Las 30 mejores fotos del casamiento civil de Andrea Ghidone y Pablo Otero

La bailarina y el empresario sellaron su unión en una ceremonia íntima en el Club Libanés de la Ciudad de Buenos Aires, rodeados de hijos, familiares y amigos

Andrea Ghidone y Pablo Otero posaron para las fotos oficiales antes de la ceremonia civil
Andrea Ghidone y Pablo Otero posaron para las fotos oficiales antes de la ceremonia civil
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Andrea Ghidone y Pablo Otero recibieron la libreta que sella su unión civil
Andrea Ghidone y Pablo Otero recibieron la libreta que sella su unión civil
Un plano de los recién casados, tras dar el sí en la Ciudad de Buenos Aires
Un plano de los recién casados, tras dar el sí en la Ciudad de Buenos Aires
Andrea Ghidone y Pablo Otero compartieron un beso que selló el inicio de esta nueva etapa
Andrea Ghidone y Pablo Otero compartieron un beso que selló el inicio de esta nueva etapa
Andrea Ghidone y Pablo Otero eligieron el salón del Club Libanés como escenario para las fotos
Andrea Ghidone y Pablo Otero eligieron el salón del Club Libanés como escenario para las fotos
Sentados frente al escritorio donde se firmaría el acta, los novios aguardaron el inicio de la ceremonia
Sentados frente al escritorio donde se firmaría el acta, los novios aguardaron el inicio de la ceremonia
Andrea Ghidone y Pablo Otero posaron para el recuerdo, horas antes de que se conociera la noticia en redes
Andrea Ghidone y Pablo Otero posaron para el recuerdo, horas antes de que se conociera la noticia en redes
La pareja escuchó atenta las palabras del oficiante, en el inicio del acto
La pareja escuchó atenta las palabras del oficiante, en el inicio del acto
La pareja eligió el salón principal para la producción de fotos posteriores a la firma
La pareja eligió el salón principal para la producción de fotos posteriores a la firma
Andrea Ghidone y Pablo Otero firmaron el acta que selló su unión civil, acompañados por sus seres queridos
Andrea Ghidone y Pablo Otero firmaron el acta que selló su unión civil, acompañados por sus seres queridos
Un detalle del salón, con la lámpara de araña como protagonista de la decoración
Un detalle del salón, con la lámpara de araña como protagonista de la decoración
Andrea Ghidone le dedicó unas palabras a su flamante esposo
Andrea Ghidone le dedicó unas palabras a su flamante esposo
La pareja subió las escaleras tomada de la mano, minutos antes de dar el sí en la ceremonia civil
La pareja subió las escaleras tomada de la mano, minutos antes de dar el sí en la ceremonia civil
Andrea Ghidone y Pablo Otero intercambiaron anillos ante la mirada de sus hijos y familiares más cercanos
Andrea Ghidone y Pablo Otero intercambiaron anillos ante la mirada de sus hijos y familiares más cercanos
El momento en que Andrea Ghidone colocó el anillo en la mano de Pablo Otero, durante la ceremonia civil
El momento en que Andrea Ghidone colocó el anillo en la mano de Pablo Otero, durante la ceremonia civil
Andrea Ghidone y Pablo Otero posaron con sus anillos
Andrea Ghidone y Pablo Otero posaron con sus anillos
El beso de los recién casados, tras dar el sí ante el funcionario que ofició la ceremonia
El beso de los recién casados, tras dar el sí ante el funcionario que ofició la ceremonia
Andrea Ghidone y Pablo Otero posaron junto a sus padrinos, tras la ceremonia civil
Andrea Ghidone y Pablo Otero posaron junto a sus padrinos, tras la ceremonia civil
Fernando Castro fue testigo de la boda entre la bailarina y el empresario
Fernando Castro fue testigo de la boda entre la bailarina y el empresario
Francisco "Paco" Mármol, uno de los testigos de la ceremonia
Francisco "Paco" Mármol, uno de los testigos de la ceremonia
Leandro Gómez, otro de los testigos del evento
Leandro Gómez, otro de los testigos del evento
Martín Blanco también fue uno de los testigos del casamiento
Martín Blanco también fue uno de los testigos del casamiento
El menú que agasajó a los recién casados y a sus invitados
El menú que agasajó a los recién casados y a sus invitados
Los recién casados celebraron con un brindis
Los recién casados celebraron con un brindis
Andrea Ghidone y Pablo Otero cortaron la torta en el cierre de la ceremonia civil
Andrea Ghidone y Pablo Otero cortaron la torta en el cierre de la ceremonia civil
La torta blanca de la boda, decorada con flores artificiales
La torta blanca de la boda, decorada con flores artificiales
Familiares y amigos brindaron junto a los recién casados tras la firma del acta
Familiares y amigos brindaron junto a los recién casados tras la firma del acta
Natasha Delmonte, hija de Ghidone, junto a su pareja en el brindis posterior
Natasha Delmonte, hija de Ghidone, junto a su pareja en el brindis posterior
Rodeados de sus hijos, Natasha, María Divina, José e Isabella, los recién casados posaron al cierre de la ceremonia
Rodeados de sus hijos, Natasha, María Divina, José e Isabella, los recién casados posaron al cierre de la ceremonia
La pareja posó junto a los invitados que los acompañaron en la ceremonia civil
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