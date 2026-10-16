República Dominicana presenta declaración regional para impulsar la valorización sostenible del sargazo

República Dominicana presenta una declaración regional para impulsar el aprovechamiento sostenible del sargazo (Foto cortesía Ministerio de Energía y Minas)

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La República Dominicana presentó la Declaración Ministerial de Santo Domingo sobre la Valorización Sostenible del Sargazo, una iniciativa que propone coordinar la investigación, la inversión y las políticas regionales para convertir esta macroalga en una fuente de aplicaciones energéticas, agrícolas e industriales con resguardo ambiental.

El anuncio se realizó durante la clausura del Foro Global de Alto Nivel sobre la Transición Energética, en el marco de la XI Semana de la Energía, informó la Presidencia de República Dominicana.

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El documento plantea una respuesta conjunta de los países caribeños frente a un fenómeno que afecta ecosistemas, economías y comunidades costeras.

La propuesta apunta a que el aprovechamiento del sargazo se sostenga en pruebas científicas, viabilidad económica y criterios ambientales, sanitarios y técnicos.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, afirmó que el país respalda la declaración como anfitrión del encuentro y presidente de la Asamblea de la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena), organismo multilateral con sede en Abu Dabi. También subrayó que ningún Estado puede afrontar el problema por sí solo.

Cooperación regional para transformar el sargazo en recursos

Las alternativas para utilizar el sargazo deben demostrar que pueden sostenerse económicamente sin comprometer la protección del ambiente.

Santos sostuvo: “Desde el sector energético, respaldamos la exploración de alternativas que permitan aprovechar responsablemente el sargazo, siempre sustentadas en evidencia científica y viabilidad económica, uno de los pilares clave para garantizar la sostenibilidad de cualquier solución”.

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La Declaración Ministerial de Santo Domingo propone coordinar investigación, inversión y políticas regionales, con criterios científicos, ambientales, sanitarios, técnicos y económicos, para responder al fenómeno que afecta ecosistemas, economías y comunidades costeras (Foto cortesía Ministerio de Energía y Minas)

Santos propuso reforzar el intercambio de conocimientos, la investigación y la inversión responsable mediante alianzas entre los sectores público y privado. La meta es incorporar la macroalga a esquemas de economía circular y desarrollo sostenible.

El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó, presentó la declaración como un instrumento para llevar los compromisos políticos hacia proyectos concretos, mediante cooperación regional, aplicación de conocimientos científicos y movilización de inversiones.

Bisonó señaló que República Dominicana ha desarrollado capacidades para monitorear, recolectar, procesar y valorizar el sargazo. Esas iniciativas involucran al Estado, la academia, el sector privado y la sociedad civil.

USD 6.3 millones para mipymes de la cadena de valor

Un paquete de USD 6.3 millones buscará financiar y brindar asistencia técnica a micro, pequeñas y medianas empresas dominicanas vinculadas a la cadena de valor del sargazo. El financiamiento contará con la participación del Banco Europeo de Inversiones, la Unión Europea y el Banco de Ahorro y Crédito Adopem.

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República Dominicana presenta una declaración regional para impulsar el aprovechamiento sostenible del sargazo (Foto cortesía Ministerio de Energía y Minas)

Los recursos se orientarán a fortalecer proyectos de investigación, capacidades agroindustriales e iniciativas empresariales que evalúan aplicaciones agrícolas e industriales, nuevos materiales y posibles usos energéticos. Cada alternativa deberá cumplir los requisitos técnicos, ambientales, sanitarios y económicos correspondientes.

La viceministra de Innovación y Transición Energética, Betty Soto, indicó que la jornada permitió avanzar desde la comprensión del fenómeno hacia el análisis de proyectos, inversiones y condiciones necesarias para aplicar soluciones a mayor escala.

Soto planteó que la investigación científica, la recolección responsable, las políticas públicas, el financiamiento, los mercados y la cooperación regional deben articularse para responder al desafío. La declaración busca establecer una dirección común entre los países y crear condiciones para valorizar el sargazo, incluidas sus aplicaciones energéticas, con salvaguardias ambientales.

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