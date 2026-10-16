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Zaira Nara sorprendió a Bauleti al revelar qué posibilidad tuvo de conquistarla: “Fui realista”

En un juego propuesto por el Pollo Álvarez, los compañeros de streaming calificaron del uno al diez las chances de que su vínculo trascendiera la amistad

Zaira Nara impactó a Bauleti al revelar cuántas posibilidades tenía de concretar su romance con ella
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Tiempo atrás, tras un divertido ida y vuelta que entusiasmó a sus fans, la posibilidad de un romance entre el streamer Bauleti y la modelo Zaira Nara se fue enfriando. Como si fuera poco, la idea terminó de derrumbarse cuando la hermana de Wanda confirmó su reconciliación con su expareja Jakob Von Plessen. Así las cosas, este jueves los compañeros de streaming se animaron a un juego en el que revelaron cuántas posibilidades creían que tuvo su vínculo de concretarse.

La consigna la propuso Pollo Álvarez, en el programa de DGO Stream, quien buscó que ambos escribieran su respuesta sin conocer la del otro. “Sin ánimo de molestar a nadie, porque los dos están recompañeros, recompusieron su vida, quise decir. Que no vea Zaira, Zaira, que no vea a Bauletti. Quiero que me pongan del uno al diez cuántas chances creés vos y vos creés que tuviste de que entre ustedes pase algo. Ya pasó, ya son amigos. Del uno al diez. Decís: fue casi un ocho, fue casi un siete”, planteó.

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Antes de definir su número, la modelo quiso asegurarse de haber entendido la pregunta. “¿Cuánto creía yo?”, consultó Nara. El conductor le respondió: “Sí, y cuánto creía él. Pero no quiero que uno vea al otro a ver si coinciden o no. Vení. Ay, tenés, te pusiste cosita acá. Está como con el, ¿viste?, el spray”.

Mientras pensaba su elección, Zaira hizo referencia a su peinado: “Y me dejaron el pelo duro. Dejame pensar. Chiquito no, Baulo, dijo grande”. Álvarez advirtió que las cifras parecían alejarse: “Vos lo hiciste chiquito, él lo está haciendo grande, estoy viendo desde acá. Que, que igual que está escribiendo en la cara”.

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Bauletti asignó un tres de diez a las probabilidades de concretar un romance con Zaira Nara, mientras que la modelo eligió un cinco

Bauletti anticipó que su respuesta estaría ligada a la situación real entre ambos: “Hice un número y sobre lo que es”. Finalmente, el Pollo reveló los resultados: “Tres de diez puso Baulo y cinco Zaira. Puso más Zaira que Baulo”.

El streamer defendió su elección entre risas. “Pará, yo fui realista”, sostuvo. La modelo replicó: “Yo también”. Pero Bauletti insistió: “No, cinco es mucho”.

Zaira Nara y Bauleti
Zaira Nara y el streamer Bauletti participaron en un juego en DGO Stream para puntuar sus posibilidades pasadas de formar pareja

Entonces, Zaira explicó por qué había considerado que las chances podían haber sido mayores y vinculó el número con un gesto que él tuvo hacia ella: “Cara las flores para el tres”. Bauletti entendió la referencia y le preguntó: “¿Vos decís que con las flores llegué al cinco?”. La respuesta de Nara fue inmediata: “Con las flores del tres saltaste al cinco”.

La reconciliación de Zaira Nara con Jakob von Plessen, padre de sus dos hijos, terminó de despejar las versiones que circulaban desde hacía meses. Luego de cuatro años separados, la modelo confirmó que retomaron el vínculo, aunque prefirió no dar precisiones sobre esta nueva etapa de la relación.

La primera confirmación había llegado de boca de Nora Colosimo, madre de la conductora, durante su paso por LAM (América). Poco después, Nara validó la información en el ciclo que conduce el Pollo Álvarez en DGO Stream y aclaró que no había buscado negar el regreso, sino preservarlo de la exposición. “No te mentí, te lo digo. Oculté la verdad”, le dijo al conductor.

Luego de que su madre diera a conocer la noticia y ella misma confirmara su reconciliación, Zaira Nara se sinceró sobre su nueva etapa con Jakob Von Plessen, padre de sus dos hijos (Intrusos - América)

La modelo explicó que sostener esa reserva se volvía complejo en determinados contextos. “Hay veces que no te queda otra y obviamente que vas a un evento y te ven”, señaló. También reconoció que llega un punto en que el silencio puede generar otra interpretación: “Uno guarda hasta que llega un momento que ya pasa a ser una mentira”.

Más tarde, ante las cámaras de Intrusos (América), Nara contó desde su auto cómo se dio el acercamiento con von Plessen. “Fluyó. La realidad es que cuando hay hijos en el medio se prioriza, al menos en nuestro caso, la relación. Hubo un muy buen vínculo por los chicos y siempre fuimos familia”, expresó.

Consultada por las declaraciones de su madre, explicó por qué dejó que Colosimo fuera quien hablara primero. “Ayer mi mamá fue la que habló porque, para mí, era un poco más fácil”, afirmó. Luego recordó su reacción cuando comenzaron las consultas: “Cuando me empezaron a preguntar de repente dije: ‘Uy, pensé que lo tenía más guardado...’. Así que qué mejor que hable mamá porque yo no voy a decir nada del tema, aprovechemos que ella es panelista”.

De todos modos, la conductora marcó el límite que busca mantener respecto de la relación. “Es algo que quiero guardar para mí”, sostuvo. Ante la insistencia sobre los motivos que los llevaron a darse una nueva oportunidad, añadió: “Cada uno puede pensar lo que quiera. Lo nuestro me lo guardo para nosotros. Es algo muy de mi intimidad que intento resguardar lo más que pueda”.

Por último, se refirió al modo en que su entorno acompaña esa decisión: “La familia por más expuesta que pueda, sabe guardar los secretos”.

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