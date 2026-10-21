Panamá

Del terremoto a la amenaza de inundaciones: Panamá eleva las alertas en zonas vulnerables

Soná, Mariato y Tonosí enfrentan un nuevo escenario de riesgo por las precipitaciones previstas, mientras las autoridades mantienen activos los operativos de asistencia a los damnificados.

El Sistema Nacional de Protección Civil elevó el nivel de alerta en tres distritos de Veraguas y Los Santos ante el pronóstico de precipitaciones significativas. Cortesía
El Sistema Nacional de Protección Civil elevó el nivel de alerta en tres distritos de Veraguas y Los Santos ante el pronóstico de precipitaciones significativas. Cortesía
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El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) elevó de verde a amarilla el nivel de alerta en los distritos de Soná y Mariato, en la provincia de Veraguas, y Tonosí, en Los Santos, ante el pronóstico de lluvias significativas que podrían agravar las condiciones de las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre.

La medida entró en vigor a las 9:00 de la noche del martes 20 de octubre, en momentos en que las autoridades mantienen las evaluaciones de daños y la distribución de ayuda humanitaria.

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Los tres distritos forman parte de la región impactada por el movimiento sísmico, que dejó afectaciones en viviendas, carreteras, instalaciones públicas y servicios básicos.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), las condiciones atmosféricas podrían generar precipitaciones importantes durante este período, con posibilidades de incrementos rápidos en los niveles de ríos y quebradas.

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. Tonosí, en la provincia de Los Santos, figura entre los distritos bajo alerta amarilla tras registrar afectaciones por el movimiento sísmico de magnitud 7.5. EFE/ Bienvenido Velasco

El pronóstico también contempla inundaciones en áreas vulnerables y otras afectaciones asociadas a las lluvias, por lo que se recomendó reforzar la vigilancia y las medidas preventivas.

El cambio de alerta representa un incremento en el nivel de preparación institucional frente a las amenazas meteorológicas. La alerta verde corresponde a una fase de vigilancia preventiva, mientras que la amarilla implica mayor seguimiento del riesgo y preparación de los organismos de respuesta, ante la posibilidad de que las condiciones previstas comprometan la seguridad de la población.

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En la escala de alertas utilizada para emergencias, el nivel rojo representa una situación de mayor gravedad, cuando el peligro exige medidas de respuesta más intensas y puede requerir evacuaciones.

Sin embargo, la declaratoria amarilla no significa que exista una orden general de evacuación, sino que las comunidades deben mantenerse informadas y preparadas para actuar según las indicaciones oficiales.

Personal del Sinaproc refuerza las carpas que albergan a los afectados por el terremoto ante la amenaza de fuertes lluvias en la zona. Tomada de Instagram.
Personal del Sinaproc refuerza las carpas que albergan a los afectados por el terremoto ante la amenaza de fuertes lluvias en la zona. Tomada de Instagram.

La decisión se produce apenas un día después de que Sinaproc declarara alerta verde para estos mismos distritos, el lunes 19 de octubre. La nueva disposición refleja un aumento de la preocupación por las condiciones meteorológicas, especialmente en territorios donde persisten daños materiales y dificultades de acceso a determinadas comunidades.

El pronóstico del Imhpa contempla aguaceros de intensidad fuerte a muy fuerte, acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento, principalmente en el centro y sur de Veraguas. También se esperan precipitaciones en Tonosí y otros distritos de la península de Azuero, mientras continúa vigente un aviso de vigilancia meteorológica hasta el miércoles 21 de octubre.

La situación resulta particularmente delicada porque el epicentro del terremoto se localizó a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, mientras que Soná y Mariato también registraron daños importantes.

Las precipitaciones representan una amenaza adicional para las comunidades que todavía enfrentan las consecuencias del sismo, especialmente aquellas con infraestructura vial deteriorada y dificultades para recibir asistencia.

Más de 10,000 viviendas han sido evaluadas por las autoridades tras el terremoto que afectó principalmente a provincias del interior de Panamá. Europa Press
Más de 10,000 viviendas han sido evaluadas por las autoridades tras el terremoto que afectó principalmente a provincias del interior de Panamá. Europa Press

Según el balance institucional divulgado el 20 de octubre, más de 10,000 viviendas han sido evaluadas y 34,832 personas registradas mediante el sistema de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.

El informe también contabiliza 27 lesionados, 619 centros educativos afectados y 120 instalaciones de salud con daños, de las cuales 13 presentan pérdidas totales.

El reporte señala que 126 albergues permanecen activos, con aproximadamente 5,000 personas alojadas, mientras continúa la asistencia humanitaria en las zonas afectadas. Entre el 14 y el 19 de octubre, los organismos de respuesta atendieron 204 comunidades en seis provincias y la comarca Ngäbe-Buglé, mediante entregas realizadas en 32 distritos.

En otras regiones del país, Sinaproc mantiene la alerta verde en sectores de Bocas del Toro, Chiriquí, Colón y Coclé, además de áreas de Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé. Las autoridades recomendaron evitar cruzar ríos, quebradas y calles inundadas, identificar rutas de evacuación y mantener preparada una mochila de emergencia.

Los Centros de Operaciones de Emergencias permanecen atentos ante cualquier situación que comprometa la seguridad de la población, mientras continúan las evaluaciones y la distribución de suministros. Sinaproc reiteró que las emergencias pueden reportarse al 911, al 520-4426 o mediante WhatsApp al 6998-4809, y pidió atender exclusivamente las indicaciones oficiales.

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