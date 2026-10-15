Deportes

Sorpresa en Boca: los once que eligió Arruabarrena para recibir a Talleres en la antesala de la revancha con Vasco da Gama

El entrenador apostó por una formación con mayoría de titulares pese al compromiso continental que se juega el martes y confirmó el regreso de Rodrigo Battaglia tras siete meses de rehabilitación

Sorpresa en Boca: los once que eligió Arruabarrena para recibir a Talleres en la antesala de la revancha con Vasco da Gama (REUTERS/Agustin Marcarian)
Sorpresa en Boca: los once que eligió Arruabarrena para recibir a Talleres en la antesala de la revancha con Vasco da Gama (REUTERS/Agustin Marcarian)
Guardar

Rodolfo Arruabarrena pondrá en cancha una formación con mayoría de titulares este viernes, cuando Boca Juniors reciba a Talleres de Córdoba por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026, a pesar de que el equipo deberá viajar el martes a Brasil para definir ante Vasco da Gama la revancha de semifinales de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará desde las 21:30 en la Bombonera, con arbitraje de Luis Lobo Medina y transmisión de TNT Sports Premium.

El duelo tiene un condimento especial en la tabla de posiciones. Boca marcha segundo en la tabla anual con 51 puntos, a una unidad de Independiente Rivadavia, que este sábado recibirá a Tigre. En la zona B del Clausura, el Xeneize está tercero con 21 unidades, detrás de Defensa y Justicia (24) e Instituto (26), que se enfrentarán entre sí en la misma fecha. Una victoria le permitiría al equipo de la Ribera trepar, al menos de manera momentánea, a la cima del campeonato.

PUBLICIDAD

El entrenador decidió no repetir el esquema de rotación amplia que utilizó en otros compromisos de la temporada y apostará por un equipo competitivo pese a la cercanía de la revancha continental. Arruabarrena evalúa al menos un cambio por línea respecto del equipo que cayó 1 a 0 ante Vasco da Gama en la ida de semifinales, disputada en la Bombonera.

Ilustración de una cancha de fútbol verde con once camisetas negras y amarillas numeradas que llevan nombres de jugadores.
La probable formación de Boca Juniors ante Talleres (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el arco se mantendrá Álvaro Montero. En la defensa, Dylan Gorosito aparece como principal candidato para reemplazar a Leandro Lozano en el lateral derecho, mientras que Nicolás Figal pelea con Marco Pellegrino y Ayrton Costa por un puesto en la zaga central, en lugar de Lautaro Di Lollo. Facundo Herrera y Lautaro Blanco continuarían como titulares en los puestos que vienen ocupando.

PUBLICIDAD

Una de las principales novedades pasa por el mediocampo. Rodrigo Battaglia volvería a jugar luego de siete meses de rehabilitación, tras ser operado a principios de febrero por una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles. El volante de 35 años, que no sumó minutos en 2026, podría ingresar desde el arranque, en una definición que el cuerpo técnico ajustará en las horas previas al partido.

rodrigo battaglia boca vs central córdoba
Rodrigo Battaglia volvería a la titularidad tras superar una larga inactividad por lesión (Fotobaires)

Santiago Ascacíbar y Milton Delgado completarían la mitad de la cancha junto al ex Atlético Mineiro. La inclusión de Battaglia representa la recuperación de una pieza clave para una línea que sufrió bajas constantes durante la temporada.

En ofensiva, Miguel Merentiel retomaría el puesto de centrodelantero en lugar de Enner Valencia, mientras que Leonel Flores se mantendría como una de las variantes fijas en el ataque. La principal duda del cuerpo técnico se concentra en el otro costado ofensivo, donde Carlos Palacios le ganaría la pulseada al juvenil Joaquín Ruiz y Ángel Romero.

El entrenador evalúa reservar al chileno para el partido ante Vasco da Gama en el estadio Maracaná, lo que abriría una oportunidad en el once inicial para Ruiz, surgido de las divisiones inferiores del club y que hasta el momento no sumó minutos en Primera durante 2026.

Sebastián Villa quedó al margen de la convocatoria (REUTERS/Cesar Olmedo)
Sebastián Villa quedó al margen de la convocatoria (REUTERS/Cesar Olmedo)

El plantel no contará con Sebastián Villa, que volvió a resentirse de un esguince de tobillo y buscará estar disponible recién para la revancha ante los brasileños. En su lugar, el juvenil Rodrigo Bacidalupe ingresó a la nómina de convocados. A esa ausencia se suman las de Alan Velasco y Tomás Belmonte, mientras que Leandro Paredes continúa lesionado, aunque acelera su recuperación con el objetivo de llegar a disposición para el encuentro en Brasil.

De no mediar modificaciones, la probable formación de Boca sería con Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Leonel Flores.

Del otro lado, Talleres de Córdoba llega a la cita en una posición comprometida: ocupa el último lugar de la zona B, el puesto 15, con apenas nueve puntos, y acumula dos partidos sin ganar como local, tras perder el clásico ante Belgrano y empatar frente a Independiente. Con cuatro fechas por delante en el campeonato, el equipo de Omar De Felippe necesita sumar para mantener posibilidades matemáticas de acceder a los playoffs del Clausura.

El entrenador cordobés recupera para la ocasión a Agustín Álvarez, delantero uruguayo que cumplió una sanción y se perdió los últimos dos encuentros. La probable formación de la T sería con Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza; Rick, Giovanni Baroni, Valentín Depietri y Agustín Álvarez.

Temas Relacionados

Boca JuniorsVasco ArruabarrenaTalleresVasco Da GamaCopa SudamericanaTorneo Clausura

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La AFA suspendió por tres meses a Juan Sebastián Verón por los incidentes en la derrota de Estudiantes ante Rosario Central

El vicepresidente del Pincha, Pascual Caiella, y el director deportivo Marcos Angeleri recibieron un castigo similar por el escandaloso final de la Supercopa Internacional y las protestas al árbitro Darío Herrera

La AFA suspendió por tres meses a Juan Sebastián Verón por los incidentes en la derrota de Estudiantes ante Rosario Central

Cómo mejorar el timing en el tenis: las claves para golpear la pelota en el momento justo

En una nueva edición de Aprendé Tenis con la AAT, Gonzalo Presson, director del Departamento Técnico, explica cómo entrenar la lectura de la pelota y la coordinación de los movimientos para ganar control y precisión en la cancha

Cómo mejorar el timing en el tenis: las claves para golpear la pelota en el momento justo

Estudiantes abre su llave de semifinales de Copa Libertadores ante Flamengo en La Plata: formaciones confirmadas

El Pincha disputa el primer chico de semis ante el Fla. Se juega en Uno. Televisan Telefé, Fox Sports y Disney+

Estudiantes abre su llave de semifinales de Copa Libertadores ante Flamengo en La Plata: formaciones confirmadas

La sugerente sentencia de la hermana de Cristiano Ronaldo sobre el futuro del delantero tras el escándalo en la selección de Portugal

El astro tuvo una conflictiva salida del elenco luso tras un choque con el entrenador Jorge Jesus

La sugerente sentencia de la hermana de Cristiano Ronaldo sobre el futuro del delantero tras el escándalo en la selección de Portugal

Belgrano fue superior pero empató 1-1 ante Independiente del Valle en su histórico debut en la Copa Libertadores Femenina

El conjunto cordobés logró ponerse en ventaja con el gol de Julieta Alaides Paz, aunque el equipo ecuatoriano encontró la igualdad desde el punto penal

Belgrano fue superior pero empató 1-1 ante Independiente del Valle en su histórico debut en la Copa Libertadores Femenina

MALDITOS NERDS

‘Baywatch’ regresa a la televisión con Stephen Amell al frente de los guardavidas

‘Baywatch’ regresa a la televisión con Stephen Amell al frente de los guardavidas

‘Shadow Sacrament: The Roots of Evil’ muestra su terror gótico en pixel art

‘Red Rooster’, el nuevo RPG de veteranos de Disco Elysium, revela su trama

Michael B. Jordan produce ‘El más grande’, la serie autorizada de Muhammad Ali

Vertigo Games convierte ‘Arizona Sunshine’ en un shooter en tercera persona sin VR

ENTRETENIMIENTO

Holland Taylor revela por qué no quiere trabajar junto a Sarah Paulson pese a tener más de dos décadas de relación

Holland Taylor revela por qué no quiere trabajar junto a Sarah Paulson pese a tener más de dos décadas de relación

Así es cómo Lady Gaga disfruta sus primeros meses con su hija: “Siempre quiso ser mamá”

Hilary Swank, embarazada a los 52 años: así anunció que espera a su tercer hijo

El consejo de Bruce Willis que Ben Affleck decidió no seguir y que terminó siendo un acierto

Denise Richards revela por qué hizo público su lifting facial tras una mención de su exesposo en el juzgado

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: Tegucigalpa registra 1,528 deslizamientos y 600 mil personas viven en zonas vulnerables

Honduras: Tegucigalpa registra 1,528 deslizamientos y 600 mil personas viven en zonas vulnerables

Lluvias en Guatemala dejan 22 muertos en esta temporada

El mundo no puede permitirse fallar con la Inteligencia Artificial

Diputado denuncia penalmente a Laura Fernández y a Rodrigo Chaves por presunto nombramiento ilegal del jefe de Inteligencia y Seguridad de Costa Rica

El Ministerio de Salud propone limitar las grasas trans en la industria alimentaria de Guatemala