Cómo mejorar el timing en el tenis: las claves para golpear la pelota en el momento justo

Conocé las diferencias entre el timing interno y externo, y cómo trabajarlos para mejorar tu juego.

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Llegar bien a la pelota no siempre asegura golpearla de forma adecuada. A veces, el jugador alcanza a ubicarse, pero impacta tarde, queda demasiado cerca o no consigue coordinar sus movimientos. En esas situaciones, la diferencia puede estar en el timing: es decir, la capacidad de encontrar el momento justo para ejecutar un golpe.

¿Cómo se entrena? La clave es trabajar en la lectura de la pelota y la sincronización de los movimientos del propio cuerpo. Se trata de aprender a reconocer qué sucede durante el peloteo y responder de manera coordinada.

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Leer la pelota para anticipar el golpe

El timing externo está relacionado con la información que llega desde la pelota: su velocidad, altura, trayectoria, profundidad y pique. Interpretar esas señales ayuda a anticipar dónde va a picar y qué ajustes necesita hacer el jugador para llegar bien al impacto.

Una pelota rápida y profunda plantea un desafío diferente al de otra lenta o corta. Si el jugador no reconoce esas variaciones, puede llegar tarde, calcular mal la distancia o golpear desde una posición incómoda.

Para entrenar esa lectura, podemos seguir una consigna sencilla: hacer visible lo invisible. ¿Cómo? Poniendo en palabras lo que sucede con la pelota mientras se desarrolla el peloteo.

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Durante el entrenamiento, el jugador puede describir en voz alta lo que observa con términos como “pica”, “alta”, “baja”, “corta”, “larga”, “rápida” o “lenta”. El ejercicio lo obliga a prestar atención a la trayectoria y a reconocer la información que necesita para anticipar su respuesta.

No se trata de hablar durante un partido, sino de incorporar esta herramienta en la práctica para aprender a leer mejor cada pelota.

Coordinar el cuerpo para encontrar el momento justo

El timing interno se relaciona con la coordinación de los propios movimientos: la preparación de la raqueta, los desplazamientos, los pasos de ajuste y la secuencia que conduce al impacto.

Leer correctamente la pelota es apenas una parte del proceso: también es necesario preparar el golpe a tiempo y organizar los movimientos para llegar a una distancia adecuada. Cuando esas acciones no se coordinan, el jugador puede perder control a pesar de haber interpretado bien la trayectoria.

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Para trabajar este aspecto, podemos utilizar palabras clave que ayuden a reconocer los gestos durante la práctica de la derecha o el revés. Algunas opciones son “armo”, “pego”, “lento”, “rápido” o “uno-dos”. La idea es identificar cómo se encadenan los movimientos y lograr que la preparación, el desplazamiento y el impacto formen parte de una misma acción.

No se trata de moverse más rápido, sino de hacer cada movimiento en el momento adecuado.

Francisco Cerúndolo y su principal golpe: la derecha (Crédito: EFE/ CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Un ejercicio para entrenar el timing

La propuesta consiste en integrar progresivamente la lectura de la pelota y la coordinación corporal.

Observar: durante un peloteo con un compañero, describir en voz alta las características de la pelota: si viene alta o baja, corta o larga, rápida o lenta. El objetivo es reconocer su trayectoria y anticipar el pique. Coordinar: en una segunda serie, sumar palabras relacionadas con los propios movimientos, como “armo” y “pego”, para prestar atención a la preparación y al impacto. Integrar: en la última etapa, combinar ambas tareas. El jugador deberá interpretar la pelota y coordinar sus movimientos sin perder continuidad en el peloteo.

Conviene comenzar a una velocidad que permita mantener el control y aumentarla gradualmente. Si la coordinación se pierde, es preferible bajar el ritmo y recuperar la precisión antes de volver a acelerar.

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Con la práctica, las palabras funcionan como una guía para reconocer las señales relevantes y ordenar los movimientos de manera cada vez más natural.

La próxima vez que un golpe no salga como esperabas, antes de intentar pegar más fuerte o cambiar toda tu técnica, revisá tres aspectos: cómo leíste la pelota, cuándo preparaste el golpe y cómo coordinaste tus movimientos. Encontrar el momento justo también forma parte de aprender a jugar mejor al tenis.