Las 30 mejores fotos del casamiento civil de Andrea Ghidone y Pablo Otero

Andrea Ghidone y Pablo Otero posaron para las fotos oficiales antes de la ceremonia civil
15 Oct, 2026 07:15 p. m. EST
Andrea Ghidone y Pablo Otero recibieron la libreta que sella su unión civil Un plano de los recién casados, tras dar el sí en la Ciudad de Buenos Aires Andrea Ghidone y Pablo Otero compartieron un beso que selló el inicio de esta nueva etapa Andrea Ghidone y Pablo Otero eligieron el salón del Club Libanés como escenario para las fotos Sentados frente al escritorio donde se firmaría el acta, los novios aguardaron el inicio de la ceremonia Andrea Ghidone y Pablo Otero posaron para el recuerdo, horas antes de que se conociera la noticia en redes La pareja escuchó atenta las palabras del oficiante, en el inicio del acto La pareja eligió el salón principal para la producción de fotos posteriores a la firma Andrea Ghidone y Pablo Otero firmaron el acta que selló su unión civil, acompañados por sus seres queridos Un detalle del salón, con la lámpara de araña como protagonista de la decoración Andrea Ghidone le dedicó unas palabras a su flamante esposo La pareja subió las escaleras tomada de la mano, minutos antes de dar el sí en la ceremonia civil Andrea Ghidone y Pablo Otero intercambiaron anillos ante la mirada de sus hijos y familiares más cercanos El momento en que Andrea Ghidone colocó el anillo en la mano de Pablo Otero, durante la ceremonia civil Andrea Ghidone y Pablo Otero posaron con sus anillos El beso de los recién casados, tras dar el sí ante el funcionario que ofició la ceremonia Andrea Ghidone y Pablo Otero posaron junto a sus padrinos, tras la ceremonia civil Fernando Castro fue testigo de la boda entre la bailarina y el empresario Francisco "Paco" Mármol, uno de los testigos de la ceremonia Leandro Gómez, otro de los testigos del evento Martín Blanco también fue uno de los testigos del casamiento El menú que agasajó a los recién casados y a sus invitados Los recién casados celebraron con un brindis Andrea Ghidone y Pablo Otero cortaron la torta en el cierre de la ceremonia civil La torta blanca de la boda, decorada con flores artificiales Familiares y amigos brindaron junto a los recién casados tras la firma del acta Natasha Delmonte, hija de Ghidone, junto a su pareja en el brindis posterior Rodeados de sus hijos, Natasha, María Divina, José e Isabella, los recién casados posaron al cierre de la ceremonia La pareja posó junto a los invitados que los acompañaron en la ceremonia civil