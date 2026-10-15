El brutal descargo de Barby Silenzi contra Dalila: "Seré fea, pero soy sana y no tengo adicciones"

Barby Silenzi escaló su enfrentamiento con Dalila

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Barby Silenzi respondió con un extenso audio enviado al programa Intrusos después de que Dalila la criticara en la alfombra roja de los Martín Fierro de la Música 2026. La cumbiera, que acababa de recibir el premio a Mejor Artista Tropical Femenina, apuntó contra la pareja de El Polaco con comentarios sobre su aspecto físico: “Te merecés una mina muchísimo mejor”, le dijo al cantante frente a las cámaras, y agregó sobre Silenzi: “Con esa cara, dale, imaginate si le sacan el maquillaje”

Barby Silenzi y El Polaco (@barbysilenzi1)

La bailarina cuestionó el ataque y se defendió

Lejos de esquivar la polémica, la bailarina grabó un mensaje de voz que el programa conducido por Rodrigo Lussich reprodujo al aire. “No entiendo por qué una mujer me ataca de esa manera y además usando un argumento diciendo que él merece una mujer mejor que yo”, planteó Silenzi, quien se mostró desconcertada por el tono de los dichos de Dalila.

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La respuesta de la mediática fue subiendo de intensidad a medida que avanzaba el audio. Reconoció que no puede gustarle a todo el mundo, pero trazó una línea entre la apariencia y lo que considera valioso en una relación: “Las parejas se aman por un proyecto de familia, por amor. Y además el tiempo corre, el tiempo pasa para todos”, señaló con un dardo que podría leerse como una respuesta directa al cuestionamiento estético de la cantante.

Barby Silenzi posa en bikini

“Seré fea, pero soy sana y no tengo adicciones”

Silenzi también puso en duda el vínculo que Dalila dice tener con El Polaco. Según la bailarina, la cantante tropical no conoce realmente cómo es el padre de su hija menor puertas adentro. “Ella no conoce cómo es él como persona. Habla como si el Pola se mereciera algo mejor, como si fuese el presidente de la nación”, ironizó, y aclaró que para ella su pareja es simplemente “Ezequiel”, una persona con defectos y virtudes.

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El tramo más filoso del audio llegó sobre el cierre. “Lo único bueno que tengo: seré fea, pero yo soy sana, no tengo adicciones, cuido a mi familia y respeto a todo el mundo”, afirmó la bailarina en una frase que concentró toda la carga de su descargo. La declaración fue interpretada en el piso de Intrusos como una manera de marcar distancia y dejar en claro qué valores prioriza.

Dalila, en Mar del Plata

Dalila había arremetido contra Silenzi en la entrega de premios

Los comentarios de la cantante se produjeron durante la primera edición de los premios Martín Fierro de la Música, celebrada en Tango Porteño, en la Ciudad de Buenos Aires. Tras recibir su estatuilla, Dalila pasó por la zona de prensa y, al ser consultada por un cronista de Desayuno Americano sobre si se había cruzado con El Polaco, respondió con ironía: “No, capaz la señora le pegó un cachetazo y lo llevó a la casa”.

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La cantante fue más allá y se refirió al cantante como “un tipazo”, para luego soltar la frase que desató la polémica: “¿Sabés qué, Polaco? Te merecés una mina muchísimo mejor”. Consultada sobre si se proponía a sí misma, no dudó: “No sé si como yo porque tampoco yo soy fiel”, admitió.

Un affaire que sacudió a la movida tropical el año pasado

El cruce tiene raíces en un escándalo que tomó estado público a mediados de 2025, cuando se filtraron imágenes de un beso entre Dalila y El Polaco detrás de un escenario. En ese momento, el cantante estaba en pareja con Silenzi y la intérprete tropical continuaba casada. El Polaco calificó el episodio como “un beso de amigos”, mientras que Dalila lo abordó con menos eufemismos durante un show en Santa Fe: “Me empaché, ¿quién no se comería a ese bombón?”, lanzó ante el público.

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Silenzi cerró su audio con un mensaje conciliador en la superficie, aunque cargado de sentido: “Le mando un beso. Que sea feliz y que pueda soltar esto que tiene, que no sé qué es porque no tengo ni idea cómo llamarlo”.