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El emotivo posteo de Cris Morena, luego de la confesión de su nieto Valentín sobre las agresiones que sufrió de su padre

Tras las declaraciones de Gustavo Yankelevich, ahora se suma la abuela de los hijos de Romina Yan. El testimonio de su nieto Valentín en Infobae sigue causando conmoción

Gustavo Yankelevich y Cris Morena junto a sus nietos, Valentín, Azul y Franco
Gustavo Yankelevich y Cris Morena junto a sus nietos, Valentín, Azul y Franco
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“Vine a contar mi historia”, le dijo Valentín Yankelevich a Tatiana Schapiro, de Infobae, y lo que salió a la luz es la triste y cruda historia de su padre, Darío Giordano, viudo de Romina Yan (hija de Gustavo Yankelevich y Cris Morena) maltratando a sus dos hijos mayores, él y su hermano Franco.

Este lunes, su abuelo, el productor Gustavo Yankelevich, habló publicamente de cómo fue el proceso hasta que pudo separar a sus nietos de Giordano, y a la vez, remarcó el papel de Cris Morena, la abuela de sus nietos y su expareja.

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La primera que notó esto fue Cris (Morena). Lo digo porque, como no está tan mencionada en la nota, pareciera que no lo hubiera notado o no hubiera actuado. Cris lo notó, y me habló a mí, me advirtió: ‘Está pasando algo raro, prestale atención a los chicos’”, relató. “Yo le empecé a prestar atención a los chicos. En principio pensé que era algo pasajero, pero cada vez era más fuerte y más grande”, sumó en la charla.

Pocos minutos después, Cris Morena también se manifestaba a través de las redes: Estuvimos juntos, estamos juntos y estaremos juntos siempre: Los amo, posteó la reconocida productora junto a una foto familiar, donde se la ve junto a Gustavo Yankelevich y sus tres nietos, los hijos de Romina Yan: Valentín, Franco y Azul (quien vive en Estados Unidos, con muy bajo perfil).

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El posteo de Cris Morena
El posteo de Cris Morena
El posteo de Gustavo Yankelevich
El posteo de Gustavo Yankelevich

Durante doce años, la familia Yankelevich atravesó un secreto que recién ahora salió a la luz: la violencia que, según relató Valentín, sufrió junto a su hermano Franco durante su infancia de parte de su padre, Darío Giordano. El silencio se sostuvo mientras la Justicia definía la tenencia de los chicos, pero el testimonio del joven en una entrevista con Tatiana Schapiro para Infobae cambió ese escenario. A partir de esas declaraciones, este lunes Gustavo Yankelevich decidió hablar públicamente por primera vez enIntrusos(América).

Tras las declaraciones de Valentín Yan sobre el maltrato sufrido por su padre en una entrevista en Infobae, su abuelo Gustavo Yankelevich habló sobre cómo vivió aquel proceso en familia (Intrusos – América)

A través de una comunicación telefónica, el productor se refirió a la situación que debieron atravesar sus nietos mayores, Valentín y Franco, y que mantuvieron en silencio durante 12 años. “Hacía solamente un mes que los chicos vivían conmigo”, comenzó. “Si mediatizábamos este tema, los nenes no iban a lograr su objetivo, que era que me pudieran dar la tenencia a mí”, relató, con la voz quebrada.

Personajes - Valentin Yankelevich
Valentín, su pasión por los "fuierros" y el apoyo de su abuela, Cris Morena

En ese momento, Gustavo recordó una de las frases que Valentín pronunció durante la entrevista con Infobae: “Mi abuelo me salvó la vida”. Al repetir esas palabras, el productor se emocionó y tuvo que interrumpir su relato. “Me estoy emocionando y me va a costar hablar”, expresó. “En realidad fueron muchos los que los ayudaron a los chicos, entre otros, ustedes”, sostuvo con referencia al periodismo.

Los chicos hubieran querido hablar desde el primer día”, explicó. El productor detalló que, durante ese período, la tenencia de los adolescentes estaba sujeta a revisiones. “Entonces ellos no hablaban porque a mí me dieron la tenencia por tres meses y no podían volver a su casa. Hubiera sido un desastre”, afirmó. “Cada tres meses a mí me monitoreaban cómo estaban los chicos. No cada tres meses, todos los días monitoreaban”, aclaró. “Íbamos a tribunales y entonces no podíamos hablar. Aunque los chicos tenían ganas de decir su verdad, que era la verdad”, afirmó Yankelevich.

Acto seguido, el productor contó un episodio que protagonizó junto a Franco durante uno de los almuerzos que compartían: “Me dijo: ‘Abuelo, quiero ir a vivir con vos’. Pero no me dijo que le pegaban”.

Ante ese pedido, Gustavo intentó buscar una alternativa que permitiera que el adolescente pasara tiempo con él sin plantear, desde el comienzo, un cambio definitivo de convivencia. “Le dije: ‘Mirá, vamos a hacer una cosa. Voy a hablar con tu papá y le voy a pedir si te deja venir una semana conmigo y vemos cómo te sentís conmigo. Y después un día le pedimos y si vos querés, venís a vivir más tiempo conmigo’”, contó.

Yankelevich explicó que, cuando habló con Darío Giordano, decidió no mencionar que Franco quería mudarse con él. “Cuando yo me junté con Darío y le dije: ‘Darío, Franco me pidió si no podía venir una semana’”, detalló.

Valentin ﻿Yankelevich - ﻿Personajes
Valentín con Tatiana Shapiro, durante la entrevista en Infobae

Según recordó, la respuesta que recibió fue tajante: “Y él me contestó: ‘De ninguna manera, yo soy el dueño. Hasta los 18 años van a hacer lo que yo quiera. No, de ninguna manera va a venir’”. Para Gustavo, esa contestación representó un punto de inflexión y lo llevó a advertir que la situación era más grave de lo que había imaginado. “Y ahí dije: ‘Guau. Acá está pasando algo más grande de lo que yo pensaba’”, recordó.

Preocupado, Yankelevich le pidió que le explicara el motivo de ese cambio. “Le dije: ‘Fran, yo soy una persona grande, acá algo pasa, me tenés que hablar’”. Según narró, el adolescente entonces le contó que su padre lo golpeó después de enterarse de que quería quedarse una semana con su abuelo.

Noticia en desarrollo...

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