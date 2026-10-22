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S-GAME muestra el combate de Phantom Blade Zero y confirma su edición física

Las copias con disco para la consola de Sony estarán disponibles en algún momento de 2027

Phantom Blade Zero da vida a la velocidad y el espectáculo del cine de kung-fu en un viaje épico a través del mundo del kungfupunk.
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S-GAME confirmó que Phantom Blade Zero se estrenará el 29 de octubre en PlayStation 5 y PC, mientras que la edición física para la consola llegará en algún momento de 2027. El anuncio acompañó al tráiler de lanzamiento y despejó las dudas sobre las copias con disco: habrá ediciones estándar, Deluxe y Ultimate, aunque ninguna estará disponible junto con el lanzamiento digital.

Una edición física confirmada para 2027

La disponibilidad en formato físico había generado confusión durante los meses previos al estreno. Algunas informaciones apuntaban a que Phantom Blade Zero sería distribuido únicamente mediante tiendas digitales, pero S-GAME confirmó que los jugadores de PS5 podrán comprar una copia con disco.

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La diferencia estará en los tiempos. Las versiones digitales para PS5 y PC saldrán el 29 de octubre, mientras que el formato físico deberá esperar hasta 2027. El estudio todavía no comunicó una fecha concreta dentro de ese año ni explicó el motivo de la separación entre ambos lanzamientos.

La edición en disco tendrá tres variantes. La estándar ofrecerá el juego base, mientras que las versiones Deluxe y Ultimate incluirán contenidos y presentaciones diferentes. La Ultimate vendrá en una caja metálica. Las fuentes disponibles no detallan precios, cantidades ni posibles diferencias regionales en la distribución.

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La confirmación coincide con una información publicada meses atrás por la tienda asiática Play Asia, que anticipó que el juego tendría lanzamiento físico y digital en PlayStation 5. El nuevo anuncio oficial resuelve la principal duda, aunque quienes prefieran conservar una copia en disco tendrán que esperar más que los compradores digitales.

En PC, el título estará disponible mediante Steam y Epic Games Store. Los usuarios de PS5 podrán adquirir la versión digital desde PlayStation Store. Por ahora no se anunció una edición física para computadoras.

Kung-fu punk, wuxia y combates rápidos

El tráiler de lanzamiento dura poco más de tres minutos y combina fragmentos narrativos con secuencias de jugabilidad. Su foco está en los enfrentamientos con espada, los jefes y las animaciones inspiradas en el cine clásico de acción de Hong Kong.

S-GAME define la propuesta como kung-fu punk, una mezcla de artes marciales tradicionales, elementos futuristas y una ambientación oscura. También toma componentes del wuxia, género chino centrado en héroes marciales, escuelas de combate, códigos de honor y luchas entre guerreros con habilidades extraordinarias.

El sistema de combate intenta diferenciarse del ciclo habitual de observar al enemigo, bloquear o esquivar y responder con un contraataque. Las imágenes muestran intercambios veloces, desvíos de golpes, movimientos acrobáticos y transiciones rápidas entre ataques. Los duelos contra jefes ocupan buena parte del nuevo avance.

En PlayStation 5, Phantom Blade Zero utilizará los gatillos adaptativos del control DualSense y el sistema Tempest 3D Audio. Los gatillos pueden modificar su resistencia según una acción concreta, mientras que el audio 3D busca ubicar sonidos alrededor del jugador mediante equipos compatibles.

Phantom Blade Zero, de S-GAME.
Phantom Blade Zero, de S-GAME.

La historia de Soul y sus 66 días de vida

El protagonista es Soul, un espadachín con el corazón herido al que le quedan 66 días de vida. Acusado de asesinar a su maestro, es perseguido por el Wulin mientras intenta descubrir una conspiración vinculada con el mundo marcial.

La trama seguirá su búsqueda para recuperar el corazón en una etapa marcada por la traición, la venganza y los enfrentamientos entre distintas fuerzas. El tráiler incluye escenas de historia, aunque reserva los detalles sobre los personajes secundarios y el origen de la acusación contra Soul.

El relato sirve como base para recorrer mapas con rutas alternativas, secretos y actividades opcionales. Según las primeras pruebas citadas en las fuentes, la exploración tendrá peso junto con los combates y permitirá regresar a determinadas zonas después de obtener recursos o capacidades nuevas.

Phantom Blade Zero llegará primero en formato digital a PlayStation 5 y PC el 29 de octubre. Las ediciones físicas estándar, Deluxe y Ultimate para PS5 están previstas para 2027, todavía sin día ni mes confirmados.

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