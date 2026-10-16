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La preocupación de Claudia Villafañe por Dalma y Gianinna en el juicio por la muerte de Maradona: “Están somatizando”

La empresaria contó que sus hijas padecen malestares físicos en medio del juicio por la muerte de Diego Maradona y estimó que la sentencia podría conocerse antes de fin de año

La empresaria contó que sus hijas padecen malestares físicos y estimó que la sentencia podría conocerse antes de fin de año (Video: La cocina rebelde/ Eltrece)
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Claudia Villafañe aseguró que el juicio por la muerte de Diego Maradona está afectando la salud de sus hijas Dalma y Gianinna Maradona, quienes atraviesan un desgaste emocional y físico por las audiencias. La empresaria estimó que la sentencia podría conocerse antes de fin de año.

Durante La cocina rebelde (Eltrece), Villafañe contó que sus hijas comenzaron a manifestar malestares físicos en medio de la etapa final del debate oral. “Están somatizando”, expresó al referirse a los síntomas que padecieron luego de las jornadas en los tribunales. Según relató, Gianinna se sintió enferma tras la audiencia del martes, mientras que Dalma le escribió al día siguiente para contarle que había amanecido con dolor de garganta. Villafañe añadió que Verónica Ojeda también tuvo molestias similares.

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Dalma Maradona se acercó a despedirse de Ernestina Pais en la casa velatoria
Claudia Villafañe sobre Dalma y Gianinna: “Están somatizando” (RSFotos)

La exesposa de Diego Maradona explicó que el proceso exige jornadas extensas y una atención constante a testimonios y argumentos vinculados con la intimidad familiar. Señaló que una de las últimas audiencias comenzó a las 11 de la mañana y terminó cerca de las 20. “Es agotador escuchar cosas que no querés escuchar”, sostuvo Villafañe. Para ella, la carga no se limita a la duración de las jornadas, sino también a la imposibilidad de intervenir ante las declaraciones que oyen en el recinto.

“Es muy fuerte escuchar y ver, y no podés decir nada. Eso te va todo para adentro”, afirmó. La empresaria describió esa situación como una fuente de impotencia para quienes asisten al juicio por la muerte del exfutbolista. La ganadora de la primera temporada de MasterChef Celebrity precisó que la etapa de alegatos de la defensa se desarrollará el martes, miércoles y jueves de la semana próxima. Una vez terminadas esas exposiciones, los jueces deberán deliberar y dictar el veredicto.

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Alegatos en el juicio por la muerte de Diego Maradona - 8 de octubre
“El cuerpo habla”, la preocupación de Claudia Villafañe por Dalma y Gianinna (Adrián Escandar)

Calculamos que antes de fin de año habrá sentencia”, señaló al ser consultada sobre los plazos. De todos modos, aclaró que la fecha dependerá del tiempo que demande la evaluación de los magistrados.

La semana pasada, Gianinna Maradona publicó un mensaje en Instagram después de que concluyeran los alegatos de la parte acusadora. Allí describió el efecto que le produjo participar de las 45 audiencias del proceso. “Siento que me pasó un camión con acoplado por encima, pero los hombros se sienten más livianos”, escribió. También recordó las imágenes de la autopsia de su padre y explicó que buscó maneras de canalizar el dolor para que el sufrimiento no afectara su salud.

La causa investiga las circunstancias de la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020. Tras los alegatos de las defensas, el tribunal quedará en condiciones de resolver la situación de los acusados.

Alegatos en el juicio por la muerte de Diego Maradona - 8 de octubre
Claudia Villafañe habló de la salud de sus hijas: “Eso te va todo para adentro” (Adrián Escandar)

En paralelo con el tramo final del juicio, Dalma Maradona cuestionó en redes sociales a su hermana Jana Maradona luego de que su abogado, Félix Linfante, pidiera la absolución del psicólogo Carlos Díaz. La actriz sostuvo que esa posición resulta incompatible con el reclamo de justicia que ella y Gianinna mantienen por la muerte de su padre.

De ser mala leche y traicionera no se vuelve”, escribió Dalma al identificar a Jana como destinataria de sus mensajes. Según planteó, Díaz les había pedido a ella, a Gianinna y a Verónica Ojeda que dejaran de visitar a Maradona como parte de su tratamiento. Linfante argumentó durante los alegatos que el psicólogo no tenía capacidad de decisión sobre la vida cotidiana del exfutbolista y que su eventual responsabilidad debía ser evaluada en ese contexto.

El abogado de Jana, Félix Linfante, sostuvo durante sus alegatos que Díaz no tenía capacidad de decisión sobre la vida cotidiana ni el tratamiento de Maradona. Aunque reconoció que el psicólogo había sugerido limitar el contacto con familiares, planteó que esa medida solo se aplicó después de contar con el aval de Leopoldo Luque y Agustina Cosachov.

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