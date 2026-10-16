Panamá

Unos 34 casos de malaria detectados en Merca Panamá fueron controlados, asegura el Ministerio de Salud

La entidad mantiene en el lugar un puesto de atención con personal de laboratorio y control de vectores para trabajadores y visitantes

Las autoridades detectaron que algunas personas pernoctan en los alrededores del mercado mayorista, a donde llevan sus productos agrícolas para la venta. (Foto AP/Matías Delacroix)
Las autoridades detectaron que algunas personas pernoctan en los alrededores del mercado mayorista, a donde llevan sus productos agrícolas para la venta. (Foto AP/Matías Delacroix)
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Las compras de productos agrícolas en Merca Panamá continúan con normalidad, luego de que los 34 casos detectados de malaria están bajo control, aseguró el Ministerio de Salud (Minsa).

Ante la detección de los casos, el Minsa había encendido las alarmas, toda vez que las instalaciones de Merca Panamá se encuentran cercanas a la Ciudad de la Salud.

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La entidad manifestó que mantiene en el lugar un puesto de atención con personal de laboratorio y control de vectores para trabajadores y visitantes.

El Minsa indicó que reforzó la vigilancia epidemiológica y las medidas contra los mosquitos para interrumpir la transmisión de la enfermedad en el área.

Las personas pueden acudir al Merca Panamá para realizar sus compras, porque la malaria no se transmite de persona a persona ni mediante los alimentos.

El puesto de atención instalado por el Minsa ofrece orientación a quienes acuden diariamente al mercado mayorista. (Minsa)
El puesto de atención instalado por el Minsa ofrece orientación a quienes acuden diariamente al mercado mayorista. (Minsa)

La enfermedad se contagia por la picadura de mosquitos hembra infectados del género Anopheles, por lo que las autoridades concentraron las medidas en la vigilancia de casos y el control vectorial.

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La coordinadora de Epidemiología de la Región Metropolitana de Salud, Tamara Salcedo, explicó que el equipo sanitario aplica una vigilancia reactiva.

El procedimiento consiste en realizar pruebas de laboratorio a quienes presentan síntomas después de que se identifica un diagnóstico positivo.

Las personas con malaria reciben tratamiento y seguimiento oportuno, según explicó la funcionaria.

El objetivo es detectar a tiempo a posibles pacientes y evitar que la cadena de transmisión continúe.

MOSQUITO DE LA MALARIA Anopheles
La infección llega a las personas a través de la picadura de mosquitos hembra infectados del género Anopheles. (Photo by Smith Collection/Gado/Getty Images)

Salcedo señaló que las acciones de trazabilidad y control vectorial comenzaron el 5 de octubre, y que el operativo incluye fumigaciones en los alrededores y dentro de las naves del mercado, a donde llegan productos agrícolas del interior del país.

El plan también contempla el tratamiento de los humedales ubicados en el entorno de las instalaciones. Estas áreas forman parte de las zonas donde se concentran las tareas para reducir la presencia del insecto transmisor.

El jefe de Salud Pública de la Región Metropolitana de Salud, Jonathan Guerra, afirmó que las investigaciones del Minsa y de la administración del Merca Panamá no identificaron, hasta ahora, el origen de la transmisión dentro de las instalaciones.

Guerra explicó que los casos guardan relación con personas que ingresan a zonas boscosas de áreas endémicas, y que también se detectó que algunas personas pernoctan en los alrededores del mercado.

El funcionario remarcó que esa información orienta las medidas de prevención hacia quienes permanecen en el sector durante las horas de mayor actividad del mosquito.

La orientación es acudir a una instalación de salud para recibir una evaluación, el diagnóstico correspondiente y el tratamiento adecuado.(iStock)
La orientación es acudir a una instalación de salud para recibir una evaluación, el diagnóstico correspondiente y el tratamiento adecuado.(iStock)

El puesto de atención instalado por el Minsa ofrece orientación a quienes acuden diariamente al lugar.

La malaria, también llamada paludismo, es una enfermedad infecciosa y parasitaria causada por organismos del género Plasmodium. La infección llega a las personas a través de la picadura de mosquitos hembra infectados del género Anopheles.

El Minsa advirtió que los síntomas de la malaria pueden confundirse con los de otras enfermedades, entre ellas el dengue. Las señales de alerta incluyen fiebre, escalofríos, sudoración, dolor de cabeza y malestar general.

Ante la aparición de esos síntomas, las autoridades recomendaron no automedicarse. La indicación es acudir a una instalación de salud para recibir una evaluación, el diagnóstico correspondiente y el tratamiento adecuado.

El mosquito transmisor pica principalmente durante la noche, desde el atardecer hasta el amanecer. Por ese motivo, el Minsa pidió extremar las precauciones a quienes trabajan, permanecen o pasan la noche en Merca Panamá.

Vista panorámica de Merca Panamá, mercado mayorista ubicado en la ciudad capital. (Cortesía)
Vista panorámica de Merca Panamá, mercado mayorista ubicado en la ciudad capital. (Cortesía)

Las medidas sugeridas incluyen el uso de repelente y ropa que cubra brazos y piernas. La recomendación busca reducir la exposición a las picaduras durante el período en que el insecto tiene mayor actividad.

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