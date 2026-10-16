Tiktoker español recibe plaza del gobierno salvadoreño en la Comisión Presidencial de Salvadoreños en el Exterior

El decorador de interiores afirmó en redes sociales que trabajará con la diáspora, promoverá capitales y facilitará la participación de connacionales residentes fuera del país en la expansión económica nacional (Foto cortesía)

Guardar

Juan Fernando Sendra García, creador de contenido y remodelador de interiores de origen español, informó que iniciará funciones como colaborador para Estados Unidos de la Comisión Presidencial para la Atención de los Salvadoreños en el Exterior, una instancia del Gobierno de El Salvador dedicada al vínculo con la diáspora y a la atracción de inversiones.

Sendra difundió el anuncio en sus redes sociales, donde afirmó que llegó al país hace dos años con USD 5,000 y el propósito de desarrollar sus proyectos profesionales.

PUBLICIDAD

“Hoy empiezo oficialmente mi etapa en el Gobierno de El Salvador como Colaborador para Estados Unidos de la Comisión Presidencial de Salvadoreños en el Exterior”, escribió.

El puesto, según detalló, contempla tareas de coordinación con la diáspora salvadoreña, promoción de inversiones y acompañamiento para que los connacionales en el exterior participen del crecimiento económico del país.

La función se creó en septiembre de 2024, cuenta con recursos y personal asignados y abarca la atención a migrantes e inversionistas en materias económicas, culturales y educativas por el Ejecutivo (Foto cortesía)

El español se conoce en El Salvador por generar contenido en redes sociales exponiendo sus experiencias y descubrimientos culturales, ejemplo de ello, es cuando menciona su adaptación a la comida salvadoreña.

En otro video contó que ha encontrado una adulta mayor que lo acogió como si fuera “su nieto”, entre otras historias. Sendra también se caracteriza por hablar de forma positiva del gobierno salvadoreño.

PUBLICIDAD

El influencer señaló que participó durante dos años en la decoración de residencias privadas, complejos turísticos y desarrollos habitacionales, sin identificar a las firmas, financiadores ni la situación de las conversaciones

Proyectos inmobiliarios y hoteleros durante su estadía en El Salvador

En el mismo mensaje, el tiktoker sostuvo que durante su estadía en El Salvador trabajó en la decoración de viviendas de urbanizaciones privadas, hoteles y desarrollos habitacionales.

También aseguró que su empresa negocia proyectos vinculados con 900 casas de interés social y una iniciativa superior a USD 130 millones en La Unión, en el oriente del país. El creador de contenido no precisó los nombres de las compañías, los inversionistas ni el estado de esas negociaciones.

“Este país me abrió las puertas. Solo tengo palabras de agradecimiento”, expresó Sendra al final de la publicación.

Su rol junto al comisionado presidencial Salvador Gómez Góchez

Sendra acompañará a Salvador Gómez Góchez, quien ocupa el cargo de comisionado presidencial para la atención de los salvadoreños en el exterior. Gómez Góchez asegura en sus redes sociales que fue creador y fundador de El Día del Salvadoreño en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Sendra asegura negociar iniciativas por más de USD 130 millones en La Unión y 900 viviendas sociales, y afirma asumir funciones de coordinación e inversión junto al comisionado Salvador Gómez Góchez (Foto cortesía)

La figura del comisionado presidencial para la atención de los salvadoreños en el exterior fue creada en septiembre de 2024. De acuerdo con información publicada por La Prensa Gráfica, diario salvadoreño, la posición cuenta con presupuesto y personal asignados por la Presidencia, con atribuciones relacionadas con la atención a salvadoreños e inversionistas en el extranjero en asuntos de economía, cultura y educación.

En abril de 2026, la Comisión Presidencial informó que las inversiones de salvadoreños radicados fuera del país sumaban cerca de USD 1.400 millones desde 2019, distribuidos en 286 proyectos empresariales, según declaraciones de Gómez Góchez rastreadas por Infobae.

PUBLICIDAD

No se halló, hasta el momento de esta publicación, un comunicado oficial de la Presidencia salvadoreña que detalle la designación de Sendra, sus atribuciones específicas, la modalidad de su contratación o la fecha de inicio de sus funciones.

Sendra llegó hace dos años con escasos recursos y construyó una red de negocios inmobiliarios y hoteleros en el país centroamericano. Su nuevo rol en la diáspora salvadoreña aún no cuenta con respaldo oficial de la Presidencia. (Foto cortesía)

Al cierre de esta nota no fue posible ver el decreto ejecutivo del nombramiento del nuevo colaborador público, debido a que el Diario Oficial de El Salvador, actualmente dispone hasta su ejemplar del 30 de septiembre.