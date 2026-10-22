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Cómo sigue la salud de Fabián Gianola luego de la operación: “Tenía el radio explotado”

Florencia Elizabeth, la novia del actor, habló con Teleshow sobre la intervención quirúrgica tras haber sido atropellado en el barrio de Saavedra

Fabián Gianola anunció su casamiento con su novia 36 años menor: "Algo íntimo"
Fabián Gianola y Florencia Elizabeth
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Fabián Gianola fue operado con éxito luego de sufrir una fractura expuesta de radio tras ser atropellado en las inmediaciones de un centro comercial ubicado en el barrio de Saavedra. En diálogo con Teleshow, su novia Florencia Elizabeth dio algunos detalles de la intervención, y se mostró esperanzada de que pronto pueda recuperar su ritmo de vida habitual.

“Ayer le reconstruyeron los ligamentos de la muñeca derecha y le pusieron una placa con ocho tornillos en el brazo. Por palabras del cirujano, tenía el radio explotado”, señaló la actriz ya desde el domicilio y en medio de la rehabilitación de la fractura en uno de sus brazos.

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“Fabián hoy está recuperando movilidad de la mano y dolorido. A la tarde vemos al doc y nos va a decir cuando puede empezar a hacer su vida normal”, agregó. En este sentido, la expectativa pasa para ver si Gianola retomará su trabajo en la obra Los 39 escalones, cuyas funciones fueron suspendidas en principio hasta el viernes. “No creo que haya reemplazo porque Fabian es el director y en estas condiciones no puede preparar a nadie. Además es un toro, si todo sale bien podría volver el finde”, concluyó.

Un rato antes, Florencia se había expresado en las redes sociales, donde agradeció al equipo médico que asistió al artista y también a quienes se comunicaron para expresar su preocupación después del accidente. “La operación de Fabián salió bien. A la noche le dan el alta y a casa a recuperarse”, escribió bien entrada la tarde. En el mismo mensaje, destacó la tarea del grupo encabezado por el doctor Fernando Kairuz y agradeció las muestras de cariño que recibieron durante las horas posteriores al impacto.

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Texto en un recuadro claro sobre el fondo de una habitación con una cama hospitalaria y soporte médico
Un comunicado difundido en redes sociales informa el resultado de la operación del actor Fabián Gianola y anuncia su alta médica tras un siniestro vial.

Más tarde, después de las 22, el propio Fabián Gianola replicó la publicación en sus redes sociales. El gesto permitió que sus seguidores conocieran de primera mano la evolución de su estado de salud, luego de una tarde marcada por la preocupación y la atención médica de urgencia.

El actor sufrió el accidente durante la tarde, cuando cruzaba la calle por la senda peatonal. De acuerdo con el parte policial, el episodio ocurrió el 19 de octubre a las 15:40, en la esquina de Melián y Deheza. En ese momento, un vehículo lo embistió y Gianola cayó sobre el pavimento.

Como consecuencia del impacto, padeció una lesión en la mano derecha y una fractura expuesta de radio, por la cual debió ser trasladado para recibir asistencia y luego ser intervenido quirúrgicamente. El radio es uno de los huesos del antebrazo y se extiende desde el codo hasta la muñeca, por lo que este tipo de lesión requiere controles médicos y reposo para evitar complicaciones.

Fabián Gianola habló de cómo seguirá su obra luego del accidente

En las imágenes que circularon tras el accidente se observa a Gianola mientras avanza por el cruce peatonal. Segundos después, el vehículo lo golpea y el artista termina tendido sobre la calzada. El conductor frenó luego de la colisión, descendió del auto y se acercó para asistirlo.

La secuencia generó preocupación entre quienes presenciaron el hecho y entre los seguidores del actor, que comenzaron a pedir información sobre su estado de salud. A partir de la confirmación de la operación, la atención se concentró en la recuperación que deberá cumplir durante los próximos días.

En declaraciones posteriores al accidente, Gianola contó que la caída pudo haber tenido consecuencias más graves. “Estoy vivo de milagro”, expresó al referirse al episodio. El actor puso el foco en la cercanía con el cordón de la vereda y en el golpe que recibió tras ser embestido.

Fabián Gianola habló el día después del accidente

Por suerte no golpeé la cabeza contra el cordón porque estaba muy cerca. Golpeé contra el pavimento”, relató. El dato fue central en su evaluación de lo ocurrido, ya que una lesión en la cabeza habría podido agravar el cuadro médico y modificar el tratamiento posterior al accidente.

Según informó su pareja, el plan médico contemplaba que el actor dejara el Sanatorio de la Trinidad San Isidro sede Fleming durante la noche. Una vez en su domicilio, deberá guardar reposo y cumplir las indicaciones de los profesionales que lo atendieron.

El mensaje de Florencia Elizabeth buscó llevar tranquilidad después de una jornada que comenzó con el accidente en la vía pública y terminó con una intervención quirúrgica. “Gracias de corazón a todo el equipo médico del doctor Fernando Kairuz y a todos los que estuvieron pendientes y nos hicieron llegar su cariño”, señaló la bailarina.

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