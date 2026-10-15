Paloma Fort reveló los abusos que sufrió de su madre Aschira: “A los 7 años me dejaba encerrada sin luz ni comida”

La hija de la recordada astróloga y Carlos Fort difundió una carta en la que relató agresiones, humillaciones y el miedo que vivió durante su infancia (Video: Nuevo Día/ Ciudad Magazine)

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Por primera vez, Paloma Fort decidió contar públicamente el drama que atravesó durante su infancia. En una carta que Juan Etchegoyen leyó en el programa Nuevo Día (Ciudad Magazine), la hija de Felipe Fort y la astróloga Aschira relató abusos, maltratos y humillaciones que, según afirmó, sufrió de parte de su madre, fallecida en 2019.

El testimonio de la mujer surgió tras escuchar la historia de Valentín Yankelevich, quien días atrás denunció públicamente los maltratos que vivió con su padre en una entrevista con Infobae. Ese relato, según contó Paloma, la impulsó a romper el silencio y compartir su propia experiencia.

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Paloma Fort: “Yo fui física y mentalmente abusada por mi madre”

En la carta, la mujer escribió: “Lo más doloroso de mi historia lamentablemente tiene que ver con mi mamá, Aschira. Las declaraciones de Valentín Yankelevich me removieron todo lo que yo pasé durante toda mi infancia y que siempre lo oculté por vergüenza o quizás porque no me sentía cómoda para confesarlo. Fue un calvario de aproximadamente 10 años. Yo fui una víctima de mi mamá que con sus maltratos y golpes hizo una crianza. Yo tenía 7 años cuando me dejaba encerrada sin luz, ni agua, ni comida por horas y horas. Yo fui física y mentalmente abusada por mi madre. El miedo, dolor de estómago y el pánico de saber lo que me haría sigue siendo indescriptible. Por más ayuda profesional que tengas, no se olvida nunca”.

Sobre el relato del nieto de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, expresó: “Cuando vi la nota de Valentín pensaba ‘Dios mío cómo puede ser que estas cosas sigan pasando y las víctimas son las que pagan siempre y los culpables están libres como si nada y por supuesto siempre con padres que se la dan de ejemplares’. Lloré un montón cuando lo vi a Valentín”.

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La carta de Paloma Fort confesando los abusos que sufrió de Aschira, su madre (Nuevo Día, Ciudad Magazine)

Paloma Fort también describió situaciones de humillación vinculadas a su cuerpo. “Otra cosa que hacía mi madre era darme de comer como un cerdo y yo aumentaba de peso y me decía que era una vaca lechera y se reía y le decía a familiares que me tenía que hacer ropa a medida porque era como un chancho y no encontraba ropa de mi tamaño”, afirmó.

En otro tramo de la carta, Fort recordó: “Cuando le escuché decir a Valentín que el padre le decía que no servía para nada me acordé de lo que me pasó a mí con Aschira. A mí me hacía limpiar todo pero siempre me faltaba algo, era siempre yo tratar de recibir algo lindo de su parte, pero eso nunca llegó”.

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Aschira en un sketch de Poné a Francella junto al actor

También contó que buscó ayuda dentro de su escuela. “Había una psicóloga en el colegio que yo le contaba las cosas que después se las decía a mi madre. Cuando yo llegaba Aschira me daba palizas. Me costó muchísimo encontrar ayuda y yo sufro de ansiedad hoy en día y estoy medicada porque sufro de depresión crónica alta por todo este tema que sufrí en mi infancia”, relató.

Fort se refirió además a la contención que recibió fuera de su hogar. “Esta es mi historia, la historia de una nena que veía como su madre se encerraba en el dormitorio con los que ella denominaba ‘amigos’ y me mandaba a una feria para hacer las compras que me pesaban un montón. Yo en ese momento fui contenida por los porteros del edificio que realmente me querían y en ese momento me dieron contención. Todo esto es un abuso que ejerció en su momento mi mamá contra mí”.

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“Las palizas se acabaron el día que me di cuenta que era más alta que ella y la enfrenté", rememoró Paloma, a flor de piel

La joven señaló que los golpes terminaron cuando pudo enfrentar a su madre: “Las palizas se acabaron el día que me di cuenta que era más alta que ella y la enfrenté un día que trató de pegarme y le dije que nunca más ni ella ni nadie iba a poner un dedo en mí”.

Aschira, cuyo nombre real era Encarnación Ruiz Ruiz, fue una astróloga y cantante lírica española que desarrolló buena parte de su carrera en la Argentina y se hizo conocida por sus apariciones televisivas y sus vaticinios en los años 90. Murió en Madrid en 2019. Mientras que Paloma Fort tuvo visibilidad en los medios por los conflictos familiares con la familia Fort vinculados a su identidad y a la herencia.

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