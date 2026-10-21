República Dominicana

Abaten a tiros en República Dominicana a criminal buscado por las muertes de un sargento policial y un oficial retirado

El sospechoso murió durante un intercambio de disparos con agentes de la Dirección Central de Investigación en San Juan. La Policía lo vinculaba con el asesinato de un suboficial fuera de servicio en Santo Domingo Norte y con la muerte de un militar retirado en Villa Mella

Una escena de crimen de noche muestra cinco marcadores de evidencia amarillos numerados en el asfalto, con sangre, un casquillo y una huella.
Un operativo de la DICRIM en el sector Villa Liberación culminó con la muerte de Randy Tejada Valdez. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un operativo de búsqueda contra uno de los hombres señalados por varios crímenes, entre ellos el asesinato de un suboficial de la Policía Nacional, terminó con un intercambio de disparos en el sector Villa Liberación, en la provincia de San Juan. Las autoridades informaron que el sospechoso murió durante la intervención de agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM).

El fallecido fue identificado como Randy Tejada Valdez, conocido como “El Cojo”. Según la Policía Nacional, era uno de los presuntos autores de la muerte del sargento mayor Pedro Luis Guerrero Ibis, asesinado durante un asalto en Santo Domingo Norte.

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El caso se incorpora a una serie de muertes de personas buscadas por distintos delitos durante operativos policiales en las últimas semanas.

De acuerdo con la versión oficial, el sargento mayor Guerrero Ibis recibió un disparo mortal durante un asalto en el establecimiento Gallera y Bar Higüero Abajo, ubicado en el sector Higüero, de Santo Domingo Norte.

El agente se encontraba fuera de servicio cuando ocurrió el ataque. La Policía mantiene la búsqueda de las demás personas que habrían participado en ese hecho.

La institución identificó a Tejada Valdez como uno de los hombres requeridos por ese homicidio, aunque no precisó qué papel le atribuía en el asalto ni si existía una orden de arresto relacionada de forma directa con la muerte del suboficial.

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La Policía Nacional vinculó al fallecido con el homicidio del sargento mayor Pedro Luis Guerrero Ibis. (Policía Nacional República Dominicana)
La Policía Nacional vinculó al fallecido con el homicidio del sargento mayor Pedro Luis Guerrero Ibis. (Policía Nacional República Dominicana)

Más de una orden de arresto pendiente

Sobre Tejada Valdez pesaba además la orden de arresto número 530-2024-EMES-00164, emitida por su presunta participación en la muerte de Desiderio Pantaleón Ureña, oficial retirado del Ejército de República Dominicana.

Pantaleón Ureña murió por heridas de bala el 27 de enero de 2024 en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte. El expediente de ese caso incluye acusaciones vinculadas con asociación de malhechores, robo y homicidio, conforme a varios artículos del Código Penal dominicano.

La Policía sostuvo que el hombre era buscado por su posible relación con otros delitos. Sin embargo, no ofreció detalles sobre esos expedientes ni informó si había otros sospechosos identificados.

Los agentes policiales ocuparon una pistola y un arma de fabricación artesanal tras el enfrentamiento en San Juan. (Foto cortesía redes sociales)
Los agentes policiales ocuparon una pistola y un arma de fabricación artesanal tras el enfrentamiento en San Juan. (Foto cortesía redes sociales)

La Policía informó que ocupó dos armas

El enfrentamiento ocurrió después de que una patrulla de la DICRIM localizara a Tejada Valdez en Villa Liberación, según el informe preliminar de la institución.

Durante el procedimiento, los agentes ocuparon una pistola y un arma de fabricación artesanal que atribuyeron al fallecido. La Policía no informó el calibre de la pistola, si las armas estaban registradas ni si fueron enviadas a peritaje.

Tampoco comunicó si algún miembro de la patrulla resultó herido durante el operativo. Las autoridades no detallaron cuánto tiempo llevaba el hombre en San Juan ni las circunstancias previas al intercambio de disparos.

La justicia emitió una orden de arresto contra Tejada Valdez por la muerte de un oficial retirado del Ejército. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)
La justicia emitió una orden de arresto contra Tejada Valdez por la muerte de un oficial retirado del Ejército. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)

Las muertes en operativos policiales aumentaron en los últimos meses

El hecho ocurrió durante un período de aumento de muertes en intervenciones de la Policía Nacional. En septiembre se registraron 55 fallecimientos en presuntos intercambios de disparos, según los conteos publicados sobre esos casos.

Hasta el 13 de octubre, al menos 20 personas habían muerto en hechos similares. Las autoridades señalaron en varios de esos expedientes que los fallecidos eran buscados por homicidios, robos armados, asaltos y despojos de motocicletas.

La muerte de Tejada Valdez se produjo el martes 20 de octubre. La investigación por el asesinato del sargento mayor Guerrero Ibis continúa abierta y la Policía mantiene la búsqueda de otros implicados.

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