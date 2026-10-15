María Becerra apoyó a Wanda Nara por su Martín Fierro de la Música y le dedicó un insólito elogio: “Las tiene divinas”

La máxima ganadora de los Martín Fierro de la Música defendió el premio de la conductora por su hit “Bad Bitch” y contó que son vecinas (Video: Desayuno americano/ América TV)

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María Becerra fue la máxima ganadora de los Premios Martín Fierro de la Música 2026 con tres estatuillas y una mención especial. Luego de una noche memorable, habló con distintos medios y tuvo palabras de apoyo para Wanda Nara y la polémica que generó su distinción por su hit “Bad Bitch”. Durante una nota con Desayuno Americano (América TV), la cantante defendió el reconocimiento de la conductora y reveló que son vecinas en el mismo barrio.

“La amo, qué persona más icónica. La adoro”, sostuvo al ser consultada por el premio a la conductora de MasterChef Celebrity. También destacó una frase que la empresaria dijo al recibir la estatuilla: “Cuando dijo que Bad Bitch es un himno acá y en otros países, claro que sí”.

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“La amo, qué persona más icónica. La adoro”, sostuvo María Becerra (RSFotos)

“La nena de Argentina” se impuso en la primera edición de los Premios Martín Fierro de la Música, celebrada en el Teatro Tango Porteño de Buenos Aires. Obtuvo tres estatuillas —Mejor Artista Femenina, Mejor Álbum por Quimera y Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas por Quimera Show 360° en el Estadio River Plate—, además de una mención especial por interpretar el Himno Nacional en la final del Mundial de fútbol 2026.

Ante la pregunta sobre si consideraba merecido el galardón, la intérprete respondió de forma afirmativa y explicó que su vínculo con Nara excede el ámbito artístico. “Sí, es una regia. Ella es vecina mía, me la cruzo todo el tiempo caminando por el barrio”, afirmó. Divertida, la cantante provocó risas entre los cronistas. “Me la cruzo con las tetas divinas que tiene. La amo, es un ícono”, añadió, sobre la conductora.

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"Ella es vecina mía, me la cruzo todo el tiempo caminando por el barrio. Me la cruzo con las tetas divinas que tiene", aseguró la cantante (Instagram)

María también confirmó que recibió la invitación para el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. “Ya nos mandaron ahí la invitación con el dress code, así que estamos viendo qué nos ponemos con Juli”, señaló, en referencia a su pareja, J Rei. Además, expresó toda su alegría cuando le preguntaron por el encuentro de Tini y Lali Espósito en el estadio de River Plate. “Chicos, lloré. La puta madre y Marilina Bertoldi ahí, por Dios, qué momento icónico”, expresó. Para la artista, la unión entre sus dos amigas tuvo un significado especial: “Qué lindo momento, qué necesario ese abrazo entre ellas”.

Consultada por la posibilidad de que ese gesto cerrara una rivalidad entre las cantantes, Becerra respondió que sí y señaló que las diferencias podían haber surgido por situaciones de otra etapa de sus vidas o por intervenciones ajenas. En cambio, evitó opinar sobre la relación entre Tiago PZK y La Joaqui: “Yo no opino de relaciones ajenas”.

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La cantante María Becerra habló en el escenario tras recibir el galardón a Mejor Artista Femenina en la entrega de los Premios Martín Fierro de la Música. Durante su discurso frente al micrófono, la artista expresó unas palabras y se quebró.

El Martín Fierro de la música fue especialmente emotivo para María Becerra cuando subió al escenario para recibir el premio a Mejor Artista Femenina. La cantante lloró al dedicarle el reconocimiento a su familia y, en especial, a su madre, a quien definió como su “primer público”.

“Yo no sería ni la artista, ni la mujer, ni la persona que soy sin mi familia, específicamente sin mi mamá”, afirmó. Luego recordó que ella la impulsaba a cantar canciones de Whitney Houston en reuniones familiares y se quebró al hablar de ese acompañamiento desde sus primeros años. “Todos tuvimos a ese alguien, la única persona que estaba aplaudiéndolo a uno en un principio, y esa era mi mamá”, expresó. Becerra agregó que su madre siempre confió en ella y cerró esa parte de su discurso con una dedicatoria: “Se lo quiero dedicar más que nada a ella”.

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Durante el discurso, Becerra también mencionó a su mánager, Natanael Real, y se refirió a los cambios y dificultades que atravesó en su carrera en el último año. “Agarró las riendas de mi carrera, que no es nada fácil”, sostuvo ante el público.