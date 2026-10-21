Pearl Abyss amplía Pywel por mar con el primer DLC de Crimson Desert

Crimson Desert: Charting the Unknown

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Pearl Abyss presentó un video de seis minutos dedicado a Charting the Unknown, la primera expansión de historia de Crimson Desert. El DLC se estrenará el 29 de octubre, después de un ligero retraso, y costará 24,99 dólares. Su propuesta combina nuevas historias con navegación, exploración submarina, relaciones románticas, viviendas personalizables y administración de negocios en Pywel.

Una nueva ruta por el Gran Océano

La historia continuará los recorridos de Kliff, Damiane y Oongka, quienes avanzarán por caminos separados mientras se encuentran con aliados y amenazas, tanto conocidos como nuevos. Un reciente video ofrece un vistazo general a estas misiones, aunque Pearl Abyss todavía no detalló su duración ni la cantidad de encargos que integrarán la campaña.

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La incorporación principal será el Gran Océano de Pywel, una región explorable con islas, combates, recursos y su propia trama. Los jugadores podrán desbloquear la construcción naval, reunir los materiales necesarios para fabricar una embarcación y personalizarla antes de zarpar. El sistema permitirá diseñar barcos adaptados a los viajes por esta nueva zona marítima.

Las expediciones tendrán objetivos en tierra firme. Será posible combatir contra fuerzas enemigas, recorrer islas que no formaban parte de la aventura principal y establecer fortalezas junto con los compañeros de Greymane. Estas actividades entregarán recompensas por avanzar más allá de las costas conocidas.

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La exploración continuará debajo del agua mediante nuevos métodos de desplazamiento submarino. Allí habrá ruinas hundidas, recursos y tesoros ocultos. Pearl Abyss presenta el océano como una zona que conecta navegación, búsqueda de materiales y descubrimiento de localizaciones, en lugar de limitarlo a una ruta entre islas.

Relaciones, viviendas y negocios en Pywel

Charting the Unknown ampliará el sistema de relaciones entre personajes. Ganarse la confianza de ciertos habitantes podrá abrir historias románticas que incluso terminarán en bodas. Los compañeros cercanos también podrán visitar el Campamento Greymane para pasar tiempo con el protagonista, sumando nuevas interacciones fuera de las misiones y los combates.

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La personalización de viviendas recibirá cambios más profundos. Además de escoger muebles y elementos decorativos, los jugadores podrán intervenir en la estructura de las construcciones mediante la ubicación de paredes, ventanas y otras piezas. La intención es permitir que cada hogar se diseñe desde una base más flexible que la disponible en el juego principal.

Los castillos liberados también tendrán una función nueva. Después de expulsar a las fuerzas que los ocupan, será posible reclamarlos y decorar sus interiores para utilizarlos como hogares. De esta manera, algunas fortalezas obtenidas durante la progresión dejarán de ser simples puntos conquistados en el mapa.

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La gestión empresarial completará este grupo de sistemas. Los jugadores podrán alquilar instalaciones distribuidas por Pywel, asignar compañeros y equipamiento, escoger los productos destinados a la venta y decidir cómo administrar cada negocio. Las decisiones afectarán su reconocimiento y las ganancias que produzcan, aunque el video no precisa cuánto tiempo llevará desarrollar cada establecimiento.

Crimson Desert - Portadas

Jefes consecutivos, precio y recompensas

La expansión incorporará un desafío dirigido a jugadores que busquen combates más exigentes. Esta modalidad enfrentará al personaje con poderosos jefes de diferentes zonas de Pywel, uno detrás de otro. Pearl Abyss no informó si habrá descansos entre encuentros, reglas especiales o recompensas exclusivas por completar toda la secuencia.

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El contenido llegará después de que Crimson Desert superara los seis millones de copias vendidas en junio. Charting the Unknown será un lanzamiento de pago y tendrá un precio de 24,99 dólares, frente a la posibilidad de que la primera ampliación se distribuyera como una actualización gratuita.

Quienes reserven el DLC recibirán dos objetos dentro del juego: Charter’s Diving Set y Charter’s Light Diving Set. Ambos son conjuntos relacionados con el buceo y estarán disponibles cuando Charting the Unknown se estrene el 29 de octubre.

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