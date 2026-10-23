Panamá

Servicios exportados de Panamá superan los $11 mil millones al primer semestre del año

Durante 2025 el país cerró con $20,194 millones en exportaciones de servicios, señalan las cifras oficiales

Dos trabajadores con cascos de seguridad y guantes cargan cajas de cartón con el logo 'Hecho en Panamá' en un contenedor metálico. El logo es azul y rojo.
La Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos es una iniciativa que apunta a ampliar la oferta exportable del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá reportó que las exportaciones de servicios del país sumaron $11,130.4 millones durante el primer semestre de 2026, un alza de 12.7% frente al mismo período del año anterior.

El dato se presentó durante el Diálogo Regional de Política sobre Comercio e Inversión 2026, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la Ciudad de Panamá.

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El encuentro reunió a delegaciones de 22 países de América Latina y el Caribe, con la participación de ministros, viceministros y autoridades de comercio, inversión y turismo, junto a representantes del sector privado, organismos internacionales y expertos en la materia.

“Panamá llega a este diálogo con resultados concretos en comercio e innovación. Estamos exportando más servicios, registrando nuevas inversiones y ampliando nuestra participación en actividades que fortalecen nuestra presencia en los mercados internacionales”, afirmó el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

Durante 2025, el país cerró con $20,194 millones en exportaciones de servicios. Dentro de esa oferta también se identifica actividad en servicios modernos, segmento que alcanzó $717.6 millones en exportaciones durante el primer trimestre de 2026.

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En materia de inversión extranjera directa neta, la cifra llegó a $792.4 millones en el primer semestre de 2026. EFE/Sebastiao Moreira
En materia de inversión extranjera directa neta, la cifra llegó a $792.4 millones en el primer semestre de 2026. EFE/Sebastiao Moreira

En materia de inversión extranjera directa neta, la cifra llegó a $792.4 millones en el primer semestre de 2026.

Panamá registró en el primer semestre de 2026 un crecimiento de 12.7% en exportación de servicios y una inversión extranjera directa neta de $792.4 millones, cifras presentadas por el Ministerio de Comercio e Industrias durante el Diálogo Regional.

Este año, el ministerio informó que puso en marcha la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos, iniciativa que apunta a ampliar la oferta exportable del país en actividades basadas en conocimiento, servicios profesionales y soluciones especializadas.

“Panamá ha construido durante años una plataforma de comercio y servicios. Lo que estamos haciendo es ampliar esa plataforma con innovación, nuevas capacidades y una oferta más diversificada hacia los mercados internacionales”, señaló el ministro.

Planteó que comercio e innovación operan ya bajo una misma agenda de trabajo. Según indicó, el objetivo es que el país desarrolle nuevas capacidades mientras muestra avances verificables en los mercados donde participa.

Durante 2025, las zonas francas captaron $203.2 millones en inversión, mientras que el régimen de Sedes de Empresas Multinacionales registró $28 millones.
Durante 2025, las zonas francas captaron $203.2 millones en inversión, mientras que el régimen de Sedes de Empresas Multinacionales registró $28 millones.

Los regímenes especiales vinculados a la entidad gubernamental también aportaron cifras a la discusión. Durante 2025, las zonas francas captaron $203.2 millones en inversión, mientras que el régimen de Sedes de Empresas Multinacionales registró $28 millones.

El primer cuatrimestre de 2026 sumó actividad adicional en ese frente. Fueron aprobadas 24 empresas en zonas francas, con una inversión acumulada superior a $58.5 millones.

Moltó indicó que estos resultados forman parte del trabajo que desarrolla la entidad para fortalecer la posición de Panamá como plataforma regional de comercio, inversión, servicios e innovación. El funcionario vinculó estas cifras con la infraestructura comercial que el país mantiene desde hace años.

Panamá cuenta actualmente con una red de 23 acuerdos comerciales. Esa red otorga acceso preferencial a 60 países para productos que cumplen las respectivas reglas de origen, a lo que se suma la conectividad marítima, aérea, financiera y digital del país.

“Tenemos conectividad, regímenes especiales, acuerdos comerciales y una posición regional reconocida. A eso estamos sumando innovación y nuevas capacidades para ampliar la participación de Panamá en los mercados internacionales”, sostuvo Moltó.

Entre las iniciativas figura la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y la Estrategia Nacional de Microelectrónica y Semiconductores. REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo
Entre las iniciativas figura la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y la Estrategia Nacional de Microelectrónica y Semiconductores. REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo

El Gobierno mantiene en ejecución iniciativas adicionales vinculadas con innovación y formación especializada. Entre ellas figuran la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y la Estrategia Nacional de Microelectrónica y Semiconductores.

A esas iniciativas se suma Talent Up Panamá, programa que contempla 10 mil oportunidades de formación en inteligencia artificial, análisis de datos, computación en la nube y ciberseguridad. El esquema busca preparar capital humano para las actividades que el país pretende atraer.

El diálogo organizado por el BID abordó durante la jornada temas como inversión extranjera directa, cadenas de valor, facilitación del comercio, servicios globales, innovación y competitividad. El debate se produjo en un momento en que los países de la región revisan cómo ampliar su participación en los mercados internacionales frente a los cambios de la economía global.

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