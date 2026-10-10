Nora Colosimo habló de la sentencia de divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi: “Me fastidia la mentira”

La madre de la conductora dio su parecer acerca del fallo de la justicia italiana (Video: LAM-América TV)

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Nora Colosimo, la madre de Wanda Nara, protagonizó un cruce con la abogada Elba Marcovecchio durante su participación como panelista en LAM (América TV), en medio de la repercusión por la sentencia de divorcio entre su hija y Mauro Icardi, que se conoció el miércoles por la noche tras dos años de trámite judicial.

El conductor abrió el intercambio con una pregunta directa sobre el enfrentamiento del día anterior. Colosimo respondió sin rodeos: “Me quedé más de lo mismo, porque yo de esta doctora lo que siempre escucho es que cuando le tocás el punto, ella evade”. Cuando De Brito le recordó que Marcovecchio “defiende a su cliente”, la panelista insistió: “Evade, evade”. Una de sus compañeras matizó que la letrada, más que evadir, “ataca”, frase que Colosimo celebró de inmediato: “Más que evade, ataca”.

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El eje central de su cuestionamiento no fue la estrategia en sí, sino lo que describió como una mentira de la abogada hacia su propio cliente. “El punto es que le miente. Me fastidia la mentira hacia su cliente, porque en esa mentira lastima. Y lo tiene engañado con el tema de la restitución. Nada de eso va a hacer”, afirmó. Y cuando De Brito le preguntó por qué estaba tan segura, Colosimo fue contundente: “Todos sabemos que las nenas no van a ir a Estambul. ¿Quién las va a recibir? ¿Akin? ¿Erkan? ¿Los choferes de Galatasaray? Si no hay nadie allá”.

Una de las panelistas planteó que mantener ese reclamo abierto era también un negocio para la letrada, argumento que Colosimo validó sin matices: “Obvio, le está sacando plata. Todos los meses, obvio. No, no, bueno, vos podés ser cliente, pero hacer las cosas bien”. Ante la provocación de De Brito, que señaló que esa lectura implicaría que Icardi “es tonto”, la madre de Wanda fue tajante: “De tonto no tiene nada”.

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La abogada del delantero dio un extenso móvil televisivo explicando el caso punto por punto (Video: LAM, América TV)

Fue en ese tramo cuando llegó la revelación más fuerte de la emisión. Colosimo contó que el futbolista le confesó en persona sus intenciones: “Él me lo prometió a mí. Me lo prometió que le iba a dedicar la vida a hacérsela imposible. Está escrito”. De Brito repreguntó si esa conversación había sido cara a cara. “A mí personalmente, Fefe. Sí, por supuesto. Entonces, evidentemente, en cada paso que da, el resto de la gente no lo sabe, pero yo sí lo sé”, respondió.

A partir de esa afirmación, Colosimo encuadró la conducta del delantero dentro de lo que identificó como violencia vicaria. “Él está empecinado en hacerle mal. Todo lo que hace, eso se llama violencia vicaria. Quiero lastimar a la mamá y es a través de las nenas”, explicó, y agregó que las hijas “cada vez que escuchan la palabra Estambul o Turquía, tiemblan, no quieren”.

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Consultada sobre los motivos de ese ensañamiento, prefirió no especular: “Y habría que preguntárselo”. Y ante la sugerencia de que el hecho de que ambos hayan rehecho su vida podría ser el detonante, respondió con ironía: “No sé, yo estaría feliz en el lugar de él”.

El debate incluyó también el cruce en vivo con Marcovecchio, que Colosimo describió como una escalada provocada por la propia letrada. “La discusión la tornó ella, Fefe. Si volvés a escuchar la charla, ella la vuelve discusión”, sostuvo. Y amplió: “Se torna discusión cuando una persona habla, la otra no le da el espacio y le habla arriba. Ella empezó a hablarme con toda la educación y la facultad que tiene. La doctora empezó a hablar arriba mío y con un tono más alto”.

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Lo que más la desconcertó, dijo, fue el cambio de actitud: “¿Por qué si me tiró tan buena onda al principio, cuando le hago una pregunta desde mi silla no me la responde? ¿Por qué sí respondió a mis compañeras?”.

La actriz compartió un video en sus redes sociales a modo de festejo por la sentencia que dio la justicia italiana (Video: Instagram)

La insistencia con la restitución fue el punto que Colosimo calificó como el más dañino del momento actual. “Es complicar la situación cuando está todo divino, él está viviendo acá. Las nenas están un poco con él, un poco con la mamá, están bárbaro. Entonces, me parece que esto es echar leña al fuego, que ella salga a decir: la restitución sigue, la restitución está. Me parece horrible”, dijo. En paralelo, sumó una preocupación sobre el entorno al que se pretende llevar a las menores: “Muchas cosas dan miedo. Esa es una, porque si a tus propios hijos no mandás a la escuela, vas a mandar a los otros, qué sé yo. Es un poco raro el mensaje”, en referencia a que los hijos de la China Suárez no se encuentran escolarizados.

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Hacia el cierre del segmento, Colosimo se corrió del rol de contendiente y habló desde su experiencia como articuladora familiar. Recordó cómo ofició de puente para reconciliar a Wanda con su padre, Andrés Nara, tras ocho años sin hablarse: “Yo hablaba con él por un lado, lo convencía, hablaba con ella y un día, creo que yo era la que estaba en Italia, Wanda me manda la foto de que estaban todos juntos abrazados y me emocioné y lloré, porque dije: de esto tengo mucho que ver. Yo quiero lo mismo en este caso o más, porque son chiquitas”, expresó.

De Brito cerró el intercambio al señalar que, a su criterio, el único conflicto pendiente hacia el futuro es el de la restitución, mientras que los asuntos patrimoniales y una eventual boda de Icardi con la China Suárez quedarán en manos de la Justicia.

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