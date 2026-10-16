Se conoció qué hizo Juanse con el premio Martín Fierro de la Música que ganó

La primera edición de los premios Martín Fierro de la Música se celebró en Tango Porteño, en la Ciudad de Buenos Aires

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Juanse decidió regalar su estatuilla de los primeros Martín Fierro de la Música a su manager, Fernando Szereszevsky, un gesto que el propio beneficiario reveló a través de sus redes sociales horas después de la ceremonia. “Quiero agradecerle a Juanse por su amor incondicional y elegir regalarme su Martín Fierro, y a Martín Szereszevsky por su aguante y compromiso. Ya está en casa junto con otros premios. Love is love”, escribió el representante en una historia de Instagram, acompañada de una foto junto al líder de Ratones Paranoicos y el trofeo dorado.

El reconocimiento llegó durante la primera edición de los Martín Fierro de la Música, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), bajo la presidencia de Luis Ventura, y celebrada el pasado miércoles 14 de octubre en Tango Porteño, sobre la calle Cerrito 570, en la Ciudad de Buenos Aires.

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Juanse regaló su estatuilla del Martín Fierro de la Música a su mánager Fernando Szereszevsky

Durante su discurso de agradecimiento al recibir la estatuilla, el músico dedicó el premio a varias personas de su entorno personal y artístico. En primer lugar, agradeció a Jesucristo: “Primero, agradecerle a la persona que más me acompaña en las buenas y en las malas, que es nuestro Señor Jesucristo. Y lo amo, te amo. Nunca voy a dejar de dar testimonio de vos. Y esto es para vos”, expresó el cantante ante el público presente en Tango Porteño.

Luego mencionó a su esposa, Yulita, y a su madre, de 91 años, con un comentario que generó risas entre los asistentes: “A mi vieja, que ya tiene 91 y el otro día se escapó de casa. Metió más views que yo en cualquier lado”. También pidió un aplauso para la actriz Andrea Rincón, a quien definió como “una grande”.

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El líder de Ratones Paranoicos dedicó su reconocimiento a Jesucristo durante el discurso de agradecimiento (Video: El Nueve)

El cierre de su discurso estuvo dedicado a Luis Alberto Spinetta, a quien calificó como “el mejor artista de toda la historia de la música”. Por último, sumó una mención a su manager: “Le agrego a mi hermano Fernando Szereszevsky, que lo merece y que seguramente va a ganar otro, ganó millones”, señaló antes de despedirse con un “viva la música, viva la Argentina, viva APTRA” y un comentario final dirigido al periodista Marcelo Polino: “Y a vos, Polino, cuidado, ¿eh? No me difames”.

La noche tuvo como otro de los momentos destacados la llegada de Juanse junto a La Mona Jiménez a bordo de un auto descapotable, mientras La Banda de Carlitos y Eugenia Quevedo acompañaban el ingreso desde el escenario con música en vivo. Los dos artistas repasaron después, ante la prensa, cuatro décadas de amistad. “Para mí es un honor estar aquí junto a mi amigo Juanse y realmente feliz por participar en este Martín Fierro, porque hay muchos talentos, muchos pibes jóvenes que están haciendo música”, señaló el cantante cordobés.

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Juanse y La Mona Jiménez llegaron a la gala a bordo de un auto descapotable para celebrar sus cuatro décadas de amistad (Video: El Nueve)

Juanse, por su parte, remarcó el significado de compartir ese ingreso con uno de sus referentes: “Para mí, estar con uno de mis ídolos es lo máximo. Encima, al lado de él, entrando juntos al mismo lugar. Hace cuarenta años que somos amigos”, afirmó, y recordó el respaldo que recibió de Jiménez en sus comienzos en Córdoba: “Cuando empezábamos, él fue el primero en apoyarnos en todo”.

La gala también contó con las actuaciones de Uriel Lozano, Lázaro Caballero, Bandana, Emanero, Grupo Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras, en una grilla que combinó pop, cumbia, música tropical, folclore y cuarteto. La conducción central estuvo a cargo de Hernán Drago y Edith Hermida, mientras que Nara Ferragut, Daniel Gómez Rinaldi, El Polaco y Rocío Marengo condujeron la transmisión desde la alfombra roja.

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Entre los artistas con más nominaciones de la noche se destacaron María Becerra, con siete candidaturas; Lali Espósito, con seis, y Tini Stoessel, con cinco. Las categorías principales de la ceremonia incluyeron Mejor Canción, Mejor Álbum y Mejor Colaboración, con un jurado integrado por miembros de APTRA y especialistas de la industria musical, entre ellos Sebastián Mellino, Daniel Itelman, Fran Marquevich, Eduardo Basaña y Ayelén Velázquez.