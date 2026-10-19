‘Cult of the Lamb’ llega a Nintendo Switch 2 con actualización gratuita

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Devolver Digital y Massive Monster confirmaron que Cult of the Lamb llegará a Nintendo Switch 2 el 22 de octubre de 2026. Quienes ya tengan el juego en Nintendo Switch podrán actualizarlo sin costo y acceder a la nueva versión sin volver a comprarlo.

Precio y acceso a la actualización

Los nuevos compradores podrán adquirir la edición para Nintendo Switch 2 por 24,99 dólares en Estados Unidos, el mismo precio informado para la versión de la consola anterior. No se comunicaron los valores para otras regiones.

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La actualización gratuita alcanza a los propietarios del juego en Switch, incluidos quienes lo incorporaron a su biblioteca desde su lanzamiento original en 2022. El anuncio, sin embargo, no detalla los pasos necesarios para reclamar o descargar la nueva edición.

Una de las dudas afecta a la versión física de Cult of the Lamb: Definitive Edition, lanzada para Switch durante 2026. Devolver Digital y Massive Monster todavía no explicaron cómo se realizará la actualización desde el cartucho, si será necesario mantenerlo insertado para jugar o si habrá diferencias frente a las copias digitales.

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Tampoco se confirmó si las partidas guardadas podrán trasladarse entre consolas. Esa función permitiría continuar una campaña ya iniciada en lugar de reconstruir el culto desde cero. El anuncio tampoco aclara cómo se administrarán los contenidos descargables adquiridos previamente.

Las mejoras técnicas siguen sin detalle

La edición para Nintendo Switch 2 fue anunciada sin una lista de cambios técnicos. Por ahora, no hay cifras oficiales de resolución, velocidad de fotogramas, tiempos de carga o calidad gráfica.

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La velocidad de fotogramas indica cuántas imágenes muestra el juego por segundo y afecta directamente la fluidez de la acción. Una tasa más estable sería especialmente útil durante las incursiones en mazmorras y los enfrentamientos con numerosos enemigos, pero Massive Monster no aseguró que esa sea una de las mejoras incluidas.

Los reportes apuntan a una resolución mayor y un rendimiento más estable gracias al hardware de Nintendo Switch 2. Se trata de expectativas y no de características confirmadas. La falta de información resulta relevante porque la versión original de Switch presentó problemas de rendimiento durante su lanzamiento en 2022.

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Tampoco se indicó si el juego aprovechará funciones específicas de la nueva consola. Con el estreno fijado para el 22 de octubre, los detalles técnicos y las condiciones exactas de la actualización permanecen pendientes.

Cult of the Lamb, de Massive Monster.

El contenido disponible en la nueva versión

Cult of the Lamb combina administración y exploración de mazmorras. El jugador controla a un cordero poseído que es salvado de la muerte por una entidad misteriosa. Para pagar su deuda, debe reunir seguidores, construir una secta, celebrar rituales y mantener la fe del rebaño.

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Fuera del asentamiento, el protagonista recorre mazmorras aleatorias, combate contra herejes y obtiene recursos y poderes. La estructura alterna esas expediciones con la gestión del culto, que incluye edificios, sermones, necesidades de los seguidores y decisiones sobre el crecimiento de la comunidad.

El juego recibió varias ampliaciones desde su estreno. La actualización Unholy Alliance, publicada en 2024, incorporó un modo cooperativo local, nuevas cartas del tarot, reliquias, edificios, atuendos, características para los seguidores, misiones y secretos. Su lanzamiento estuvo acompañado por el Pack Pilgrim.

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La expansión Woolhaven se sumó en enero de 2026 y ya está disponible. Devolver Digital y Massive Monster no precisaron si ese contenido estará incluido con la compra base de Nintendo Switch 2 o si deberá adquirirse por separado.