Eva Bargiela cumplió la promesa que le hizo a la Virgen y regresó embarazada a la Basílica de Luján: “Bebito amado”

Eva Bargiela y Gianluca Simeone visitaron la Basílica de Luján en la recta final del embarazo

Eva Bargiela atraviesa una de las etapas más dulces y esperadas de su vida: la cuenta regresiva para recibir a su primer hijo junto a Gianluca Simeone. A días de dar a luz, la modelo compartió con sus seguidores un gesto lleno de fe y emoción.

El destino elegido no fue casual: la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los lugares más emblemáticos para los creyentes que buscan agradecer o pedir protección. Tras la visita, Eva publicó una serie de fotos tomadas frente al histórico templo, donde se la ve luciendo su avanzado embarazo y acompañada por su pareja. En el posteo escribió: “Esperándote, bebito amado y bendecido. En la última foto, en el mismo lugar, hace un año”, comparando esta nueva visita con otra que habían hecho en 2024, cuando el sueño de formar una familia recién comenzaba a tomar forma.

La modelo compartió emotivas fotos y un mensaje de fe antes del nacimiento de su primer hijo

La publicación, realizada en su cuenta de Instagram, rápidamente se llenó de mensajes de cariño y bendiciones. Una de las primeras en comentar fue Carolina Baldini, madre de Gianluca y exesposa de Diego Simeone, quien expresó: “¡Ya volveremos con Faustino en brazos! Qué lindos”, mencionando el nombre elegido para el bebé.

Más allá de la postal perfecta, la visita a Luján tuvo un profundo significado personal. Eva explicó que quiso repetir la foto en el mismo sitio donde, un año atrás, había posado junto a Gianluca. Esta vez, su figura embarazada y la sonrisa serena reflejan el cumplimiento de una promesa y el cierre de un ciclo espiritual.

La publicación en Instagram recibió mensajes de apoyo y bendiciones, incluyendo a Carolina Baldini

El templo, dedicado a la patrona de la Argentina, fue testigo de millones de peregrinos a lo largo del tiempo, y para la modelo simboliza “un lugar de agradecimiento y bendición”. Las imágenes compartidas muestran distintos rincones de la basílica: su fachada neogótica, el atrio repleto de fieles y el interior del claustro, donde se respira paz.

Fiel a su estilo, Eva eligió un conjunto blanco de pantalón holgado y remera corta que dejaba ver su pancita, combinada con una chaqueta clara y zapatillas deportivas. Gianluca, por su parte, optó por un look informal de bermuda y remera, ideal para la jornada templada.

La visita a Luján simboliza el cierre de un ciclo espiritual y el cumplimiento de una promesa

La pareja posó abrazada frente a la imponente fachada de la basílica, mientras el empedrado de la plaza y el cielo gris aportaban el tono sereno de una postal familiar. En otra de las imágenes, se los ve tomados de la mano, caminando entre los puestos de recuerdos religiosos.

Horas antes, en TikTok, Eva subió un video que combinó humor e impaciencia propia de quienes cuentan los últimos días antes del nacimiento. El pie de la publicación “Dale Faustino” funcionó como un pedido explícito para que su hijo llegue de una vez y poder conocerlo. Vestida totalmente de blanco, con top de mangas abullonadas y pantalón de lino, Bargiela optó por una escenografía sencilla y un mensaje claro: las ganas de que nazca su bebé atraviesan cada gesto y cada día de espera.

Eva Bargiela sumó humor y ansiedad en un video viral de TikTok dedicado a su hijo Faustino (Video: TikTok)

El video reunió además una dosis de creatividad al incorporar un lipsync de El Patrón del Mal, la serie basada en la vida de Pablo Escobar, donde imitó una frase cargada de dramatismo: “Si de aquí a ocho días, usted no me tiene resuelto este problema, el que va a estar metido en un problema muy berraco, muy berraco, muy berraco conmigo, va a ser usted, ¿me entiende?”.

Mientras decía esto estaba apuntando de forma divertida a su panza, imitando la caracterización del narcotraficante colombiano El gesto mezcla la ansiedad, el deseo de conocer a su hijo y el toque de humor que caracteriza su presencia digital en esta etapa tan importante en su vida.