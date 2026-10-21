Honduras

Ministro de Seguridad en Honduras anuncia nueva estrategia y advierte sobre las bandas que operan desde las cárceles

Tras una reunión en el Congreso Nacional, el funcionario explicó que las autoridades trabajan en la definición de una nueva estrategia, además de garantizar que quienes sean condenados cumplan sus penas sin mantener la capacidad de afectar a la población desde los centros de reclusión

Gerzon Velásquez, ministro de Seguridad de Honduras, anunció un nuevo modelo de seguridad para combatir la criminalidad y evitar que las estructuras criminales continúen operando desde las cárceles. (FOTO: La Prensa)
Gerzon Velásquez, ministro de Seguridad de Honduras, anunció un nuevo modelo de seguridad para combatir la criminalidad y evitar que las estructuras criminales continúen operando desde las cárceles. (FOTO: La Prensa)
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El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, anunció el compromiso de impulsar un nuevo modelo de seguridad y fortalecer la infraestructura penitenciaria para impedir que las estructuras criminales continúen cometiendo delitos desde las cárceles.

Velásquez sostuvo que la propuesta busca atender tanto las acciones policiales contra las organizaciones criminales como las condiciones necesarias para mantener bajo control a sus integrantes una vez que ingresen al sistema penitenciario.

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Según manifestó, el objetivo es evitar que las cárceles se conviertan en espacios desde los cuales puedan continuar las actividades delictivas.

“Reiterar nuestro compromiso en construir un nuevo modelo de seguridad que va a permitir no solo poder perseguir y arrestar a los responsables de tanta violencia y criminalidad que por años han puesto de rodillas a nuestra sociedad”, expresó el ministro al referirse a los objetivos de la iniciativa.

El funcionario agregó que la estrategia también debe contribuir a crear las condiciones para que los responsables respondan ante la justicia por los delitos cometidos y no tengan oportunidades de seguir revictimizando a la población desde el interior de los establecimientos penitenciarios.

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Gerzon Velásquez afirmó que las autoridades trabajan en una estrategia conjunta para perseguir a los responsables de la violencia y garantizar el cumplimiento de las condenas. (Foto: Archivo / REUTERS/Fredy Rodríguez)
Gerzon Velásquez afirmó que las autoridades trabajan en una estrategia conjunta para perseguir a los responsables de la violencia y garantizar el cumplimiento de las condenas. (Foto: Archivo / REUTERS/Fredy Rodríguez)

El titular de Seguridad indicó que las instituciones involucradas analizan distintos escenarios para establecer, de manera conjunta, la ruta de implementación del nuevo modelo penitenciario. El proceso contempla la participación de los actores vinculados al sistema de justicia y de las entidades responsables de combatir directamente a las organizaciones criminales.

La coordinación entre estas instituciones será necesaria para determinar las medidas que requiere el país en materia de seguridad, administración penitenciaria y cumplimiento de las resoluciones judiciales.

De acuerdo con lo expuesto por Velásquez, la respuesta estatal debe abarcar las diferentes etapas del proceso penal, desde las investigaciones policiales y la persecución penal hasta la actuación de los jueces y la ejecución de las condenas en los centros penitenciarios.

El ministro hizo referencia a las estructuras criminales denominadas ahora “asociaciones terroristas”, cuyos integrantes, según indicó, deben responder ante la justicia por los delitos que se les atribuyen.

Ante esto, se remarcó la necesidad de establecer condiciones que permitan mantener bajo control a las personas recluidas y reducir las posibilidades de que continúen afectando a la sociedad.

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Tras una reunión en el Congreso Nacional, Gerzon Velásquez reiteró el compromiso de construir un modelo de seguridad adaptado a las necesidades de Honduras. (Foto: Policía Nacional)

Otro de los puntos planteados por el funcionario es la necesidad de disponer de suficientes espacios penitenciarios para albergar a las personas arrestadas por su presunta vinculación con estas organizaciones criminales, así como garantizar las condiciones para que quienes reciban una condena permanezcan recluidos durante el tiempo establecido por la justicia.

Velásquez señaló que las autoridades esperan contar, en el corto plazo, con los cupos necesarios para atender esta demanda.

Sin embargo, el fortalecimiento del sistema penitenciario también supone evaluar la infraestructura disponible y las necesidades que podrían surgir con la aplicación de las medidas previstas.

El funcionario advirtió que las reformas contempladas podrían aumentar la presión sobre la capacidad de los establecimientos penitenciarios, por lo que será necesario desarrollar nuevas instalaciones o ampliar los espacios existentes para responder a los requerimientos del sistema de justicia.

. Las autoridades hondureñas analizan nuevas medidas para evitar que las estructuras criminales denominadas “asociaciones terroristas” mantengan sus actividades ilícitas desde las cárceles. (FOTO: INP Honduras)
. Las autoridades hondureñas analizan nuevas medidas para evitar que las estructuras criminales denominadas “asociaciones terroristas” mantengan sus actividades ilícitas desde las cárceles. (FOTO: INP Honduras)

La construcción de nuevas capacidades penitenciarias forma parte de los planteamientos expuestos durante la reunión en el Congreso Nacional, aunque no se detallaron plazos específicos, presupuestos ni ubicaciones para eventuales proyectos de infraestructura.

Con estas medidas, las autoridades buscan articular la persecución del delito con un sistema penitenciario que permita ejecutar las sentencias y evitar que las personas recluidas mantengan operaciones criminales desde prisión.

La definición de la estrategia dependerá de los acuerdos entre las instituciones participantes y de las decisiones que se adopten para adecuar la capacidad penitenciaria a las necesidades del país.

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