‘Vixen 357′, el RPG táctico de Sega Génesis, llegará a Occidente

Vixen 357 presenta su tráiler.

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La editora Ratalaika Games y el estudio Shinyuden anunciaron que Vixen 357, un RPG táctico de mechas publicado originalmente en 1992, llegará a Occidente el 23 de octubre. El lanzamiento digital estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC mediante Steam.

El regreso de un juego exclusivo de Japón

Vixen 357 apareció por primera vez para Mega Drive, conocida como Sega Genesis en América, el 23 de octubre de 1992. Fue desarrollado por NCS Corporation y publicado por Masaya Games, pero su distribución quedó limitada a Japón durante más de tres décadas.

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La nueva edición marcará su primer lanzamiento occidental. De esta manera, los jugadores podrán acceder oficialmente a un título que hasta ahora requería una consola japonesa, una copia importada o métodos alternativos de preservación y emulación.

El juego combina estrategia por turnos, elementos de rol y una ambientación de ciencia ficción. Su campaña está dividida en 16 niveles, cada uno centrado en el movimiento de unidades, la selección de pilotos y los enfrentamientos entre máquinas de combate.

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La edición conservará la estructura y presentación del original, pero añadirá una traducción al inglés y herramientas pensadas para reducir algunas de las barreras habituales de los juegos de 16 bits. No se anunciaron ediciones físicas ni compatibilidad con otros idiomas.

Una campaña táctica con mechas y muerte permanente

La historia comienza cuando una unidad desconocida ataca la base de Slash Unit, un grupo cuyos integrantes se entrenan para pilotar máquinas blindadas llamadas Vector. Estos vehículos fueron desarrollados en secreto como reemplazo del armamento SERD, según la descripción difundida para el relanzamiento.

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El ataque pone en marcha una trama alrededor de la identidad de los agresores y los secretos vinculados con estas unidades. Ratalaika Games anticipa distintos eventos, personajes con funciones específicas y batallas con decenas de combatientes desplegados en el mapa.

Una de las principales opciones tácticas permite asignar cualquier Vector a cualquier personaje. El jugador puede probar distintas combinaciones de piloto y máquina para responder a los objetivos y amenazas de cada misión, en lugar de utilizar formaciones completamente predeterminadas.

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La campaña incluye muerte permanente, una mecánica conocida como permadeath. Esto significa que perder una unidad o un personaje puede tener consecuencias que continúan durante el resto de la partida, por lo que cada movimiento y enfrentamiento exige administrar los recursos disponibles.

También habrá decisiones narrativas relacionadas con la supervivencia y la confianza entre los personajes. La descripción oficial pide desconfiar de los integrantes del grupo y descubrir la verdad mientras avanza la campaña, aunque no detalla cuántos desenlaces tendrá ni cuánto pueden alterar la historia esas elecciones.

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Vixen 357, de Shinyuden

Guardado libre, rebobinado y ayudas opcionales

Shinyuden incorporará varias funciones modernas para facilitar el acceso al juego. La nueva versión permitirá guardar la partida en cualquier momento mediante estados de guardado y continuar desde ese punto exacto, sin depender de los sistemas de progreso incluidos en el lanzamiento de 1992.

También contará con rebobinado, que permite regresar a un momento anterior para corregir una acción, y modo turbo para acelerar animaciones o turnos. Estas herramientas pueden suavizar las consecuencias de la muerte permanente, aunque su uso quedará en manos de cada jugador.

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La edición sumará trucos opcionales, entre ellos vidas infinitas e invulnerabilidad. Son ayudas dirigidas a quienes prefieran avanzar por la campaña sin quedar detenidos ante una misión, mientras que las reglas originales seguirán disponibles para quienes busquen mantener el nivel de dificultad de Mega Drive.

Los filtros de pantalla permitirán modificar la imagen con efectos inspirados en monitores antiguos o una presentación en blanco y negro. Habrá además una galería con ilustraciones, carteles, diseños de la caja y otras piezas gráficas procedentes de la publicación original.

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Vixen 357 se venderá en formato digital desde el 23 de octubre en PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam.