‘Baywatch’ regresa a la televisión con Stephen Amell al frente de los guardavidas

Baywatch llega a Amazon Prime Video en enero de 2027.

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Fox presentó el primer tráiler de Baywatch, el reinicio televisivo encabezado por Stephen Amell que se estrenará en enero de 2027. La producción de Fox Entertainment y Fremantle recuperará a los guardavidas de traje rojo con un elenco renovado, rescates de mayor escala y una historia familiar ligada directamente con los Buchannon.

Un rescate extremo abre la nueva historia

El adelanto comienza con la colisión entre un avión y un parapente sobre el océano. El accidente obliga al equipo de guardavidas a desplegar una operación de emergencia dentro y fuera del agua, mientras presenta a los personajes que estarán al frente de esta nueva etapa.

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Amell interpreta a Hobie Buchannon, el hijo adulto de Mitch Buchannon, personaje popularizado por David Hasselhoff en la serie original. Hobie ahora es capitán del escuadrón y debe dirigir rescates mientras intenta mantener el legado profesional de su padre.

El conflicto personal aparece cuando su hija llega inesperadamente a la costa y expresa su intención de sumarse al equipo. Jessica Belkin interpreta a la joven llamada Summer. La relación entre padre e hija será uno de los ejes de la temporada.

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El contraste se plantea desde el carácter de Hobie. Amell explicó que su personaje puede conservar la calma durante una emergencia con vidas en riesgo, pero pierde esa seguridad cuando debe imponerle a su hija un horario para regresar a casa. Esa diferencia permitirá alternar las operaciones de rescate con conflictos familiares y momentos de humor.

El tráiler también recupera elementos visuales asociados con Baywatch, como los trajes rojos y las carreras en cámara lenta sobre la arena. La acción, sin embargo, ocupa buena parte de los tres minutos del avance y apunta a peligros más elaborados que los vistos en la producción de los años noventa.

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El reparto conecta dos generaciones de Baywatch

Junto con Amell y Belkin aparecen Noah Beck, Shay Mitchell, Livvy Dunne, Hassie Harrison, Brooks Nader y Thaddeus LaGrone. Fox también convocó a Erika Eleniak y David Chokachi, quienes retomarán sus respectivos personajes de la serie clásica en participaciones especiales.

El regreso de esos dos intérpretes establece una continuidad con la producción anterior, en lugar de presentar una historia desligada de ella. La elección de Hobie como protagonista cumple la misma función: el capitán pertenece a la familia central de la ficción, pero ocupa el lugar que anteriormente tenía Mitch.

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Amell comparó el traje rojo de guardavidas con la indumentaria que utilizó durante ocho temporadas como Oliver Queen en Arrow. Según explicó, prepararse para salvar personas en la playa le genera una sensación similar a colocarse la capucha y tomar el arco de Green Arrow. También reconoció que intentar reproducir exactamente el alcance de la serie original sería un error, porque aquella producción perteneció a otro momento de la televisión.

Entre 1991 y 2001, Baywatch acumuló once temporadas y fue emitida en más de 200 países. Las fuentes le atribuyen una audiencia estimada de más de mil millones de espectadores semanales durante su periodo de mayor popularidad.

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La franquicia tuvo una adaptación cinematográfica en 2017 protagonizada por Dwayne Johnson y Zac Efron. Esa película eligió la comedia y la parodia, pero no derivó en una nueva saga para cines. El proyecto de Fox regresa al formato episódico, con más espacio para desarrollar las relaciones entre los guardavidas.

Baywatch

Estreno, responsables y distribución

La producción tiene a Matt Nix, creador de Burn Notice, como showrunner y productor ejecutivo. El showrunner es el principal responsable creativo de una serie y supervisa tanto los guiones como el desarrollo general de la temporada. También participan McG, Michael Berk, Greg Bonann, Doug Schwartz, Dante Di Loreto y Mike Horowitz.

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El estreno será en enero de 2027, después de que el proyecto fuera previsto inicialmente para 2026. Fox todavía no comunicó el día exacto.

La distribución fuera de Estados Unidos tampoco está detallada para todos los territorios. Algunas de las fuentes menciona a Disney+, pero todavía no existe información concreta sobre su llegada a nivel global. Por ahora, el único periodo de lanzamiento compartido es enero de 2027.

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