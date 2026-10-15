El casamiento de Andrea Ghidone y Pablo Otero: la ceremonia íntima, los tres vestidos secretos y los detalles de la fiesta

Andrea Ghidone y Pablo Otero se casan a fines de octubre y solicitaron donaciones para cuatro instituciones en lugar de regalos (Video: Instagram)

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La bailarina Andrea Ghidone y el empresario Pablo Otero se casaron por civil esta mañana en la Ciudad de Buenos Aires, en una ceremonia íntima rodeada de hijos y familiares que marcó el primer paso hacia la gran fiesta que la pareja celebrará a fines de octubre, con tres vestidos, shows musicales internacionales y un pedido especial a los invitados: donaciones en lugar de regalos.

La propia Ghidone compartió el momento a través de sus redes sociales. “Viví una de las mañanas más lindas y emocionantes, de esas que quedan guardadas para siempre en el corazón”, escribió la bailarina en la publicación, acompañada de imágenes de la firma del acta. “Ser parte de un momento tan especial, lleno de amor, abrazos y felicidad, fue un regalo hermoso”, agregó.

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Los novios solicitaron a los asistentes realizar donaciones a cuatro instituciones benéficas en lugar de entregar los obsequios tradicionales

Las imágenes muestran a la pareja frente al funcionario que ofició la ceremonia, en un salón con chimenea y lámparas de araña, rodeados por los hijos de ambos y un grupo reducido de invitados. El posteo generó un aluvión de mensajes de felicitación, entre ellos el de la actriz Anita Martínez, quien escribió: “Felicidades Andre y Pablo”.

La fiesta que tendrá lugar el 24 de octubre reunirá a familiares, amigos y figuras del espectáculo argentino, en una noche en la que la música tendrá un rol central. Está previsto que se presenten tres bandas internacionales, cuyos nombres todavía permanecen en reserva. Una de ellas llegará desde Uruguay, el país donde nació Ghidone y donde comenzó la historia de amor con Otero.

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Andrea Ghidone y Pablo Otero se casaron por civil en una ceremonia íntima rodeados de sus familias

El casamiento llega en medio de un presente de proyectos compartidos entre la pareja, que coproduce Ellas son tango, el espectáculo que Ghidone dirige y en el que interpreta a María Nieves. La obra viene de varias temporadas en el Teatro Astral, recibió cuatro nominaciones a los Premios ACE —en las categorías Music Hall/Café Concert, Dirección Musical, Coreografía y Sonido— y estuvo durante varias semanas consecutivas entre las diez más vistas de la Argentina.

Para la ceremonia, la novia lucirá tres vestidos diferentes. Dos de ellos llevan la firma de Marisa Campanella y fueron confeccionados en su atelier de Recoleta. Una de las piezas, bordada a mano con cristales en su totalidad, ya estaba terminada cuando Ghidone la vio y decidió elegirla para la ocasión. El tercer vestido lo trajo de Milán y se mantiene como una de las sorpresas de la noche: la bailarina todavía no reveló los detalles del diseño.

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La bailarina uruguaya mostró la firma del acta en Buenos Aires, acompañada por los hijos de ambos y un grupo reducido de allegados

Entre los invitados que acompañarán a la pareja figuran Teté Coustarot, Flor de la V, Nacha Guevara, Carmen Barbieri, Facundo Arana, Gabriel Corrado, José María Muscari, Marcelo Polino, Cecilia Milone, Carolina Papaleo, Anita Martínez, Federico Bal y Evelyn Botto. También asistirán Susana Roccasalvo, Rocío Marengo, Marcela Tauro, Rodrigo Lussich, Iliana Calabró, Gladys Florimonte, Julia Calvo, Natalia Lobo, Daniel Ambrosino, Natalia Cociuffo, Nara Ferragut, Marisol Otero, Vanesa Butera, Adabel Guerrero, Belén Pasqualini y Anita Pauls.

En lugar de los regalos tradicionales, los novios pidieron a sus invitados que realicen donaciones a cuatro instituciones de Argentina y Uruguay: la Fundación Natali Dafne Flexer, La Casa del Teatro y la Asociación Protectora de Animales San Francisco de Asís, en el caso argentino, y la Fundación Álvarez Caldeyro Barcia, del lado uruguayo. “Gracias por hacer que el amor de este día también llegue a otros”, escribieron Ghidone y Otero en la tarjeta que compartieron con los asistentes.

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La bailarina Andrea Ghidone y el empresario Pablo Otero se casaron por civil en Buenos Aires

Después de la boda, la pareja viajará a Curazao para su luna de miel. A mediados de noviembre volverán a la Argentina para grabar el documental sobre Ellas son tango y comenzar los ensayos de la nueva temporada del espectáculo, que se presentará en el Teatro Auditorium de Mar del Plata. Para abril de 2027 está prevista además una gira europea de la obra.

La historia de amor entre Ghidone y Otero comenzó en Punta del Este, donde una amiga en común los presentó durante un encuentro familiar. En ese momento, ella estaba junto a su hija y él con su hijo menor. Otero ya la había visto bailar previamente en Madame Tango, aunque Ghidone lo desconocía. Tras aquel primer encuentro llegaron los desayunos, los almuerzos y las charlas que les permitieron conocerse antes de formalizar la relación.

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La firma del acta, realizada ante un funcionario y acompañada por los hijos de ambos, aparece como antesala del festejo previsto para el 24 de octubre

Según se pudo conocer, Ghidone llevaba varios años sola y disfrutaba de su independencia, por lo que no buscaba una pareja antes de conocer a Otero. Del empresario la sorprendieron el respeto, la caballerosidad y sus formas de tratarla. A él, por su parte, lo conquistaron la inteligencia, la sencillez y la dedicación de Ghidone hacia su familia.

En octubre de 2025, la pareja celebró su compromiso tras una función de Ellas son tango en Origami, con la compañía de la hija de Ghidone y los tres hijos de Otero. Un año después de aquel anuncio, ambas familias volverán a reunirse para la boda, que marcará una nueva etapa en la relación que comenzó con aquellos primeros encuentros en Uruguay.

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