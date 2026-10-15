Michael B. Jordan produce ‘El más grande’, la serie autorizada de Muhammad Ali

Tráiler oficial de Muhammad Ali: El Más Grande, un evento de 8 episodios protagonizado por Jaalen Best como Muhammad Ali, de los productores ejecutivos Ben Watkins, Michael B. Jordan y Shawn Carter. Estrena el 4 de noviembre en Prime Video.

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Prime Video presentó el primer adelanto de su serie biográfica dedicada a Muhammad Ali, Muhammad Ali: El más grande, también identificada como El más grande y por su título original, The Greatest. La producción, protagonizada por Jaalen Best, se estrenará el 4 de noviembre y tendrá ocho episodios centrados en la vida profesional y personal del campeón de boxeo.

Una biografía con autorización familiar

El proyecto es presentado como la primera serie de televisión sobre Muhammad Ali autorizada oficialmente por su familia. Ese respaldo permite que el relato aborde su carrera deportiva, sus vínculos personales y sus convicciones fuera del cuadrilátero, tres aspectos que atravesaron su transformación en una figura reconocida mundialmente.

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La historia está producida por Michael B. Jordan y fue desarrollada por Ben Watkins, responsable de títulos como La mano de Dios, Cross y Último aviso. Prime Video todavía no detalló cuánto tiempo abarcará cada episodio ni el formato elegido para el lanzamiento de la temporada.

El primer tráiler funciona como presentación de Best en el papel principal y anticipa el enfoque biográfico. La serie seguirá los combates que impulsaron la carrera del boxeador y las decisiones personales que definieron su identidad pública, dentro de un país atravesado por cambios políticos y sociales.

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De Cassius Clay al campeón mundial

Antes de adoptar el nombre con el que alcanzó fama internacional, Ali era conocido como Cassius Clay. La serie comenzará con ese joven de Louisville decidido a controlar su propio camino y avanzará sobre el proceso que lo llevó a convertirse en campeón y referente humanitario.

La sinopsis sitúa el relato en unos Estados Unidos en transformación. En ese contexto, la producción examinará la tensión entre el éxito deportivo, la exposición pública y las convicciones de Ali. Su historia excede la sucesión de peleas: el argumento también se ocupará de la identidad que construyó mientras crecía su reconocimiento.

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El elenco incluye a varias figuras centrales de esa etapa. Amin Joseph interpreta al boxeador Sonny Liston, mientras que Giovanni Ribisi encarna a Angelo Dundee, entrenador que acompañó buena parte de la trayectoria profesional de Ali. Michael Ealy asume el papel de Malcolm X, una presencia vinculada con el desarrollo político, religioso y personal del protagonista.

La producción también dedicará espacio a la familia Clay, cuya influencia aparece desde los primeros años de la historia. Este enfoque permitirá mostrar al deportista antes de su fama y seguir el impacto que sus decisiones tuvieron en su entorno más cercano.

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Muhammad Ali: El más grande

Reparto, personajes y fecha de estreno

Junto con Best, Omari Hardwick interpreta a Cassius Clay Sr., padre del boxeador, y Dana Gourrier da vida a Odessa Bird Clay, su madre. Kai Parham aparece como Rudy Clay, hermano menor de Ali, quien más tarde adoptó el nombre de Rahman Ali.

El reparto se completa con Kelly AuCoin, conocido por su trabajo en WeCrashed, y Jim Chad, integrante de Los testamentos. Prime Video no especificó cuáles serán sus personajes dentro de la serie.

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Para Best, quien participó en American Horror Stories, el proyecto representa su primer papel protagónico de esta escala. El actor tendrá que interpretar distintas etapas de Ali: desde sus años como Cassius Clay hasta su reconocimiento como campeón e ícono público.

El estreno de Muhammad Ali: El más grande está programado para el 4 de noviembre en Prime Video. La temporada estará compuesta por ocho episodios.

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