La impactante entrada de La Mona Jiménez y Juanse a los Martín Fierro de la Música a bordo de un auto descapotable

El cuartetero y el rockero impactaron con su ingreso a los Martín Fierro de la Música

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La alfombra roja de los primeros Martín Fierro de la Música quedó atravesada por el cuarteto cuando La Mona Jiménez y Juanse hicieron su entrada a Tango Porteño. El arribo del Mandamás coincidió con la actuación de La Banda de Carlitos y Eugenia Quevedo, y Kesito aprovechó la escena para acompañarlo desde el escenario con música en vivo.

La secuencia reunió dos postales de la música argentina en una misma noche: el referente cordobés llegó al evento mientras el cuarteto tenía presencia en la apertura de una ceremonia dedicada por primera vez de manera exclusiva a la industria discográfica. Juanse también fue parte de una alfombra roja que concentró a figuras de distintos géneros y generaciones.

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La Banda de Carlitos y Eugenia Quevedo integraron los primeros números musicales de la gala. Antes se presentó Uriel Lozano, luego fue el turno de Lázaro Caballero y Bandana completó la tanda inicial sobre el escenario de Tango Porteño, en la Ciudad de Buenos Aires.

La programación incluyó además actuaciones de Emanero, Grupo Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras. La grilla reunió pop, cumbia, música tropical, folclore y cuarteto, con artistas de diferentes recorridos dentro de la escena nacional.

La Mona Jiménez y Juanse hablaron de sus 40 años de amistad

La Mona Jiménez y Juanse repasaron 40 años de amistad

Después de su llegada a la gala, La Mona Jiménez destacó el vínculo con Juanse y celebró la realización de los premios dedicados a la industria musical. “Para mí es un honor estar aquí junto a mi amigo Juanse y realmente feliz por participar en este Martín Fierro, porque hay muchos talentos, muchos pibes jóvenes que están haciendo música”, expresó el cantante cordobés.

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El líder de Ratones Paranoicos respondió que compartir el ingreso con Jiménez tenía un significado especial. “Para mí, estar con uno de mis ídolos es lo máximo. Encima, al lado de él, entrando juntos al mismo lugar”, afirmó. Entonces, el cuartetero precisó la historia compartida entre ambos: “Hace cuarenta años que somos amigos”.

Juanse recordó los comienzos de esa relación y el respaldo que recibió del intérprete en Córdoba. “Cuando empezábamos, él fue el primero en apoyarnos en todo”, sostuvo, antes de remarcar su condición de músico.

APTRA y El Nueve impulsaron la gala dedicada de manera exclusiva a la industria discográfica argentina

Consultado por el reconocimiento a su trayectoria en los Martín Fierro de la Música, Jiménez apeló al humor antes de valorar la distinción. “Dije: ‘Bueno, me entregarán un bife de chorizo con un vino, un fernet con coca’”, bromeó. Luego señaló que el premio representaba un reconocimiento a su recorrido: “Voy a cumplir sesenta años cantando cuarteto”.

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El artista también se refirió a las nuevas generaciones que participaron de la ceremonia. “Yo creo que todos estos pibes van a llegar o me van a superar. Pero hay que llegar a los sesenta años”, planteó.

La primera edición fue organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), presidida por Luis Ventura. La producción general y los derechos estuvieron a cargo de Diego Suárez, en coproducción con El Nueve.

La ceremonia se realizó el miércoles 14 de octubre en Tango Porteño, ubicado en Cerrito 570. Hernán Drago y Edith Hermida condujeron la entrega central, mientras que Nara Ferragut, Daniel Gómez Rinaldi, El Polaco y Rocío Marengo estuvieron al frente de la transmisión desde la alfombra roja.

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Los premios distinguieron producciones, canciones y artistas de géneros como pop, rock, urbano, tango, tropical, folclore y cuarteto. María Becerra llegó como la artista con más candidaturas, con siete; Lali Espósito reunió seis y Tini Stoessel, cinco.

Entre las categorías principales estuvieron Mejor Canción, Mejor Álbum y Mejor Colaboración. La selección de los ganadores quedó bajo la evaluación de integrantes de APTRA y especialistas vinculados con la música y el espectáculo, entre ellos Sebastián Mellino, Daniel Itelman, Fran Marquevich, Eduardo Basaña y Ayelén Velázquez.

La gala también contempló homenajes a figuras por su trayectoria profesional y cruces entre intérpretes de distintas generaciones, dos de los ejes previstos para el debut de los Martín Fierro de la Música.

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