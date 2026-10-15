Sorpresa en Boca: los once que eligió Arruabarrena para recibir a Talleres en la antesala de la revancha con Vasco da Gama (REUTERS/Agustin Marcarian)

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Rodolfo Arruabarrena pondrá en cancha una formación con mayoría de titulares este viernes, cuando Boca Juniors reciba a Talleres de Córdoba por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026, a pesar de que el equipo deberá viajar el martes a Brasil para definir ante Vasco da Gama la revancha de semifinales de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará desde las 21:30 en la Bombonera, con arbitraje de Luis Lobo Medina y transmisión de TNT Sports Premium.

El duelo tiene un condimento especial en la tabla de posiciones. Boca marcha segundo en la tabla anual con 51 puntos, a una unidad de Independiente Rivadavia, que este sábado recibirá a Tigre. En la zona B del Clausura, el Xeneize está tercero con 21 unidades, detrás de Defensa y Justicia (24) e Instituto (26), que se enfrentarán entre sí en la misma fecha. Una victoria le permitiría al equipo de la Ribera trepar, al menos de manera momentánea, a la cima del campeonato.

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El entrenador decidió no repetir el esquema de rotación amplia que utilizó en otros compromisos de la temporada y apostará por un equipo competitivo pese a la cercanía de la revancha continental. Arruabarrena evalúa al menos un cambio por línea respecto del equipo que cayó 1 a 0 ante Vasco da Gama en la ida de semifinales, disputada en la Bombonera.

La probable formación de Boca Juniors ante Talleres (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el arco se mantendrá Álvaro Montero. En la defensa, Dylan Gorosito aparece como principal candidato para reemplazar a Leandro Lozano en el lateral derecho, mientras que Nicolás Figal pelea con Marco Pellegrino y Ayrton Costa por un puesto en la zaga central, en lugar de Lautaro Di Lollo. Facundo Herrera y Lautaro Blanco continuarían como titulares en los puestos que vienen ocupando.

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Una de las principales novedades pasa por el mediocampo. Rodrigo Battaglia volvería a jugar luego de siete meses de rehabilitación, tras ser operado a principios de febrero por una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles. El volante de 35 años, que no sumó minutos en 2026, podría ingresar desde el arranque, en una definición que el cuerpo técnico ajustará en las horas previas al partido.

Rodrigo Battaglia volvería a la titularidad tras superar una larga inactividad por lesión (Fotobaires)

Santiago Ascacíbar y Milton Delgado completarían la mitad de la cancha junto al ex Atlético Mineiro. La inclusión de Battaglia representa la recuperación de una pieza clave para una línea que sufrió bajas constantes durante la temporada.

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En ofensiva, Miguel Merentiel retomaría el puesto de centrodelantero en lugar de Enner Valencia, mientras que Leonel Flores se mantendría como una de las variantes fijas en el ataque. La principal duda del cuerpo técnico se concentra en el otro costado ofensivo, donde Carlos Palacios le ganaría la pulseada al juvenil Joaquín Ruiz y Ángel Romero.

El entrenador evalúa reservar al chileno para el partido ante Vasco da Gama en el estadio Maracaná, lo que abriría una oportunidad en el once inicial para Ruiz, surgido de las divisiones inferiores del club y que hasta el momento no sumó minutos en Primera durante 2026.

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Sebastián Villa quedó al margen de la convocatoria (REUTERS/Cesar Olmedo)

El plantel no contará con Sebastián Villa, que volvió a resentirse de un esguince de tobillo y buscará estar disponible recién para la revancha ante los brasileños. En su lugar, el juvenil Rodrigo Bacidalupe ingresó a la nómina de convocados. A esa ausencia se suman las de Alan Velasco y Tomás Belmonte, mientras que Leandro Paredes continúa lesionado, aunque acelera su recuperación con el objetivo de llegar a disposición para el encuentro en Brasil.

De no mediar modificaciones, la probable formación de Boca sería con Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Leonel Flores.

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Del otro lado, Talleres de Córdoba llega a la cita en una posición comprometida: ocupa el último lugar de la zona B, el puesto 15, con apenas nueve puntos, y acumula dos partidos sin ganar como local, tras perder el clásico ante Belgrano y empatar frente a Independiente. Con cuatro fechas por delante en el campeonato, el equipo de Omar De Felippe necesita sumar para mantener posibilidades matemáticas de acceder a los playoffs del Clausura.

El entrenador cordobés recupera para la ocasión a Agustín Álvarez, delantero uruguayo que cumplió una sanción y se perdió los últimos dos encuentros. La probable formación de la T sería con Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza; Rick, Giovanni Baroni, Valentín Depietri y Agustín Álvarez.

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