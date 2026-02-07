Carmen Barbieri a corazón abierto tras la denuncia de Ayelén Paleo: “Te llevaste una familia, ¿qué más querés?“

Carmen Barbieri habló al aire de la denuncia de Ayelén Paleo (Video: Con Carmen. El Nueve)

En las últimas horas trascendió que Carmen Barbieri fue denunciada penalmente por Ayelén Paleo, quien la acusó de hostigamiento y acoso mediático. Durante la emisión de su ciclo matutino Con Carmen por la pantalla de El Nueve, la conductora se refirió al conflicto sin mencionar el nombre de la exvedette. “Yo la pasé muy mal. Ahora, yo pregunto: ¿Qué más querés de mí? Si te llevaste todo. Te llevaste una familia que estuve años formando. Te llevaste un amor, mi amor. Yo no formé pareja nunca más. ¿Qué más querés? Te lo doy. ¿Qué más querés? No te puedo dar más cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué te quita el sueño? Mujer, ¿qué más? ¿Qué es lo que pretendés?”, expresó Barbieri en vivo, a corazón abierto y con la voz quebrada.

La conductora manifestó que la situación la afecta por lo vivido en el pasado y cuestionó el motivo detrás de la denuncia. “He sufrido tanto con esa separación. Todos van a decir: ‘Da vuelta la página’. Sí, y lo tengo superado, pero me revuelve adentro, mío, de mi corazón y de mi alma y de mi estómago, todo lo que yo pasé, por lo que tuve que pasar”, recapituló sin rodeos. Y siempre sin nombrar a Paleo, aunque todos sabían de quién estaba hablando, insistió con su reclamo: ”¿Qué más quiere de mí esa familia? ¿Por qué no se quedan tranquilos, que han pasado por un momento muy delicado y están ahora bien? ¿Qué más quieren de mí?”, concluyó, haciendo alusión al reciente caso policial que involucró a la madre de la bailarina.

Más tarde, en diálogo con LAM (América), Barbieri confirmó que estaba al tanto de la denuncia penal promovida por Paleo, aunque aclaró que todavía no había recibido ninguna notificación formal. “Se encarga mi abogado, Juan Curubeto. Pensé que esto se había terminado ya. Hace años que pasó”.

Carmen Barbieri dio más detalles de la denuncia de Ayelén Paleo (Video: LAM (América)

Al ser interrogada sobre el motivo de la denuncia y el vínculo con Paleo, Barbieri fue categórica: “Es una obsesión. Hay gente que se obsesiona con una persona y no para. Preguntale a la otra persona”, propuso. Además, ratificó que no tuvo ningún tipo de relación personal con la bailarina, más allá del escándalo mediático que involucró a Santiago Bal, exmarido de la conductora. “Yo no compartí nada con ella. Mi marido compartió cama, todo con ella. Yo no. Yo no sé ni quién es ella. Pero Santiago está muerto y lamentablemente, no lo están dejando descansar. Santiago no puede hablar. Santiago es el que tendría que contar”, sentenció en referencia a su marido, fallecido en 2019 .

En el mismo sentido, aseguró no sentir rencor y reclamó justicia: “No tengo odio, ni soy dolida. Lo que no puedo soportar es la injusticia, es una injusticia muy grande, no me lo merezco”. La conductora deslizó que la denuncia también alcanzó a otros integrantes de su entorno y sostuvo que su abogado se encargará de la defensa. “Él está todo el tiempo en contacto conmigo. No me preocupa nada, no tengo miedo a nada. Y si es penal y hay que ir presa, voy presa”, expresó.

Ayelén Paleo y su madre, Elizabeth Rodrigo, quien estuvo 40 días presa acusada de formar parte de una red de trata

Según informó ¿Angel de Brito en LAM, la denuncia presentada por la abogada de Paleo consta de 66 páginas y detalla lo que considera “ataques sistemáticos” sufridos por la exvedette a lo largo de los años a través de distintos programas televisivos. Además, en la presentación judicial se solicitaron medidas cautelares, protección y el cese inmediato de cualquier tipo de persecución, así como la prohibición de difundir o reproducir contenido que involucre a Paleo.

El reclamo apunta tanto contra Barbieri como contra el programa Con Carmen (El Nueve) y la productora responsable Jotax. De acuerdo con esta versión, Paleo declaró durante dos horas en la causa y dejó en claro que su objetivo no es obtener una disculpa pública, sino un castigo penal para la conductora.