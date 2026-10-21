Canadá advierte a viajeros sobre riesgos de detenciones arbitrarias, violencia y criminalidad en Nicaragua

Daniel Ortega encabeza una escena de control fronterizo que bloquea con cadenas equipaje con la bandera de Canadá bajo la vigilancia de siluetas policiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno de Canadá resolvió mantener la advertencia para que sus ciudadanos ejerzan un alto grado de precaución al viajar a Nicaragua, una medida motivada por la inestabilidad política interna, el peligro de disturbios y los índices delictivos. La más reciente actualización de las autoridades canadienses incorporó además un aviso sobre el impacto del evento meteorológico El Niño 2026-2027, junto con las amenazas derivadas de desastres naturales en el territorio centroamericano.

La diplomacia canadiense señaló que el panorama político en la nación centroamericana mantiene un carácter volátil desde la crisis social que estalló en abril de 2018. Tras el proceso electoral de 2021, las fuerzas de seguridad del régimen de Nicaragua intensificaron las acciones punitivas contra quienes expresan disidencia o cuestionan las decisiones oficiales.

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De acuerdo con el reporte consular, el aparato judicial nicaragüense imputa acusaciones de delincuencia organizada, lavado de dinero o terrorismo a opositores. Por esta razón, el aviso insta a los viajeros canadienses a eludir cualquier manifestación política, evitar debates sobre la coyuntura del país tanto en sitios públicos como en internet, y abstenerse de realizar comentarios críticos en plataformas digitales.

La ley local veta de forma expresa la participación de extranjeros en asuntos políticos, por lo que cualquier transgresión acarrea la expulsión inmediata o el encarcelamiento.

Una caricatura de Daniel Ortega con una cámara de vigilancia sobre el mapa de Nicaragua representa las tensiones políticas y las restricciones a las comunicaciones en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La delincuencia común y los asaltos violentos afectan a las principales ciudades

En materia de seguridad ciudadana, el reporte advierte sobre la incidencia de robos y agresiones armadas, particularmente en núcleos urbanos y zonas turísticas. En Managua, la capital, se detectaron puntos críticos por asaltos en barrios como:

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Mercado Oriental

Jorge Dimitrov

Reparto Schick

Ciudad Belén

Barrio Camilo Ortega

Los sectores de Américas 1 y Américas 2.

En estas áreas se reportan sustracciones cometidas contra conductores detenidos ante semáforos. La problemática de delitos contra la propiedad se extiende a localidades como León, Matagalpa, Masaya, Ciudad Sandino, Tipitapa y Bluefields.

El documento señala igualmente la presencia de secuestros exprés, una modalidad en la que agresores fuerzan a las víctimas a extraer fondos de cajeros automáticos, en ocasiones con la complicidad de conductores de vehículos de alquiler no registrados.

Ante este panorama, se recomienda contratar transporte mediante agencias reconocidas o aplicaciones digitales verificadas. Asimismo, las zonas fronterizas con Costa Rica y Honduras presentan una mayor actividad de organizaciones criminales, en un contexto donde los cuerpos policiales disponen de escaso personal y recursos materiales limitados.

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El gobierno de Canadá emite una alerta de viaje a Nicaragua, detallando las preocupaciones sobre la situación política, seguridad ciudadana y otros riesgos. Conoce las recomendaciones antes de planificar tu visita.

Los fenómenos climáticos extremos y el impacto de El Niño elevan la alerta

La reciente revisión del documento gubernamental integró consideraciones sobre la evolución del patrón climático El Niño 2026-2027, cuyos efectos alterarán el régimen de precipitaciones y provocarán ascensos en las temperaturas habituales. Este escenario incrementa la vulnerabilidad frente a sequías prolongadas o lluvias torrenciales imprevistas.

El reporte recuerda que Nicaragua se encuentra expuesta de manera constante a amenazas naturales severas, entre las que figuran inundaciones, deslizamientos de tierra, erupciones volcánicas, sismos y el impacto directo de huracanes. Estas eventualidades pueden aislar comunidades costeras en el océano Pacífico y en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, donde los servicios de salvamento y las labores de auxilio médico resultan reducidos.

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El comunicado oficial concluye con una advertencia operativa: la Embajada de Canadá en Managua cuenta con facultades acotadas para prestar auxilio consular o intervenir legalmente ante detenciones efectuadas por el régimen de Nicaragua.