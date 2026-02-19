El insólito blooper de Ayelén Paleo durante una entrevista telefónica: “En una época era, ahora soy una señora”

La exvedette charló con los integrantes de la mesa sin saber que estaba saliendo en vivo (Video: Instagram)

Ayelén Paleo volvió a convertirse en tendencia, pero esta vez no por una pelea mediática ni por una producción provocadora, sino por un desopilante momento al aire que terminó siendo uno de los bloopers más comentados del día. La vedette fue invitada telefónicamente a El Ejército de la Mañana (Bondi Live) y, en medio de una charla picante y sin filtro, cayó en la cuenta de que estaba saliendo en vivo.

Todo comenzó con una pregunta directa de Pepe Ochoa, conductor del ciclo, que retomó un intercambio que había tenido previamente con Luciana Salazar. “Vamos a hacer una pregunta. Le pregunté esto a Luli Salazar, no te ofendas. ¿Sos gato?”, disparó, sin rodeos. Lejos de esquivar la provocación, ella redobló la apuesta con humor y honestidad brutal. “Ojalá, mi amor, sería gato. Ya dejé todo eso afuera. Me encantaría volver”, respondió entre risas. La declaración sorprendió en el estudio y abrió un ida y vuelta cargado de ironía.

La vedette Ayelén Paleo respondió sin filtros a preguntas picantes durante una transmisión en vivo por Bondi Live

“Pero ¿cómo?”, reaccionó Fefe Bongiorno. Y ella explicó, sin eufemismos: “Mi amor, que me lleguen regalos. Me encantaría”. Cuando Ochoa intentó precisar si hablaba en serio, la exbailarina agregó: “En una época era. No. Ahora soy una señora”. El intercambio siguió subiendo la temperatura cuando, en tono de broma, Paleo lanzó una frase que dejó atónitos a los panelistas: “Abrirte de piernas con uno que te dé un regalo es una cosa hermosa, mi amor”. Entre carcajadas en el piso, Santiago Riva Roy fue más allá y le recordó una vieja anécdota de Moria Casán, quien contó que el regalo más caro que recibió por tener sexo fue una camioneta. “¿Vos te acordás qué fue lo más caro que te regalaron por tener sexo?”, preguntó sin anestesia. Ayelén, fiel a su estilo, respondió: “Ay, fue tanto que ya no recuerdo”. La frase generó risas y comentarios cómplices en el estudio.

Pero el verdadero momento viral llegó minutos después, cuando la charla viró hacia su cumpleaños. Cuando le preguntaron cómo lo iba a pasar, ella respondió: “Hoy es mi cumple, no sé, bardeando a todos los programas”, bromeó la vedette. Y fue allí cuando, de manera inesperada, se produjo el blooper. “¿Esto va a salir al aire? Me muero”, preguntó de repente, con tono genuino de sorpresa. “Estamos en vivo, Aye. Estamos en vivo hace una hora”, le respondió Santiago Riva Roy. “Ayelén, estamos en vivo hace una hora”, reforzó Ochoa.

El divertido desconcierto de Ayelén Paleo al enterarse de que estaba en vivo generó risas entre los conductores del programa

Lo que siguió fue una secuencia tan espontánea como divertida. “¿Esto va a salir ahora? ¿Está grabado?”, insistió ella. “Estamos en vivo”, reiteraron desde el estudio. “Pero ¿en vivo dónde? ¿Hay un programa? O sea, ¿los puedo ver?”, continuó, visiblemente desconcertada. “¿Pero qué pensó que era, una charla de amigos?”, ironizó Fefe Bongiorno. Y Ayelén, entre carcajadas, confesó: “Pensé que me ibas a mandar un link, boludo. No, no puedo creerlo. ¿Estamos en vivo de verdad?”. Lejos de molestarse, la protagonista se tomó el traspié con humor y siguió riéndose junto a los conductores, demostrando que, incluso en medio de preguntas incómodas, sabe capitalizar la situación.

La reacción genuina de la exvedette, lejos de generar incomodidad, desató aún más risas y terminó convirtiéndose en el momento más compartido del programa. En tiempos donde cada declaración puede generar un escándalo, su espontaneidad fue leída como un gesto descontracturado y fiel a su personalidad frontal. No es la primera vez que Ayelén Paleo queda en el centro de la escena por sus declaraciones sin filtro. A lo largo de su carrera mediática, construyó un perfil provocador, con frases que suelen dividir aguas. Sin embargo, en esta oportunidad el foco no estuvo tanto en el contenido de sus respuestas, sino en la naturalidad con la que se dejó llevar por una conversación que creyó privada.