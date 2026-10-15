Vertigo Games convierte ‘Arizona Sunshine’ en un shooter en tercera persona sin VR

Sunny y Buddy están juntos en esto. Sunny y su fiel compañero canino —cuya lealtad es inquebrantable— comparten un vínculo indestructible mientras luchan codo a codo por sobrevivir al apocalipsis. Juntos, deberán abrirse camino a través de un estado de Arizona asolado por el sol e infestado de zombis. Enfréntate a hordas de zombis, juega en solitario o forma equipo con tus amigos, y comprueba cuánto tiempo logras sobrevivir. En el modo cooperativo multijugador, incluso puedes encarnar a Buddy y vivir el apocalipsis desde una perspectiva totalmente nueva.

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Vertigo Games anunció que Arizona Sunshine Remake se lanzará el 21 de enero de 2027 para PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC, mediante Steam y Epic Games Store. La nueva versión transforma la serie de acción y zombis, nacida como una experiencia de realidad virtual, en un shooter en tercera persona compatible con controles tradicionales. Las reservas ya están abiertas y un nuevo tráiler muestra su jugabilidad.

Del visor de realidad virtual a la tercera persona

La serie debutó en 2016 con Arizona Sunshine, un juego diseñado alrededor de la realidad virtual. Esta reinterpretación abandona la necesidad de utilizar un visor y lleva la acción a una pantalla convencional. La cámara en tercera persona permite observar al protagonista desde el exterior, en lugar de representar directamente su punto de vista como ocurre en VR.

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Vertigo Games tomó como base la historia y las mecánicas de Arizona Sunshine VR 2. El resultado mantiene el combate violento, el humor negro y el recorrido por un desierto repleto de muertos vivientes, pero adapta el movimiento, la puntería y la interacción a un control o teclado y mouse. El cambio busca que la campaña pueda jugarse sin hardware especializado.

Aunque se presenta como una reinterpretación de Arizona Sunshine, su estructura narrativa y varios de sus sistemas proceden de la segunda entrega para realidad virtual. La edición Deluxe también incorporará más adelante la campaña del juego original y sus expansiones, separadas del contenido principal en el lanzamiento.

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Cooperativo, Buddy y combate contra hordas

El protagonista será Sunny, un superviviente que lleva demasiado tiempo aislado en el desierto. Para soportar la soledad, llama Fred a cada uno de los zombis que encuentra. Su principal acompañante es Buddy, un perro que participa en los enfrentamientos y permanece junto a Sunny durante el viaje por Arizona.

La campaña podrá completarse en solitario o mediante un modo cooperativo para dos personas. El multijugador estará disponible online y en pantalla dividida, una opción que permitirá compartir la misma consola y pantalla con otro jugador. Por primera vez en la serie, uno de los participantes podrá controlar directamente a Buddy durante las partidas cooperativas.

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Los combates incluirán hordas numerosas y un arsenal compuesto por escopetas, machetes, lanzallamas y otras armas nuevas o recuperadas de entregas anteriores. Buddy también podrá atacar a los muertos vivientes. El tráiler de fecha de lanzamiento muestra desmembramientos, enfrentamientos a corta distancia y secuencias en las que ambos personajes avanzan juntos por escenarios cubiertos de arena.

La personalización tendrá espacio mediante atuendos y elementos cosméticos para Sunny y Buddy. Estos objetos estarán repartidos entre los incentivos de reserva y los paquetes incluidos en la edición más cara, sin que Vertigo Games haya detallado todavía todo el contenido que llegará después del estreno.

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Arizona Sunshine, de Vertigo Games

Ediciones, precios y acceso anticipado

La Edición estándar costará 24,99 dólares, 19,99 libras, 24,99 euros o 2750 yenes, según la región. Incluirá una copia del juego y, para quienes reserven, el paquete Desert Raiders, compuesto por aspectos exclusivos para Sunny y Buddy.

La Edición Deluxe tendrá un precio de 29,99 dólares, 24,99 libras, 28,99 euros o 3300 yenes. Sumará los paquetes cosméticos Neon Wastelander y Fred’s Fashion, además de Desert Raiders para las compras anticipadas. Sus propietarios también recibirán un paquete Legacy de contenido descargable, previsto para una fecha posterior al estreno.

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Ese paquete incorporará la campaña original de Arizona Sunshine VR adaptada a esta nueva versión, junto con los contenidos descargables Dead Man y The Damned. Vertigo Games todavía no comunicó cuándo estarán disponibles esas tres piezas, por lo que no formarán parte de la oferta inicial del 21 de enero.

Quienes reserven la edición Deluxe obtendrán 48 horas de acceso anticipado. Eso les permitirá comenzar la campaña el 19 de enero de 2027, dos días antes del lanzamiento general en consolas y PC.

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