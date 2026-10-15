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Dolor por la muerte del músico Marcelo Decall, emblema del rock cordobés

El cantante y guitarrista tenía 64 años y estaba internado en Unquillo desde hacía meses por secuelas de un ACV. Con su grupo Pasaporte rompió todos los récords de venta del rock y pop de la provincia en la década del ’80

Marcelo Decall
Marcelo Decall con su guitarra
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Marcelo Decall, fundador de la banda Pasaporte y una de las voces centrales del pop cordobés de los años 80, falleció este jueves 15 de octubre a los 64 años en el Instituto Modelo de Rehabilitación de Unquillo, donde permanecía internado por las secuelas de un accidente cerebrovascular (ACV) sufrido meses atrás. La noticia fue confirmada por su cuñado, Pepe Angonoa, al diario cordobés La Voz, y por el INAMU (Instituto Nacional de la Música).

El músico, nacido y criado en el barrio Alta Córdoba, había atravesado un cuadro de salud complejo que lo llevó por distintos centros asistenciales, entre ellos el Hospital Tránsito Cáceres de Allende y el centro de rehabilitación Vida Plena, en Argüello, antes de su traslado definitivo a Unquillo.

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Pasaporte, la banda que marcó una era en Córdoba

Antes de convertirse en referente del pop local, Decall dio sus primeros pasos a fines de los años 70 con los grupos Aporiro y Almavelero, con los que llegó a presentarse en el Festival de Rock de La Falda. En 1984 fundó Pasaporte junto a su hermano Alan Decall, con un sonido atravesado por el pop y la new wave que rápidamente captó la atención del circuito cordobés. Al año siguiente, la banda fue elegida revelación en el Chateau Rock.

Marcelo Decall
Marcelo Decall fue uno de los músicos más reconocidos del rock y el pop cordobés de la década del '80

El primer disco del grupo, Fuerzas del interior (1986), editado por el sello Corazón, llevó la firma de Decall y del tecladista Daniel Castillo en los arreglos y la dirección musical. De esa dupla creativa nacieron temas como Impondré el amor, Electrónico estoy, Amor sin flash y la canción que daba nombre al álbum. Luego llegaron Estímulo (1987) y Simples canciones (1989), discos con los que la banda recorrió distintas provincias del norte argentino y cruzó la frontera hacia Bolivia.

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Pasaporte alcanzó un récord que ningún otro grupo del rock y pop de Córdoba logró igualar: la venta de 30.000 copias, una cifra inédita para la escena local que consolidó al grupo como el proyecto más exitoso de su generación en la provincia.

En paralelo a su trabajo con la banda, Decall se sumó como guitarrista y arreglador al equipo de Pelusa, figura central del cuarteto cordobés. Para ese artista compuso Whisky no y Exacto reloj, esta última incluida en el disco Teléfono azul (1985), un aporte que evidenció su versatilidad y su capacidad para transitar géneros distintos al pop.

Marcelo Decall
Marcelo Decall en una de sus presentaciones tras el regreso de México

Del exilio en México al regreso con nueva voz

La crisis económica de 2001 empujó a Decall fuera del país. Vivió varios años en México, donde trabajó incluso en un campo geotérmico cerca de la frontera con Estados Unidos. De regreso en Córdoba, en 2013 decidió reunir a Pasaporte, esta vez como cantante principal, y se presentó en el festival Griego Rock junto a Federico Geier y Popi Pedrosa. En esa etapa difundió Contando estrellas, una nueva canción que marcó el retorno creativo del grupo, y registró composiciones en Traslasierra.

El Instituto Nacional de la Música (INAMU) difundió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento de Decall y lo definió como guitarrista, compositor y fundador de la banda cordobesa. El organismo también destacó que en 1985, mientras consolidaba Pasaporte, se sumó como guitarrista y arreglador al equipo de Pelusa, para quien compuso temas que trascendieron el universo del cuarteto.

Marcelo Decall
Marcelo Decall en la tapa de Simples Canciones, un trabajo del grupo cordobés Pasaporte

El texto también repasó su trayectoria completa, desde sus primeras presentaciones en el Festival de Rock de La Falda hasta el regreso al país tras su etapa en México. “Desde el Instituto Nacional de la Música despedimos a Marcelo Decall, reconocemos su aporte a la música argentina y acompañamos a sus familiares, amistades y seres queridos en este momento”, expresó el organismo.

Su partida deja un vacío en la escena cordobesa, pero también un legado de más de cuatro décadas que permanece intacto en la historia musical de la provincia.

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