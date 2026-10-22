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Andy Kusnetzoff habló de Hernán Casciari: “Hay que pensar en la gente que reclama claridad por el dinero que puso”

El conductor aseguró que mantuvo poco contacto con el autor, negó que hubiera sido apartado del programa y reconoció que había cuestionado las promesas

Andy Kusnetzoff respondió a cronistas sobre la situación vinculada a Hernán Casciari. Kusnetzoff abordó el reclamo económico hacia los proyectos audiovisuales del escritor y recordó su paso como columnista radial.
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Andy Kusnetzoff se refirió por primera vez a la denuncia penal que involucra a Hernán Casciari y a la productora Orsai Audiovisuales, un conflicto que también puso bajo la lupa los espacios de difusión que tuvieron los proyectos impulsados por el escritor.

En el marco de la presentación judicial por presunta estafa y administración fraudulenta, varios de los inversores plantearon que conocieron las iniciativas de la productora, así como las alternativas para participar económicamente en sus producciones, a partir de entrevistas, columnas y menciones que el escritor hizo en Perros de la calle, el ciclo radial de Andy Kusnetzoff.

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En este panorama, el conductor fue consultado durante la ceremonia de los Martín Fierro de Radio por las menciones a bonos y propuestas de financiamiento que el escritor realizó en su programa, y sobre ello expresó su incomodidad frente a la situación, aunque también buscó diferenciar su relación profesional de los cuestionamientos que hoy atraviesan al proyecto audiovisual. “La verdad que no me gusta que se haya generado esta situación”, señaló al ser consultado por la repercusión del caso y por los registros al aire que volvieron a circular en las últimas horas.

Kusnetzoff remarcó que su vínculo con Casciari se extendió durante una década, período en el que el autor formó parte de Perros de la calle como columnista: “Durante diez años, Hernán fue columnista de Perros de la calle y trajo distintas propuestas editoriales”, explicó.

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El escritor y productor Hernán Casciari habla frente a un micrófono en un estudio de transmisión. En pantalla se incluye un código QR junto al texto «Presupuestos Orsai Audiovisuales», destinado a dirigir a los espectadores a información sobre la financiación de proyectos de la productora.

En su descargo, el conductor recordó que el escritor desarrolló publicaciones y espectáculos que, según su mirada, abrieron espacio para autores que no encontraban lugar en circuitos editoriales tradicionales. “Le dio oportunidad a un montón de gente que editoriales no le hubieran dado. Llegó al teatro, produjo teatro”, enumeró.

A partir de esa valoración, Kusnetzoff explicó que recibió el desembarco de Orsai en el terreno audiovisual como una continuidad de esos proyectos anteriores. “Cuando se metió en lo audiovisual fue una propuesta más y así lo recibí”, afirmó.

De todos modos, el periodista puso el foco en la situación de quienes aportaron dinero para financiar las producciones y ahora reclaman explicaciones. “Ahora hay que pensar también en la gente que reclama tener claridad con el dinero que puso y a mí me parece bien que lo hagan”, sostuvo.

La declaración de Andy se produjo después de que reflotara un fragmento de una conversación radial con Casciari. En ese intercambio, el conductor le había manifestado reparos ante cualquier afirmación vinculada con una ganancia asegurada para quienes decidieran participar de los proyectos.

El actor negó haberse peleado tiempo atrás con el escritor (Video: Puro Show-El Trece)

Consultado sobre aquel momento, el animador admitió que su advertencia respondió a una inquietud que tuvo entonces. “Yo lo conozco a él y por ahí se ceba a veces”, expresó, antes de aclarar que no recordaba con precisión todos los términos de aquella charla hasta que volvió a ver el video difundido.

“Si vas a apostar... nadie puede asegurar nada de ganancia, y sobre todo en este medio, que lo conocemos, en cine y eso. Eso es lo que traté en su momento de decirle”, completó Kusnetzoff. Su referencia apuntó a la incertidumbre propia de las inversiones vinculadas a producciones audiovisuales, un aspecto que quedó en el centro de los reclamos contra la empresa.

El conductor también fue consultado por el vínculo actual que mantiene con Casciari. Frente a la pregunta sobre si se había comunicado con él de manera privada, respondió que el contacto fue escaso y que no abordaron el conflicto judicial.

“Muy poquito, para ver cómo estaba, pero no hablé ni le pregunté ni nada de eso”, afirmó. Luego, al ser consultado sobre una posible conversación futura, consideró que no es el momento adecuado para ese tipo de diálogo.

Ante la polémica situación que atraviesa Hernán Casciari, Ricardo Darín fue consultado al respecto (Intrusos – América)

“Cuando las cosas llegan a la Justicia, me parece que son ahí donde se tienen que aclarar. No importa mi percepción personal o lo que yo pueda hablar”, sostuvo.

La consulta también incluyó la salida de Casciari de la columna que realizaba en Perros de la calle. Andy negó que el programa hubiera dispuesto una desvinculación vinculada con la polémica. “No, él dejó de venir”, respondió de manera tajante.

Ante la insistencia sobre si la ausencia del escritor había sido consecuencia del escenario que rodea a Orsai, el conductor dijo no tener información concreta. “No lo sé, porque la verdad es que no pude hablar”, explicó.

Kusnetzoff recordó que Casciari asistió una sola vez al programa durante este año y que, después de esa participación, dejó de concurrir sin comunicar formalmente una decisión definitiva. “Nunca me dijo”, reiteró al final de la entrevista.

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