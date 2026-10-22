Electronic Arts cierra BioWare y cancela el próximo Mass Effect

El protagonista del juego Mass Effect 3, vistiendo la emblemática armadura con el distintivo N7 en el pecho. (Difusión)

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Electronic Arts (EA) confirmó el cierre definitivo de BioWare, la cancelación del próximo Mass Effect y la clausura de sus oficinas en Edmonton, Canadá. La decisión forma parte de una ronda de unos 400 despidos en toda la editora, cerca del 3% de su plantilla, e incluye aproximadamente 50 puestos del histórico estudio de juegos de rol.

Un cierre dentro de un recorte mayor

El estudio comunicó a través de X que termina su actividad después de más de tres décadas y que concentrará sus esfuerzos inmediatos en asistir a los trabajadores afectados.

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“Al cabo de más de tres décadas de aventuras, BioWare cierra. No hay forma de expresarlo de forma fácil, pero ahora nos centramos en dar apoyo a nuestro equipo de talentosos creadores”.

La carta firmada por David Tinson, director de operaciones, y Cam Weber, responsable de estudios, detalló que EA decidió interrumpir el único proyecto que mantenía activo el equipo. El próximo Mass Effect estaba en una fase inicial de producción, por lo que todavía se encontraba lejos de su lanzamiento y no había mostrado material sustancial al público.

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“Hemos decidido no seguir adelante con este desarrollo, lo que significa que cerramos el estudio y nuestras oficinas de Edmonton. BioWare es un estudio legendario que ayudó a definir el género del rol, y no tomamos esta decisión a la ligera”.

Los cerca de 50 empleos vinculados con BioWare forman parte de una reducción total de 400 puestos. EA busca ahorrar hasta 700 millones de dólares mediante recortes en proyectos, equipos y otras áreas internas. La editora quedó bajo control privado después de una operación valorada en 55.000 millones de dólares y, según los reportes, asumió una deuda multimillonaria ligada a ese proceso.

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El revés de Dragon Age y la cancelación de Mass Effect

El último lanzamiento del estudio fue Dragon Age: The Veilguard, publicado en 2024. El juego no alcanzó las expectativas comerciales de EA, un resultado que dejó al equipo en una situación vulnerable. Después de su estreno circularon reportes sobre un posible cierre o una venta, aunque BioWare continuó trabajando durante un tiempo en la siguiente entrega de Mass Effect.

Ese proyecto era la única producción conocida del estudio. Su cancelación deja a la saga sin un juego nuevo en desarrollo confirmado y termina con el equipo que había creado la serie. Las fuentes no indican si EA intentará recuperar Mass Effect más adelante con otro estudio o si la franquicia quedará inactiva por tiempo indefinido.

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Los ajustes exceden el caso de BioWare. EA también canceló un nuevo juego de Los Sims y redujo las plantillas de equipos como el responsable de Skate. Los planes actuales priorizan propiedades con resultados comerciales comprobados, entre ellas Star Wars Jedi, Apex Legends y Battlefield. Los reportes también mencionan la preparación de otro Star Wars: Battlefront, aunque ese proyecto no fue presentado oficialmente en la información disponible.

La cancelación del próximo Mass Effect tiene un peso particular porque el juego había sido anunciado como la continuidad de una de las series centrales de BioWare. Al encontrarse en desarrollo temprano, no tenía fecha de estreno confirmada ni plataformas anunciadas.

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ARCHIVO - El logotipo de Electronic Arts se exhibe durante la Electronic Entertainment Expo en Los Ángeles el 12 de junio de 2013. (AP Foto/Jae C. Hong/Archivo)

Más de treinta años de juegos de rol

BioWare nació en Canadá en 1995 y construyó su nombre alrededor de juegos de rol centrados en decisiones, compañeros y narrativas ramificadas. Entre sus trabajos más reconocidos aparecen Baldur’s Gate, Neverwinter Nights, Star Wars: Knights of the Old Republic, Dragon Age y Mass Effect.

La trayectoria del estudio atravesó distintas etapas bajo EA, desde el éxito de sus principales sagas hasta lanzamientos que no cumplieron los objetivos internos. Dragon Age: The Veilguard terminó siendo su último juego completo, mientras que el siguiente Mass Effect quedó detenido antes de superar las primeras fases de producción.

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El cierre también deja sin continuidad inmediata a dos de las marcas de rol más conocidas de EA. La información publicada no detalla si sus derechos podrían cederse, venderse o trasladarse a otros equipos. Tampoco se anunció un destino alternativo para los trabajadores afectados por la clausura de las oficinas de Edmonton.

Para los jugadores de Nintendo, la presencia de la saga quedó limitada a Mass Effect 3 Special Edition, lanzado para Wii U. La trilogía remasterizada nunca recibió una versión para Nintendo Switch.

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