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La abogada de Mauro Icardi reveló si habrá boda con la China Suárez tras el divorcio de Wanda Nara

Lara Piro, que forma parte del equipo de letrados del delantero, contó qué planes tendría la pareja

El futbolista esta oficialmente divorciado de Wanda Nara y ya estaria planeando el siguiente paso con su pareja (Video: Corta por Lozano- Telefe)
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Luego de dos años de proceso judicial en los Tribunales de Milán, Wanda Nara y Mauro Icardi quedaron oficialmente divorciados. La noticia se conoció el jueves por la tarde y, al día siguiente, Lara Piro, una de las abogadas argentinas del delantero, se presentó en Cortá por Lozano (Telefe) para hablar sobre la sentencia, aunque aclaró que no podía dar detalles del expediente por orden del juez de la causa. La charla derivó, inevitablemente, hacia el estado anímico de su cliente, su relación con Eugenia la China Suárez y la posibilidad de que la pareja contraiga matrimonio.

Ante la pregunta directa de la panelista Costa sobre si Icardi estaba contento con el fallo, la abogada respondió: “Sí, él está muy contento, está muy feliz”. Y agregó una reflexión personal sobre los procesos de divorcio: “Para mí los divorcios se tienen que festejar porque es una oportunidad de renacer”. La conductora Vero Lozano coincidió con esa lectura y calificó la resolución como “una buena noticia para los dos”, en referencia a que ambas partes habían manifestado su intención de divorciarse.

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La charla derivó luego hacia la relación de Icardi con Suárez y la posibilidad de que la pareja contraiga matrimonio. Ante la consulta directa de Lozano sobre si había “casamiento en puerta”, Piro respondió: “Creo que sí, pero no tengo fecha”. La abogada reconoció que existen conversaciones avanzadas sobre el tema: “Sé que hay tratativas, o ella tiene actitud nupcial”. Y sumó una definición más categórica: “No se puede escapar más”.

Captura de pantalla de una publicación en Instagram de Mauro Icardi con un texto largo sobre una sentencia oficial de divorcio
El comunicado con el que Icardi anunció su divorcio con Nara (Instagram)

Consultada sobre el posible lugar de la ceremonia, entre las opciones de Argentina, Italia, Turquía o Francia que mencionó la mesa, Piro no precisó un destino: “No sé dónde se van a casar, pero sé que hay tratativas”. En tono distendido, la abogada expresó su deseo de participar de la celebración: “Hagamos fiesta, yo quiero fiesta”. Y agregó, al ser consultada sobre si sería invitada: “Hace dos años llevo esta causa tremenda, merezco por lo menos un evento”.

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Si bien la letrada aseguró no saber donde quiere casarse la pareja, la mención de París no fue de casualidad. Cabe recordar que el delantero el fue infiel a Nara en el año 2021 en la capital francesa con su actual pareja, lo que dio origien al famoso Wandagate. También fue el nombre la canción de Ingratax, que ambos usaban para enviarse indirectas en redes sociales luego de que estallara el escándalo en octubre de ese mismo años.

Marixa Balli preguntó entonces si Icardi firmaría un acuerdo prenupcial para resguardar su patrimonio ante una nueva boda, dado lo ocurrido en su matrimonio anterior. Piro evitó dar precisiones: “No tengo idea qué haría”. Ante la repregunta sobre qué consejo profesional le daría a su cliente en ese sentido, la abogada eludió una respuesta concreta: “Sabés lo que aconsejaríamos los profesionales”.

La actriz compartió un video en sus redes sociales a modo de festejo por la sentencia que dio la justicia italiana (Video: Instagram)

A las pocas horas de que el delantero anunciara su divorcio oficial con la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe), la actriz de Casi Ángeles compartió en su feed un video bailando al ritmo de COMPA COLETO (uy_como), de Aria Vega, en el living de la vivienda conocida como “la casa de los sueños”, la propiedad que el delantero adquirió para su recuperación tras una lesión de rodilla. Sobre la imagen, escribió: “Cuando miras a tu novio”, acompañado de un emoji que babea. En el pie de la publicación añadió: “Todo el día con esta canción”.

En sus historias, la actriz replicó el mismo video y sumó un mensaje más directo: “Hoy es un buen día”. La frase no dejó lugar a interpretaciones: la resolución judicial que pone fin al matrimonio entre Icardi y Nara era una noticia celebrada por la actual pareja del futbolista, que ahora tiene la posibilidad de convertirse en su esposa.

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