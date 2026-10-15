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Cómo mejorar el timing en el tenis: las claves para golpear la pelota en el momento justo

En una nueva edición de Aprendé Tenis con la AAT, Gonzalo Presson, director del Departamento Técnico, explica cómo entrenar la lectura de la pelota y la coordinación de los movimientos para ganar control y precisión en la cancha

Conocé las diferencias entre el timing interno y externo, y cómo trabajarlos para mejorar tu juego.

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Llegar bien a la pelota no siempre asegura golpearla de forma adecuada. A veces, el jugador alcanza a ubicarse, pero impacta tarde, queda demasiado cerca o no consigue coordinar sus movimientos. En esas situaciones, la diferencia puede estar en el timing: es decir, la capacidad de encontrar el momento justo para ejecutar un golpe.

¿Cómo se entrena? La clave es trabajar en la lectura de la pelota y la sincronización de los movimientos del propio cuerpo. Se trata de aprender a reconocer qué sucede durante el peloteo y responder de manera coordinada.

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Leer la pelota para anticipar el golpe

El timing externo está relacionado con la información que llega desde la pelota: su velocidad, altura, trayectoria, profundidad y pique. Interpretar esas señales ayuda a anticipar dónde va a picar y qué ajustes necesita hacer el jugador para llegar bien al impacto.

Una pelota rápida y profunda plantea un desafío diferente al de otra lenta o corta. Si el jugador no reconoce esas variaciones, puede llegar tarde, calcular mal la distancia o golpear desde una posición incómoda.

Para entrenar esa lectura, podemos seguir una consigna sencilla: hacer visible lo invisible. ¿Cómo? Poniendo en palabras lo que sucede con la pelota mientras se desarrolla el peloteo.

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Durante el entrenamiento, el jugador puede describir en voz alta lo que observa con términos como “pica”, “alta”, “baja”, “corta”, “larga”, “rápida” o “lenta”. El ejercicio lo obliga a prestar atención a la trayectoria y a reconocer la información que necesita para anticipar su respuesta.

No se trata de hablar durante un partido, sino de incorporar esta herramienta en la práctica para aprender a leer mejor cada pelota.

Coordinar el cuerpo para encontrar el momento justo

El timing interno se relaciona con la coordinación de los propios movimientos: la preparación de la raqueta, los desplazamientos, los pasos de ajuste y la secuencia que conduce al impacto.

Leer correctamente la pelota es apenas una parte del proceso: también es necesario preparar el golpe a tiempo y organizar los movimientos para llegar a una distancia adecuada. Cuando esas acciones no se coordinan, el jugador puede perder control a pesar de haber interpretado bien la trayectoria.

Para trabajar este aspecto, podemos utilizar palabras clave que ayuden a reconocer los gestos durante la práctica de la derecha o el revés. Algunas opciones son “armo”, “pego”, “lento”, “rápido” o “uno-dos”. La idea es identificar cómo se encadenan los movimientos y lograr que la preparación, el desplazamiento y el impacto formen parte de una misma acción.

No se trata de moverse más rápido, sino de hacer cada movimiento en el momento adecuado.

Francisco Cerúndolo y su principal golpe: la derecha (Crédito: EFE/ CHRISTOPHE PETIT TESSON)
Francisco Cerúndolo y su principal golpe: la derecha (Crédito: EFE/ CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Un ejercicio para entrenar el timing

La propuesta consiste en integrar progresivamente la lectura de la pelota y la coordinación corporal.

  1. Observar: durante un peloteo con un compañero, describir en voz alta las características de la pelota: si viene alta o baja, corta o larga, rápida o lenta. El objetivo es reconocer su trayectoria y anticipar el pique.
  2. Coordinar: en una segunda serie, sumar palabras relacionadas con los propios movimientos, como “armo” y “pego”, para prestar atención a la preparación y al impacto.
  3. Integrar: en la última etapa, combinar ambas tareas. El jugador deberá interpretar la pelota y coordinar sus movimientos sin perder continuidad en el peloteo.

Conviene comenzar a una velocidad que permita mantener el control y aumentarla gradualmente. Si la coordinación se pierde, es preferible bajar el ritmo y recuperar la precisión antes de volver a acelerar.

Con la práctica, las palabras funcionan como una guía para reconocer las señales relevantes y ordenar los movimientos de manera cada vez más natural.

La próxima vez que un golpe no salga como esperabas, antes de intentar pegar más fuerte o cambiar toda tu técnica, revisá tres aspectos: cómo leíste la pelota, cuándo preparaste el golpe y cómo coordinaste tus movimientos. Encontrar el momento justo también forma parte de aprender a jugar mejor al tenis.

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