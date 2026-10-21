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Al menos dos muertos en Kiev tras el impacto de un dron ruso contra un edificio residencial

Desde hace semanas, Rusia ataca intensamente Kiev y su área metropolitana con drones propulsados ​​por motores a reacción

Dos muertos en Kiev tras el impacto de un dron ruso contra un edificio residencial
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Un dron ruso impactó este miércoles contra un edificio residencial en Kiev, causando la muerte de dos residentes, informó el alcalde Vitali Klitschko.

Desde hace semanas, Rusia viene atacando intensamente Kiev y su área metropolitana con drones propulsados ​​por motores a reacción; Ucrania tiene dificultades para interceptar estos aparatos, que son más rápidos y pueden alcanzar velocidades de hasta 600 km/h.

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Cuando la guerra a gran escala ya ha entrado en su quinto año, Kiev prevé que Rusia intensifique aún más los ataques con drones a reacción y misiles durante este invierno.

Rusia ha atacado desde la pasada noche “sin cesar” infraestructuras energéticas y ferroviarias, centros comerciales y edificios residenciales, según denunció en su cuenta de X el primer ministro de Ucrania, Serguí Koretski, que dio cuenta de al menos cuatro muertos en estos bombardeos.

“En Kiev, un dron golpeó un edificio de 24 plantas, matando a dos personas. En Kórotich, en la región de Járkov, un ataque destruyó dos casas, matando a dos personas e hiriendo a once”, escribió el jefe del Gobierno ucraniano.

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Koretski informó además de ataques en una universidad en la ciudad de Kremenchuk (en la región de Poltava de Ucrania central) y a un centro comercial de Uman (Cherkasi, Ucrania central).

Una fuente de la empresa propietaria del centro comercial de Uman, la cadena de tiendas de bricolaje Epitsentr, dijo a EFE que otros tres de sus grandes almacenes han sido “destruidas” en ataques rusos en Kovel (región nororoccidental de Volinia), Dubno (en la vecina Rivne) y Pervomaisk (en la sureña Mikoláyiv) en las últimas 24 horas.

Personas visitan la terraza de verano de una cafetería en una cálida tarde de otoño, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en el centro de Kiev, Ucrania, el 20 de octubre de 2026. REUTERS/Gleb Garanich
Personas visitan la terraza de verano de una cafetería en una cálida tarde de otoño, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en el centro de Kiev, Ucrania, el 20 de octubre de 2026. REUTERS/Gleb Garanich

El primer ministro ucraniano dijo además que Rusia atacó infraestructuras energéticas en Kiev, Volinia, Odesa (sur) y Mikoláyiv.

Infraestructuras comerciales privadas sufrieron daños en Volinia, Leópolis (oeste), Odesa y Zhitómir (centro-norte). Varias personas han resultado heridas en Poltava, Leópolis, Cherkasi y Cherníguiv (norte), según el propio Koretski.

Rusia está llevando a cabo una agresiva campaña de ataques contra la retaguardia ucraniana cuya efectividad se debe en gran parte a los drones con motor a reacción que utilizan ahora las fuerzas del Kremlin.

Una mujer permanece cerca de automóviles destruidos en el lugar donde se encuentra un edificio de apartamentos dañado por ataques de drones rusos, en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 21 de octubre de 2026. REUTERS/Gleb Garanich
Una mujer permanece cerca de automóviles destruidos en el lugar donde se encuentra un edificio de apartamentos dañado por ataques de drones rusos, en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 21 de octubre de 2026. REUTERS/Gleb Garanich

Ucrania es particularmente vulnerable a estos drones debido a la elevada velocidad que alcanzan.

Por su parte, al menos tres civiles han muerto tras ataques de drones lanzados por el Ejército ucraniano en la región de Lugansk, anexionada por Moscú, informaron este miércoles las autoridades locales.

“En el municipio de Novoaydar un dron enemigo atacó un auto de servicio de Luganskgaz, una sucursal de Chernomorneftegaz, hiriendo a un trabajador. Los médicos intentaron salvarlo hasta el último momento, pero no fue posible”, escribió en Telegram el líder prorruso de la autoproclamada república popular de Lugansk, Leonid Pásechnik.

Equipos de rescate trabajan en el lugar de un edificio de apartamentos dañado por ataques de drones rusos, en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 21 de octubre de 2026. REUTERS/Gleb Garanich
Equipos de rescate trabajan en el lugar de un edificio de apartamentos dañado por ataques de drones rusos, en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 21 de octubre de 2026. REUTERS/Gleb Garanich

Además, dos personas fallecieron en otro automóvil alcanzado por un dron ucraniano, indicó.

“El enemigo ataca edificios, camiones e infraestructura en Krasni Luch, Lisichansk, Pervomáisk, en los municipios de Starobelsk, Perevalsk, Novopskov”, afirmó.

Entre los edificios afectados se encuentra la compañía telefónica de Lugansk, indicó por su parte el Ministerio de Emergencias ruso.

“En la noche se produjo un ataque de drones al edificio de la compañía telefónica de Lugansk. Las llamas afectaron todo el territorio, desde el primer piso hasta el décimo”, destacó.

Emergencias indicó que el incendio fue sofocado y en estos momentos se llevan a cabo los trabajos para paliar las consecuencias del ataque.

(Con información de Reuters y EFE)

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