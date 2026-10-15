Fernando Burlando sostuvo que Diego Maradona fue asesinado y apuntó contra su equipo médico: “No lo cuidaron”

Fernando Burlando afirmó ante el tribunal que Diego Maradona fue asesinado

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El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, fallecido el 25 de noviembre de 2020, volvió a poner bajo discusión las decisiones tomadas durante sus últimos días. En ese marco, la querella sostuvo ante el tribunal que “Diego Armando Maradona había sido asesinado”, una definición que buscó encuadrar la gravedad de lo ocurrido.

Para Fernando Burlando, abogado de la familia, esa frase condensó el sentido de su alegato y las pruebas ventiladas en el debate oral. “Hoy hablar de asesinato, como hablé ayer, fue totalmente diferente”, afirmó en Infobae Al Mediodía al describir cómo, según consideró, cambió la recepción de sus palabras entre quienes siguieron las audiencias.

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Las señales sobre la salud de Maradona fueron desatendidas

La reconstrucción que planteó el letrado se apoyó en el estado de salud que, a su entender, presentaba el exfutbolista antes de morir. “No lo cuidaron, no lo atendieron, tenía un problema de corazón”, señaló al referirse a la conducta que atribuyó a los integrantes del equipo médico.

La querella denunció que el equipo médico desatendió las afecciones cardíacas y la acumulación de líquido en el cuerpo de Maradona (captura de video)

Según Burlando, Maradona no recibió medicación para regular su funcionamiento cardíaco y su cuerpo acumulaba líquido. Durante su exposición ante el tribunal, advirtió: “Si Diego hubiese vivido unos días más, estallaba, explotaba por la cantidad de líquido que venía acumulando”.

El abogado ubicó ese cuadro en un período de 14 días, durante el que, según dijo, se sucedieron signos de deterioro. “Todo iba: dolores, se perdía. Eran muchas señales”, expresó sobre las situaciones que, de acuerdo con su postura, debieron haber motivado una intervención.

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En ese punto, Burlando cuestionó las explicaciones de los acusados sobre sus funciones dentro del tratamiento. Al mencionar al neurocirujano Leopoldo Luque, resumió la estrategia defensiva que le atribuyó con una frase: “Yo no era el médico”.

El abogado Fernando Burlando sostuvo que el neurocirujano Leopoldo Luque ejercía como médico del exfutbolista según las constancias de la causa (Foto AP/Rodrigo Abd)

Para el letrado, los documentos y las constancias incorporadas al expediente contradicen esa posición. “Está plasmado en toda la causa que era”, sostuvo sobre el lugar que, según afirmó, Luque ocupaba en la atención de Maradona.

La crítica de Burlando no se limitó a una omisión de asistencia, sino que apuntó a la dinámica que, desde su perspectiva, rodeó al exfutbolista. “A Maradona no lo abandonaron, lo cercaron y se fueron”, afirmó.

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También remarcó que, siempre según su interpretación de los intercambios que forman parte de la causa, el riesgo de muerte era conocido por quienes estaban cerca del paciente. “Ellos hablaban ya de muerte, de riesgos, hablaban de ir en cana”, dijo.

Frente a esas alertas, el abogado entendió que la respuesta debía haber sido una modificación inmediata del tratamiento. “Qué lástima que en vez de hablar de ir presos, no hablaban de cómo hacían un giro radical”, planteó ante el tribunal.

Explicaciones por el rol de Matías Morla y Pomargo

Tras referirse al equipo de salud, Burlando amplió su cuestionamiento al entorno de Maradona y a su incidencia en decisiones médicas y comerciales. “Yo estoy convencido de que tienen también responsabilidad muchos del entorno”, expresó.

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Burlando identificó al abogado Matías Morla como el líder del entorno que rodeaba al exfutbolista

En esa línea, identificó al abogado y empresario Matías Morla como una figura central de ese grupo. “Quien comandaba todo este entorno era Matías Morla”, afirmó al describir la estructura que, según él, rodeaba al exfutbolista.

El planteo incluyó a Pomargo, a quien mencionó junto con Morla entre las personas que, de acuerdo con su postura, deben dar cuenta de sus actuaciones. “Para mí tienen que dar explicaciones”, dijo Burlando sobre ambos.

El abogado vinculó esas conductas con la administración de los negocios asociados a la figura del exfutbolista. “Todas las acciones que se tomaban tenían una actitud en consonancia ideológica con lo que era el negocio Maradona”, afirmó.

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Burlando diferenció el expediente por la muerte de Maradona de las causas vinculadas a la explotación de su imagen y sus marcas, que tramitan en la ciudad de Buenos Aires. “Respecto a los negocios, nosotros tenemos dos causas acá en Capital Federal”, señaló.

Sobre esos procesos, aseguró que ya existen imputados que fueron procesados y que enfrentarían un juicio oral. “Hay gente vinculada a esos procesos procesada”, indicó al hablar de las investigaciones ligadas a la marca Maradona.

En el cierre de su exposición, el abogado volvió sobre los registros de comunicaciones incorporados al expediente y cuestionó la falta de una respuesta médica ante las alertas. “Encuéntrenme un solo audio donde me digan cuándo fueron a atenderlo”, pidió, antes de concluir: “No está, no hay”.

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Burlando además destacó la actuación de los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren en el proceso. “Hicieron realmente un trabajo maravilloso”, afirmó sobre la tarea del Ministerio Público Fiscal durante el juicio.

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