alberto Reutemann, quien debutó en la Fórmula 2 Europea el 12 de abril de ese año en Hockenheim, Alemania. Afirma que una de las victorias del recordado Lole que más lo marcó fue “la de Nürburgring en 1975”. Al año siguiente, llegó su odisea al querer estar presente en Fuji: “Habíamos transmitido en Rafaela una carrera acá y le digo a mi señora y a los chicos que trabajaban conmigo: ‘Me voy a ir a Japón a transmitir la carrera’. Comencé a hacer los trámites, me fui a la embajada japonesa, les pedí que me dieran la dirección de la embajada argentina en Tokio, nombres si tenían. Los japoneses me atendieron magníficamente bien. Saco los pasajes, me voy a Nueva York en Aerolíneas Argentinas que en aquel entonces eran 15/16 horas de vuelo. Como solía viajar por las carreras conocía a casi todos los comandantes de vuelo y me llevaban en la cabina y les llevaba mate a los muchachos. Cuando estaba allí, estaba el comandante César Cernello, un amigo, me dice en Nueva York: ‘Carlos, vos estás loco. Hacé un paréntesis, alquilate una habitación, quedate un día acá, no te vayas a Japón, el cambio de horario, todo lo que implica esto’. Y digo: ‘No, yo ando justo con la plata’. Esperé como siete horas en el Aeropuerto Kennedy, me embarco en Japan Airlines, y me senté entre medio de dos japoneses. Fui a Tokio dieciocho horas pasando por Alaska, ya en ese momento el vuelo era transpolar”.

La aventura de Caíto fue gracias a su capacidad de organización para armar la logística del viaje, un verdadero desafío hace medio siglo sin las facilidades de comunicación actuales. No fue necesario Internet, GPS, WhatsApp, solo la convicción profesional para poder cumplir con su misión para quien hoy es una historia grande del periodismo especializado. Con gestión, respeto, saber cómo relacionarse y esfuerzo, atravesó cada lugar hasta poder llegar a un autódromo del otro lado del mundo y sin saber hablar en inglés ni mucho menos japonés. Una vez que llegó a la tierra del sol naciente tomó el consejo de su amigo, el recordado Ernesto Cherquis Bialo, sobre dónde hospedarse. “El querido Cherquis había transmitido la pelea de Nicolino Locche en Tokio y me recomendó el Marunouchi Hotel. Llegué a la noche y no pude dormir porque había volado más de 30 horas. Al otro día me fui a la embajada para que me escribieran en inglés, en castellano y en japonés las estaciones que tenía que abordar en el subte y en el tren para llegar a Monte Fuji”.

PUBLICIDAD

Juan Manuel Fangio y Carlos Alberto Legnani en Fuji, hace 50 años (Campeones)

Al otro día emprendió viaje al autódromo y relata que “me llamaba la atención cuando iba en el tren ver los camioncitos chiquitos recogiendo la basura en los campos cercanos a Tokio. Hasta que llego a la estación de Fuji, me bajo del tren y camino hasta el autódromo. Mi preocupación era saber si tenía el equipamiento para poder transmitir. Fueron 2.500 dólares que me cobró la gente de la radiotelefonía japonesa para poder tener el equipamiento. Me instaló absolutamente todo en la tribuna y no veía tecnología de ninguna especie y me llamó la atención: no había ni computadora ni nada; había que arreglárselas como uno podía. Me instalé, me pusieron un técnico, hicimos todas las pruebas y salgo a caminar a ver un poco cómo era todo. Lo saludé a Clay Regazzoni, que era amigo mío, a Emerson Fittipaldi, que yo lo conocía por mi gestión con Lole y mientras estoy caminando me encuentro a Juan Manuel Fangio. Y me dice: ‘¿Qué anda haciendo acá usted, Legnani?´Lole no corre’. Y le digo: “Don Juan, vine porque se define el campeonato del mundo’. Él era invitado de Toyota y con su habitual gentileza se ofreció a ayudarme”.

Como fue una iniciativa propia debió costearse todo y consiguió sponsors, entre ellos la revista El Gráfico que a cambio le hizo un pedido: “Querían que les mande los rollos de fotos de las pruebas de clasificación. ‘¿Cómo hago?’, me pregunté. La entrega debía ser a France Press y yo tenía que llevarlo a Haneda, al Aeropuerto Internacional de Tokio, y entregárselo a alguna persona que tuviera la gentileza de tomarlo, porque en aquel momento no te agarraban las cosas así no más. Logro entenderme con una persona que toma los rollos y los lleva para Nueva York. Allí lo iba a recibir Oliva, que era el periodista que tenía El Gráfico allí. Le dije al señor: ‘Va a haber un cartel esperándolo’. Tomó los rollos, se los llevó, se los entregó a Oliva y el día domingo a la noche El Gráfico tenía el material”.

PUBLICIDAD

El domingo amaneció con una lluvia torrencial que obligó a retrasar el inicio de la carrera dos horas y bajo un temporal se las arregló para transmitir a Argentina lo que pasaba con la épica definición entre Lauda y Hunt. “Llegó el momento de la carrera y fue tremenda la lluvia y el silencio de los japoneses ante un diluvio. Era espantoso, realmente. Relaté con el auricular y el micrófono que me dieron. El tema es que ante el retraso de la carrera yo no sabía cuánto iba a tener que pagar por el exceso del satélite, que era carísimo. Llegó un momento que no sabía muy bien qué pasaba y tampoco podía abandonar mi puesto para cruzar a los boxes. Por los altos parlantes no informaron nada. Pude cruzarme con algún que otro piloto con el que yo hablaba y algo me contaban. Hasta que vino Fangio y me trajo noticias: la carrera se iba a largar”.

El mal clima, la poca adherencia y visibilidad en pista, llevaron a un punto crítico la realización de la competencia. Hunt era el principal interesado en poder correr ya que estaba tres puntos debajo de Lauda, en una rivalidad que llegó al cine con Rush (2013). En la previa hubo un pacto de caballeros y consistió en largar, correr algunas vueltas y abandonar. Solo lo respetaron los hermanos Emerson y Wilson Fittipaldi con sus propios monoplazas, Larry Perkins (Brabham) y el propio Lauda, que priorizó su vida antes que la gloria y defender su título. El austriaco venía de su terrible accidente en Nürburgring en medio de las llamas. Le llegaron a dar la extremaunción, pero sobrevivió por su fuerza de voluntad para hacer un durísimo tratamiento para limpiar los pulmones y volvió a pista 40 días después. “Con el tiempo me confió esa historia Emerson Fittipaldi, que habían decidido no correr y que la mayoría faltó a su palabra”, revela Caíto.

PUBLICIDAD

Caíto posa junto a las ilustraciones de Juan María Traverso hechas por Fuel-Art en la sede de la AAV

De la competencia evoca que “John Watson (Brabham) larga muy bien, que lo supera Mario Andretti (Lotus), que había sido el pole position. Hubo trompo por todos lados y el agua seguía. Luego el diluvio paró. Hasta que comienzan a detenerse los pilotos y veo que se detiene Niki Lauda. Se quedó en el auto, no bajaba y hablaba con Mauro Forghieri (responsable de Ferrari). Hablaban ellos, yo lo observaba enfrente. Lauda se baja del auto y sigue la carrera, con Andretti que tomó la punta y en el momento en que estaba todo a disposición de Lauda porque Hunt perdía posiciones y lo veo con una goma rota porque la pista comenzó a secarse y sus neumáticos no daban más. Paró en boxes y el cricket no le funcionaba a los mecánicos y tuvieron que levantar ellos el auto para cambiarle las gomas. Volvió a pista y cuando terminó la carrera Hunt no sabía que era campeón y se enteró unos minutos después de que había sido tercero y sumó los cuatro puntos para ganarle por uno el título a Lauda”.

Con lágrimas en el epílogo de su relato, afirma que de aquella experiencia guarda que “Fangio hizo de comentarista mío. Gracias a Dios y al Chueco, maravilloso con su gentileza. Así que esa fue mi primera incursión en Japón. Yo no hablo ningún idioma. Tuve la audacia de ir y al año siguiente de volver ya con Reutemann corriendo, que salió segundo con la Ferrari. Así que así termina mi historia en Japón. De inmediato volver a Buenos Aires y el lunes a la noche con la diferencia horaria, durmiendo ya en mi casa”.

PUBLICIDAD

Campeones logró mantenerse en sus primeros 63 años y sobrevivió a los vaivenes económicos de Argentina. Hoy Caíto sigue estando a cargo y hasta conduce el programa de streaming matutino en un ejemplo que inspira a los más jóvenes. “Pienso que todo lo que logré fue por vocación, las ganas, los deseos, la familia -fundamental en mi vida- y la gente que me acompañó, lo bueno y lo malo, porque de lo malo también se aprende. Mis hijos son los que manejan la empresa. Hubo sacrificio de mi parte, pero Dios fue muy generoso conmigo. Estoy orgulloso de lo que hice. Salí de un pueblo y llegué a donde soñé”.

Carlos Alberto Legnani es historia viva y cada una de sus anécdotas lleva a conocer cómo eran el periodismo y las transmisiones radiales en una época donde llegar tan lejos parecía una quimera.

PUBLICIDAD