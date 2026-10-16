El Salvador busca nacionalizar a dos futbolistas colombianos con esperanza que fichen para la selección nacional

Las iniciativas enviadas a la Asamblea Legislativa plantean otorgar la ciudadanía salvadoreña a dos futbolistas colombianos, quienes reúnen condiciones para futuras competiciones internacionales, aunque una convocatoria dependerá del cuerpo técnico (Composición fotográfica Infobae)

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El Gobierno de El Salvador solicitó a la Asamblea Legislativa que otorgue la condición de salvadoreños por naturalización a los futbolistas colombianos Miguel Ángel Murillo Valencia y Wilber Yojair Arizala Dajomes, con el argumento de que ambos reúnen condiciones para representar al país en futuras competiciones internacionales.

Las peticiones fueron remitidas el 13 de octubre por el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Héctor Gustavo Villatoro. La documentación ingresó a la Asamblea Legislativa el 14 de octubre, según los expedientes.

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Los dos proyectos de decreto se sustentan en el artículo de la Constitución salvadoreña que permite conceder la nacionalidad por naturalización a extranjeros que hayan prestado servicios notables al país. También invocan la Ley de Distinciones Honoríficas, Gratificaciones y Títulos.

Miguel Murillo llegó al fútbol salvadoreño en 2021 y juega en FAS

El expediente de Miguel Ángel Murillo Valencia, nacido el 3 de diciembre de 1997 en Pereira, Colombia, señala que el delantero llegó a El Salvador en 2021 para incorporarse al Club Deportivo Inter San Salvador, de la Segunda División Profesional.

El delantero Miguel Murillo aspira a la nacionalidad tras dos títulos en El Salvador (Foto cortesía Miguel Murillo)

Después pasó por Club Deportivo 11 Deportivo, actualmente Club Deportivo Hércules, y luego se sumó al Club Deportivo FAS, equipo con el que compite en la Primera División de Fútbol Profesional de El Salvador.

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El proyecto destaca que Murillo fue campeón nacional con 11 Deportivo en el Torneo Apertura 2024-2025 y con FAS en el Torneo Clausura 2025-2026. La iniciativa señala que el jugador ha expresado su interés en obtener la nacionalidad y que cuenta con aptitudes para ser considerado por la Selección Nacional de Fútbol de El Salvador.

El decreto propuesto establece en su artículo primero que se conceda al futbolista colombiano la calidad de salvadoreño por naturalización.

Wilber Arizala acumula más de una década en clubes salvadoreños

La segunda solicitud corresponde a Wilber Yojair Arizala Dajomes, defensor colombiano nacido el 20 de diciembre de 1995 en Magüí. Según el documento legislativo, llegó a El Salvador en 2015 para reforzar al Club Deportivo Topiltzín, de la Segunda División.

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La Presidencia tramitó ante los diputados la concesión del estatus legal para Miguel Murillo y Wilber Arizala, con la finalidad de que ambos deportistas sudamericanos puedan integrarse al seleccionado mayor en torneos oficiales. Arizala juega para el Luis Ángel Firpo. (Foto cortesía INDES)

Arizala también formó parte del Club Deportivo Platense y actualmente integra el Club Deportivo Luis Ángel Firpo, de la Primera División. El proyecto señala que fue subcampeón y campeón nacional con Platense, con el que logró el ascenso a la máxima categoría, y que obtuvo el título del Torneo Apertura 2025-2026 con Luis Ángel Firpo.

La propuesta describe al defensor como uno de los jugadores destacados de los torneos en los que participó y sostiene que su recorrido en el fútbol local le permitió adaptarse al entorno deportivo del país. El texto también plantea que posee condiciones técnicas para una eventual convocatoria a la selección.

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Las iniciativas deberán ser tratadas por la Asamblea Legislativa, que definirá si aprueba la concesión de la nacionalidad a ambos jugadores. Los proyectos contemplan que, si son aprobados y publicados en el Diario Oficial, los decretos entren en vigor ocho días después de esa publicación.

La nacionalización no equivale por sí sola a una convocatoria deportiva. La eventual inclusión de Murillo y Arizala en la selección dependerá de las decisiones del cuerpo técnico y de los requisitos aplicables en las competiciones internacionales.

Otros nacionalizados son Miguel Murillo, desde Colombia; Matías Coloca, desde Argentina; Rafael Águila, desde Panamá; Wilber Arriza, desde Colombia; entre otros.