“Lo hacemos funcionar”: la tierna historia de amor de una figura del fútbol europeo con Miss Estados Unidos 2021

La pareja en un tierno momento (Instagram)

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En el fútbol mandan los goles, pero también hay lugar para el amor. Leah Williamson, capitana de la selección femenina de Inglaterra, celebró el martes por la noche la clasificación de su equipo a la segunda ronda de la repesca del Mundial femenino, tras una victoria por 5 a 0 sobre Grecia con dobletes de Alessia Russo y Lauren James. Aunque también festeja en el ámbito romántico, ya que la defensora del Arsenal mantiene una relación sentimental con la periodista, modelo y ex Miss Estados Unidos, Elle Smith, desde 2024.

Días antes del partido, Smith había compartido una fotografía antigua de ambas en bikini, tomada durante sus vacaciones, con el epígrafe: “Extraño el verano”. La imagen resume un año en el que la pareja recorrió juntos Ibiza y Mallorca, en medio de una lesión que apartó a Williamson de las canchas.

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En junio, Leah Williamson y Elle Smith viajaron en jet privado hasta Ibiza para un descanso que la futbolista necesitaba con urgencia: debió dejar a la selección inglesa a raíz de una lesión en los isquiotibiales. La pareja se alojó en una villa privada con piscina propia, en un edificio moderno decorado con grafitis en los alrededores del espacio exterior, y documentó la estadía con fotografías y videos mientras Williamson se enfocaba en su recuperación.

Leah Williamson y Elle Smith mantienen una historia de amor (Instagram)

Durante esa estadía, Williamson y Smith visitaron Ushuaïa Ibiza, uno de los clubes más reconocidos de las Islas Baleares, donde ocuparon una mesa en la zona VIP que puede costar hasta 17.000 libras esterlinas (22.500 dólares). El local programó esa temporada presentaciones de artistas como Calvin Harris y David Guetta, aunque no se precisó a cuál de los dos asistió la pareja. No era la primera vez que Williamson frecuentaba ese escenario: en 2022 había celebrado allí el título de la Eurocopa Femenina junto a sus compañeras de selección Beth Mead y Keira Walsh, la presentadora Alex Scott y la ex futbolista del Arsenal Vivianne Miedema.

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Tras el paso por Ibiza, la pareja regresó a España en agosto, esta vez con destino a Mallorca, donde una nueva villa privada sirvió de escenario para una escapada de carácter más íntimo. Smith compartió en Instagram postales de la gastronomía local, entre ellas un plato de mariscos y un desayuno con huevos, tocino, croissants y fruta fresca, además de una imagen de ambas abrazadas captada en el reflejo de una ventana. “Comer, rezar, amar… edición España x”, escribió la modelo al pie del carrusel de fotografías.

La pareja fue mostrando de a poco su relación (Instagram)

El noviazgo entre ambas, que se extiende desde 2024, había salido a la luz de manera gradual meses antes de ese verano. En mayo de 2025, tras la consagración del Arsenal en la final de la UEFA Women’s Champions League ante el Barcelona, Smith publicó una fotografía junto a Williamson que reavivó los rumores sobre la relación. La confirmación llegó en septiembre de ese año, cuando ambas asistieron juntas a la gala del Balón de Oro en el Théâtre du Châtelet de París, donde Williamson había sido nominada al premio femenino y terminó en el séptimo puesto de un ránking liderado por Aitana Bonmatí.

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En declaraciones al diario británico Standard, Williamson explicó que la relación se sostiene a distancia, dado que Smith reside en Nueva York mientras ella desarrolla su carrera en Londres. “Somos personas ocupadas, pero lo hacemos funcionar”, señaló la futbolista en esa entrevista.

Leah Williamson, jugadora de Inglaterra (Reuters/Jason Cairnduff)

La futbolista, por otro lado, se erigió como una figura de la comunidad LGBTQ+ y reconoce que aún faltan pasos por dar, sobre todo en el ámbito masculino: “Si yo fuera jugador, ¿me expondría a la posibilidad de que 60.000 personas me gritaran cánticos homófobos? No me parece atractivo. Creo que hay que ser muy, muy valiente para hacerlo".

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“No me sorprende que no haya más personas que hayan salido del armario. ¿Creo que existen más? Por supuesto que sí. ¿Les animaría a hacerlo? ¿Cómo podría hacerlo sabiendo a lo que podrían enfrentarse? El mundo está cambiando, pero no lo suficientemente rápido para esos jugadores. Desafortunadamente, creo que la libertad en el mundo actual es un lujo. No sé cuánto más está avanzando en ese sentido; creo que está retrocediendo. Pienso en lo poderoso que sería si alguien saliera del armario, pero jamás le animaría a hacerlo. Estaría comprometiendo su vida a ser ‘esa persona’”, agregó.

Smith, nacida en Ohio hace 28 años, se graduó como periodista en la Universidad de Kentucky en mayo de 2020, con una especialización en comunicación televisiva y ciencias políticas, antes de ser coronada Miss Estados Unidos en 2021. Williamson, de 29 años, se consolidó como una de las figuras centrales del fútbol femenino mundial tras superar una lesión ligamentaria que la mantuvo nueve meses fuera de las canchas, y se convirtió en la primera futbolista inglesa en intervenir ante la ONU en defensa de la igualdad de género en el deporte.

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Además de ser modelo, Smith es periodista (Instagram)